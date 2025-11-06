L'oroscopo del weekend 8-9 novembre prevede un momento di intensa energia, dove la necessità di azione (Marte in Sagittario) si scontra o si allea con la spinta alla trasformazione (Sole e Venere in Scorpione). La giornata di sabato, in particolare, è segnata dal trigono tra la Luna in Bilancia e Plutone in Acquario, che dona lucidità e profondità nelle relazioni, aiutandovi a risolvere dinamiche nascoste. Domenica, l'ingresso di Mercurio in moto retrogrado (se in Sagittario) invita alla cautela nelle comunicazioni e nei viaggi: dovrete riflettere prima di agire e ripassare i piani.

Questo fine settimana sarà l'occasione perfetta per chiudere cicli e dedicarsi alla cura interiore. I segni che avranno spunti più ricchi di opportunità e che sapranno cavalcare al meglio questi transiti sono l'Ariete, il Sagittario e lo Scorpione.

Oroscopo del fine settimana 8-9 novembre e classifica: i voti per i 12 segni zodiacali

12° BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: Equilibrio.

Vi sentirete in una fase di rallentamento, dove la vostra priorità sarà ritrovare l'equilibrio interiore. La Luna nel vostro segno (sabato) vi regalerà lucidità nelle relazioni, permettendovi di appianare piccoli malintesi con grazia e diplomazia. Non forzerete le situazioni, ma vi prenderete tempo per riflettere, evitando di chiudervi nel silenzio.

Domenica, potreste avvertire un'energia più introspettiva (Luna in Scorpione) che vi spingerà a concentrarvi sulle vostre esigenze profonde e sulla gestione delle finanze. Nonostante le insicurezze che Plutone (se in Acquario) potrà instillare, la vostra naturale gentilezza sarà la risorsa per superare gli ostacoli.

11° TORO (21 aprile - 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: Cautela.

Urano nel vostro segno porterà ancora sorprese e cambiamenti nelle abitudini quotidiane: non dovrete farvi trovare impreparati. Se Venere sarà opposta (se in Scorpione), potreste avvertire una certa malinconia o solitudine, che vi spingerà a cercare coccole sincere. Non cercherete l'approvazione esterna, ma vi concentrerete sull'autenticità dei sentimenti.

Il transito di Mercurio retrogrado (se in Sagittario) vi inviterà a una maggiore cautela nelle comunicazioni e nelle trattative economiche. Non vi innervosirete, ma cercherete una soluzione pratica e concreta a ogni problema, sfruttando la vostra innata flessibilità.

10° CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: Affetti.

Marte (se in Sagittario) aumenterà il vostro ritmo, facendovi sentire costantemente di corsa e impegnati a gestire troppe cose. Per questo, nel weekend, vi concentrerete sulla sfera privata e sugli affetti, cercando il piacere e il relax che tanto vi sono mancati. Non vi nascondete, favorendo confronti aperti in famiglia e con il partner. Vi sentirete spinti a trasformare la realtà che vi circonda, accettando le situazioni complesse senza essere polemici.

Non dovrete avere paura di mettere da parte la logica a favore dell'istinto, in particolare domenica, quando l'emotività (Luna in Scorpione) sarà amplificata, permettendovi di esprimere i vostri sentimenti più profondi.

9° VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: Precisione.

Sarà il momento ideale per mettere ordine in questioni rimaste in sospeso e sistemare i dettagli trascurati. La vostra precisione sarà premiata, e non lascerete nulla al caso, ma dovrete sforzarvi di mantenere un approccio più audace e meno critico (Marte). Vi concentrerete sull'ordine e sulla sistemazione di questioni domestiche o economiche in sospeso, evitando le distrazioni. I dubbi esistenziali potranno impossessarsi di voi, e troverete rassicurazione solo negli abbracci sinceri.

Non sprecherete tempo con chi non vi merita, ma opererete con grande efficacia e concentrazione per definire meglio il vostro ruolo professionale.

8° LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: Intraprendenza.

Nonostante una possibile Venere (se in Scorpione) un po' in ombra che potrebbe togliervi il desiderio di dolcezze, vi concentrerete sull'azione e sull'intraprendenza, spinti da un Marte (se in Sagittario) favorevole. Avrete voglia di brillare e di mostrare il vostro valore. Non vi sentirete costretti ad agire immediatamente, ma avrete il coraggio di muovervi, osare e fare cose che vi fanno sentire vivi. Sentirete la necessità di affrontare vecchie abitudini o conti in sospeso, preparandovi al meglio per i risultati futuri.

Chiarirete subito con colleghi e superiori, senza chiudervi in muso, e vi prenderete cura della vostra creatività.

7° GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: Comunicazione.

