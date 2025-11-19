L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025 porta buone notizie ai nati dei Pesci, premiati dalle stelle con il massimo del punteggio. Il segno zodiacale della Bilancia, al contrario, ottiene appena due stelle. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i segni e la relativa classifica.

Predizioni delle stelle per la settimana fino al 30 novembre 2025

Bilancia⭐⭐Siete invitati a osare un po’ di più e a non lasciare che la timidezza o la paura del giudizio frenino le iniziative. Nella vita è fondamentale mettersi in movimento, impegnarsi davvero e non fermarsi alle impressioni superficiali.

Avete molto da offrire e questo è un buon momento per mostrarlo senza esitazioni. Sul piano professionale vi servirà particolare attenzione: valutate con cura le persone con cui collaborate e cercate di non lasciarvi distrarre da opinioni che non vi appartengono. Procedete con calma, ma con determinazione.

Toro ⭐⭐⭐Vi attende un periodo favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri, sia nelle amicizie sia in ambito sentimentale. Le relazioni durature, invece, potrebbero richiedere un diverso equilibrio. A volte trattenete troppo e rischiate di soffocare i rapporti che tengono davvero a voi. Provate a concedere più libertà, senza interpretarla come una minaccia, ma come un dono che permette alla relazione di respirare e crescere.

Questa apertura vi aiuterà a ritrovare serenità.

Sagittario ⭐⭐⭐Vi troverete davanti a cambiamenti che richiedono spirito di adattamento. Siete creature di abitudine, amate i vostri ritmi e la routine, ma in queste giornate sarà necessario fare un piccolo strappo a ciò che vi è familiare. Aprirsi a una novità può far emergere opportunità che non avevate notato. Non si tratta di rinunciare a ciò che siete, bensì di dimostrare a voi stessi che potete essere più flessibili di quanto pensiate.

Capricorno ⭐⭐⭐Avrete bisogno di una pausa rigenerante che vi permetta di rimettere ordine nei pensieri. La vostra mente è stata particolarmente attiva e ora serve uno spazio per riprendere fiato. In campo sentimentale fate attenzione a chi decidete di aprire il cuore: non tutti meritano fiducia.

Se percepite qualcosa di incoerente nel comportamento altrui, ascoltate quell’istinto che vi protegge da delusioni inutili.

Ariete ⭐⭐⭐⭐La giornata sarà molto produttiva sotto il profilo lavorativo. La vostra energia pratica sarà alta e saprete affrontare con decisione le attività che richiedono concentrazione. Nelle relazioni personali, invece, potreste risultare un po’ rigidi o polemici. Provate a sciogliere le tensioni e a lasciarvi andare a un dialogo più spontaneo. Non sempre avete bisogno di dire l’ultima parola per sentirvi legittimati. Con un atteggiamento più morbido riuscirete a farvi ascoltare meglio.

Acquario ⭐⭐⭐⭐In amore è il momento di farvi avanti e di manifestare ciò che provate, senza aspettare che sia sempre l’altro a muovere il primo passo.

Anche sul lavoro arrivano novità che potrebbero modificare i vostri ritmi e aprire scenari diversi da quelli immaginati. Accogliete ciò che arriva con spirito curioso e senza forzarvi a capire tutto subito. A volte i cambiamenti più grandi iniziano in modo silenzioso, ma portano frutti importanti.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐Dovete imparare a controllare un po’ di più ciò che dite. Spesso vi lasciate prendere dall’impulsività e rischiate di pronunciare frasi poco delicate che possono ferire chi vi sta vicino. Non è vostra intenzione creare problemi, ma la velocità con cui pensate e parlate a volte gioca contro di voi. Con un pizzico di attenzione in più, riuscirete a mantenere rapporti più sereni e ad evitare malintesi.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐Nel lavoro vi servirà grande concentrazione per portare a termine gli impegni che avete avviato. Avete ottime capacità, ma dovete evitarvi distrazioni inutili. In amore potrebbe essere necessario uno sforzo extra per raggiungere un obiettivo che vi sta a cuore. Non tiratevi indietro. Con un approccio più determinato sarà possibile ottenere ciò che desiderate e consolidare un legame che vi sta dando molto.

Cancro⭐⭐⭐⭐⭐Non fermatevi alle prime impressioni, soprattutto in campo sentimentale. Rischiate di giudicare troppo in fretta e di lasciar andare persone che meritano una seconda possibilità. La vostra natura sincera e diretta vi spinge a decidere rapidamente, ma in queste giornate sarà utile rallentare e osservare meglio.

Un atteggiamento più aperto potrebbe evitarvi rimpianti.

Leone ⭐⭐⭐⭐⭐È nell’aria un cambiamento interessante che potrebbe imprimere una nuova direzione ai vostri progetti. Se siete in attesa di una risposta, cercate di non affrettare le conclusioni. A volte le soluzioni arrivano quando smettete di pressarle. Abbiate fiducia nel percorso che avete intrapreso e concedete tempo agli altri di fare la loro parte. La calma sarà la vostra risorsa più preziosa.

Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐Prestate attenzione alle spese, perché qualche imprevisto potrebbe richiedere un’organizzazione più precisa del budget. Sul lavoro le cose procedono bene, anzi meglio del previsto, ma in amore dovete essere più presenti. Qualcuno attende un gesto concreto da parte vostra.

Una proposta speciale è in arrivo e porterà un’ondata di emozione che potrebbe sorprendervi.

Pesci⭐⭐⭐⭐⭐⭐ È un momento intenso e ricco di passione dal punto di vista sentimentale. Sentirete crescere il desiderio di costruire qualcosa di solido e di vivere emozioni forti. Non perdetevi d’animo: ciò che desiderate è alla vostra portata. Continuate a insistere con costanza e lucidità, perché un traguardo importante si avvicina e vi ripagherà degli sforzi fatti.