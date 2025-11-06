L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025 evidenzia movimenti planetari interessanti per diversi segni. Saranno giorni di grande slancio per il Leone, segno indicato al "top della settimana": saprà affrontare ogni situazione con grinta e decisione, trasformando eventuali ostacoli in opportunità. Invece la Bilancia si muoverà con prudenza e metodo, equilibrando impegni e relazioni e trovando momenti di armonia tra lavoro e vita privata. Il Sagittario, invece, dovrà prestare attenzione a scelte impulsive: la settimana richiede riflessione e calma, evitando contrasti inutili e gestendo le emozioni con intelligenza.

Complessivamente, l’intero periodo invita a concentrarsi su obiettivi chiari, valorizzare ogni passo e rimanere lucidi.

Oroscopo e pagelle della settimana per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Un sentiero per massima parte illuminato dalle stelle guiderà i prossimi vostri passi: la partenza appare tranquilla ma concentrata, con la necessità di dosare energie e parole per non disperdere attenzione. Nei giorni iniziali sarà fondamentale mettere ordine nelle priorità, evitando di farsi trascinare da richieste improvvise che potrebbero distogliere dall’obiettivo principale. A metà percorso la situazione si farà più dinamica: aumenterà la capacità di decisione e si riscoprirà la voglia di fare, trasformando tentativi esitanti in azioni concrete.

Verso fine periodo una ventata di soddisfazione personale permetterà di raccogliere piccoli frutti del lavoro svolto, specie nelle relazioni pratiche e nel campo operativo. Il consiglio è di non forzare i tempi: chi saprà coltivare pazienza e metodo vedrà consolidarsi risultati utili e duraturi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★ mercoledì 12 e giovedì 13;

★★★ lunedì 10 novembre;

★★ martedì 11 novembre.

♉ Toro: voto 6. Un mattino di riflessione introdurrà una fase dedicata agli aggiustamenti: sarà importante non accelerare, bensì osservare con lucidità le esigenze pratiche e i conti da chiudere. La parte centrale del periodo chiederà organizzazione e una scelta netta su ciò che andrà portato avanti o archiviato: non tutto dovrà continuare a occupare tempo ed energie.

Ci saranno occasioni per riallacciare rapporti che contano, soprattutto grazie a gesti concreti e parole sincere; questi momenti saranno utili per ristabilire fiducia. Verso il finale, la predisposizione ad ascoltare offrirà un recupero di serenità, restituendo equilibrio e aprendo a nuove possibilità relazionali o professionali. Puntare su stabilità e coerenza consentirà di ottenere una conclusione positiva del ciclo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 10 e domenica 16;

★★★★ martedì 11, venerdì 14 e sabato 15;

★★★ mercoledì 12 novembre;

★★ giovedì 13 novembre.

♊ Gemelli: voto 5. Il ritmo della settimana cambierà più volte, quasi come una melodia suonata a velocità diverse.

Dopo un avvio caotico e dispersivo, si intravedrà una svolta a metà percorso, quando mercoledì sembrerà arrivare la giusta ispirazione. L’umore, nonostante qualche fatica, migliorerà di giorno in giorno fino a regalare un finale equilibrato. Chi lavora in gruppo dovrà evitare incomprensioni, mentre nelle relazioni servirà un pizzico di calma per non reagire d’impulso. Le stelle consigliano di ascoltare di più e parlare di meno: solo così emergerà la vera forza interiore. Domenica chiuderà la settimana in modo più sereno, riportando chiarezza e leggerezza.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ mercoledì 12 novembre;

★★★★ lunedì 10, martedì 11, giovedì 13 e domenica 16;

★★★ venerdì 14 novembre;

★★ sabato 15 novembre.

♋ Cancro: voto 6.

La settimana inizierà con qualche contrasto di ritmo: i primi giorni chiederanno pazienza per ricomporre impegni e relazioni. Con il procedere dei giorni affiorerà maggiore concretezza: le occasioni si presenteranno sotto forma di dialoghi utili e possibilità di chiarimento, grazie a un atteggiamento più pratico e misurato. Chi ha tenuto questioni in sospeso potrà finalmente affrontarle con strumenti efficaci; i contatti di metà periodo saranno particolarmente produttivi. Nel weekend arriverà una nota di leggerezza che permetterà di godere di rapporti più calmi e di momenti distensivi, necessari per ricaricare e vedere le cose con prospettiva nuova. Una fase che, pur non esente da ostacoli, porterà segnali concreti di miglioramento.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 14 e domenica 16;

★★★★ mercoledì 12, giovedì 13 e sabato 15;

★★★ martedì 11 novembre;

★★ lunedì 10 novembre.

♌ Leone: voto 10. Il primo giorno offre un palcoscenico favorevole: la presenza lunare in Leone accentua sicurezza e visibilità, rendendo ogni iniziativa più incisiva. L’avvio sarà intenso e ricco di occasioni per emergere: dialoghi, proposte e piccoli riconoscimenti potranno confermare la direzione intrapresa. Nei giorni centrali la capacità di attrarre consenso e collaborazioni rimarrà alta, con possibilità di avanzare progetti che richiedono coesione e presenza pubblica. Il fine settimana mantiene questo tono favorevole: energie e relazioni si rafforzano, consentendo di consolidare quello che si è creato nei giorni precedenti.

Il suggerimento è sfruttare questo periodo di maggiore luce per prendere decisioni strategiche e per dare slancio a proposte importanti; la spinta è ottima e l’esito promettente.

La valutazione della settimana:

★★★★ mercoledì 12, venerdì 14 e domenica 16.