La comunicazione sarà il vostro punto focale, ma dovrete fare attenzione a Mercurio retrogrado (se in Sagittario, da domenica) che potrebbe rallentare le conversazioni e creare piccoli contrattempi. Le vostre idee fluiranno con facilità, ma dovrete rileggere i documenti e verificare le informazioni per evitare fraintendimenti. Il transito di Marte (se in Sagittario) vi darà la calma emotiva necessaria per gestire gli imprevisti senza stress. Non agirete con troppa logica, ma vi muoverete con leggerezza, ottenendo comunque buoni risultati grazie alla vostra flessibilità.

In amore, cercherete nuove scintille, affilando le armi della seduzione.

6° ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: Innovazione.

Le giornate saranno particolarmente favorevoli all'innovazione e alle sorprese (Urano). Vi lancerete in nuove soluzioni concrete grazie agli imprevisti che la vita vi presenterà. Non vi chiuderete nel silenzio e non esiterete a chiedere aiuto se necessario, poiché la vostra mente sarà lucida e aperta. Il trigono tra Luna (se in Bilancia) e Plutone (nel vostro segno) vi darà chiarezza e profondità nei rapporti. Sentirete una forte spinta a rivedere dinamiche relazionali o aspetti personali che richiedono attenzione. Non dovrete esitare a rompere vecchi schemi per fare spazio a nuove idee più originali e fantasiose.

5° PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: Intuizione. Il vostro segno sarà baciato dalle stelle e sentirete una grande armonia interiore. L'intuizione e la sensibilità (Nettuno) saranno accentuate, permettendovi di capire a fondo i vostri reali bisogni. Nonostante una possibile confusione in testa, non perderete l'occasione per consolidare scelte e responsabilità rimaste in sospeso. In amore, nonostante alti e bassi e dubbi esterni, non vi farete confondere, seguendo la passione. Vi basterà poco per conquistare l'attenzione di chi avete accanto, vibrando tra mistero e dolcezza. Sfrutterete l'empatia e la creatività per gestire con successo ogni questione irrisolta.

4° SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 9.

Parola chiave: Libertà.

Marte (nel vostro segno) accenderà il vostro entusiasmo e il bisogno di libertà, spingendovi a combattere per ciò in cui credete. Avrete voglia di muovervi, di programmare viaggi e di allargare i vostri orizzonti, sia fisici che mentali. Nonostante il subentrare di Mercurio retrogrado (se in Sagittario, da domenica) vi inviti alla cautela, non avrete paura di fiondarvi nel dubbio, ma dovrete fare attenzione a non risultare troppo impulsivi. Le idee si trasformeranno rapidamente in iniziative concrete. Sarete di nuovo in sella, pronti a lanciarvi al galoppo verso tutto ciò che luccica, prendendovi tutte le vittorie che meritate.

3° CAPRICORNO (21 dicembre - 20 gennaio) Voto 9,5.

Parola chiave: Costruzione.

Il weekend si annuncia estremamente positivo per la costruzione e il successo a lungo termine, grazie a Saturno (se in moto diretto) che favorirà il consolidamento delle scelte. Non avrete paura di affrontare e risolvere le complicazioni, anche burocratiche. Sarete magnetici e sensuali, e Venere (se in Scorpione) vi regalerà momenti intensi e passionali. Il vostro vero potere sarà l'equilibrio: la disciplina e la concretezza saranno premiate. Non perderete la testa di fronte ai cambiamenti, ma vi organizzerete per venire a capo di tutto, concentrandovi sull'investire energia dove riceverete un valore duraturo.

2° ARIETE (21 marzo - 20 aprile) Voto 10. Parola chiave: Coraggio.

Vi sentirete pieni di grinta e determinazione, pronti ad affrontare ogni sfida. Marte (se nel vostro segno o in Sagittario) vi donerà la sicurezza e il controllo emotivo necessari per prendere decisioni mirate. Avrete l'impressione di uscire da un tunnel e di rivedere finalmente la luce: questo è il momento delle sfide combattute e vinte. Il vostro coraggio aumenterà costantemente. Non confonderete passione e amore duraturo e saprete fare tesoro delle occasioni che vi si presenteranno. Non dovrete esitare a rompere gli schemi consueti e a dirigere i vostri impulsi energetici verso nuovi progetti che richiedono originalità.

1° SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 10. Parola chiave: Trasformazione.

Sarete i veri protagonisti del weekend. L'azione combinata di Venere e del Sole (nel vostro segno) vi renderà magnetici, intensi e profondamente emotivi. Le emozioni diventeranno potenti strumenti di trasformazione personale. Non temerete la vulnerabilità e saprete amare, dire le parole giuste e farvi apprezzare. Nonostante Mercurio retrogrado (se da domenica in Sagittario) vi inviti a non disperdere energie, avrete stimoli per lanciarvi in nuove sfide. È il momento di lasciar andare vecchi schemi e abbracciare cambiamenti radicali. Sarete baciati dal cielo in amore, e ogni area della vostra vita sarà spinta verso una profonda rinascita.