♍ Vergine: voto 8. La giornata centrale sarà cruciale: la Luna in Vergine garantirà chiarezza e concretezza, permettendo di mettere a punto dettagli che faranno la differenza. L’avvio della settimana mostrerà un ritmo operativo elevato, con attenzione ai compiti e alla precisione; sarà importante gestire bene l’agenda per evitare accumuli. Nei giorni che precedono la parte centrale, pazienza e metodo porteranno risultati visibili, mentre il giorno di massimo favore offrirà opportunità di mettere ordine su progetti e relazioni di lavoro.

Verso il finale si consiglia di non eccedere nel controllo: una minima apertura verso gli altri alleggerirà l’atmosfera e favorirà scambi costruttivi. Complessivamente, periodo molto utile per chiudere pratiche e gettare basi organizzative solide.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★ martedì 11, venerdì 14 e sabato 15;

★★★ domenica 16 novembre.

Gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. Un vento armonioso, secondo l'oroscopo settimanale, accompagnerà i giorni centrali del periodo, culminando nel weekend con un’atmosfera vivace e costruttiva. L’equilibrio interiore tornerà protagonista, rendendo più semplice affrontare discussioni o incomprensioni che, fino a poco tempo fa, apparivano spinose.

La giornata in cui la Luna toccherà questo settore del cielo porterà sensibilità e grazia, qualità perfette per riallacciare legami o dare forma a nuovi accordi. Saranno giornate ideali per chiarire posizioni, concludere trattative e condividere emozioni in modo più autentico. La seconda parte del periodo offrirà serenità e senso di stabilità: si potranno osservare risultati concreti nati da sforzi precedenti. L’importante sarà non rinunciare all’armonia, neppure nelle sfide, poiché proprio la calma diventerà la vostra migliore alleata.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★ lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13.

♏ Scorpione: voto 6.

Il cielo proporrà una settimana da gestire con prudenza, più simile a un’altalena che a una linea stabile. Lunedì e martedì offriranno l’occasione di rimettere ordine in ciò che è rimasto in sospeso, ma servirà metodo per non sprecare l’energia. Le giornate centrali, pur non perfette, porteranno chiarimenti preziosi e un clima meno teso. Nel weekend tornerà un soffio di leggerezza, con la voglia di riconciliarsi e lasciarsi andare a qualcosa di piacevole. Sarà utile concedersi tempo per riflettere e non forzare le situazioni: la serenità arriverà gradualmente.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 10 e martedì 11;

★★★★ mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 novembre;

★★ venerdì 14 novembre.

♐ Sagittario: voto 6.

L’atmosfera cambierà passo lentamente, come un viaggio che inizia con il vento contrario ma trova infine la giusta direzione. Le prime giornate potranno sembrare confuse o stancanti, ma nulla impedirà di recuperare rapidamente. Il livello energetico crescerà nel corso della settimana e i rapporti, fin lì trattenuti, torneranno più vivi. Venerdì e domenica saranno le giornate ideali per chiarire, muoversi e proporre nuovi piani. Sarà bene evitare scelte impulsive tra martedì e mercoledì, quando la lucidità rischierà di calare. Chi avrà fiducia nel proprio percorso vedrà i risultati nel weekend, con un tono finalmente più positivo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 14 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13, sabato 15;

★★★ martedì 11 novembre;

★★ mercoledì 12 novembre.

♑ Capricorno: voto 8.

Un avvio concreto permetterà di sistemare questioni sospese e di organizzare il lavoro con precisione. La lucidità sarà il filo conduttore della settimana, aiutando a evitare errori e a pianificare con metodo. Le giornate centrali porteranno maggiore serenità e spirito di collaborazione: sarà possibile trovare alleati affidabili e affrontare impegni importanti con sicurezza. La seconda metà del periodo vedrà un incremento dell’efficienza e della produttività, ma anche la necessità di non trascurare il riposo. Nel weekend, l’attenzione si sposterà verso la sfera personale: una conversazione chiara o un gesto affettuoso potranno restituire equilibrio e motivazione. È un ciclo di consolidamento, in cui la perseveranza offrirà risultati duraturi e soddisfacenti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★ giovedì 13, venerdì 14 e domenica 16;

★★★ sabato 15 novembre.

♒ Acquario: voto 7. Settimana dalle sfumature contrastanti, in cui la mente volerà alta ma il corpo reclamerà calma. Lunedì e martedì scorreranno discretamente, con piccoli successi personali che daranno motivazione. Mercoledì richiederà invece cautela: l’energia sarà in calo e l’umore più fragile. Da giovedì a sabato tornerà la voglia di partecipare, pianificare e condividere, con risultati apprezzabili soprattutto nel lavoro. Il weekend proporrà un ritmo più rilassato: meglio evitare tensioni familiari e prendersi momenti di silenzio. Domenica sarà la giornata meno brillante, ma servirà per recuperare energie e ripartire con idee nuove.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★ lunedì 10 e venerdì 14;

★★★ sabato 15 novembre;

★★ domenica 16 novembre.

♓ Pesci: voto 7. Un tono più raccolto caratterizzerà l'apertura del periodo: lunedì e martedì richiederanno attenzione e prudenza, perché la lucidità potrebbe essere attenuata e sarà preferibile non forzare scelte importanti. Con l’avanzare dei giorni, la situazione migliorerà nettamente: giovedì e sabato saranno momenti particolarmente fertili, capaci di restituire ispirazione e occasioni pratiche da sfruttare; quelle giornate chiederanno di essere presenti e pronti a cogliere opportunità concrete. Il picco arriverà venerdì, quando si apriranno possibilità che favoriranno relazioni significative e piccoli risultati tangibili: sarà utile prepararsi dandosi priorità chiare e montando un piano d’azione semplice. La parte centrale offrirà energia creativa e dialoghi costruttivi; la chiusura del periodo richiederà invece equilibrio per consolidare quanto ottenuto.

La graduatoria settimanale con le stelle: