Nella settimana astrologica dal 1 al 7 dicembre 2025 il cielo disegna un quadro intenso e al contempo favorevole per chi desidera fare un salto di consapevolezza. Mercurio si trova in Scorpione, favorendo conversazioni profonde, pensieri penetranti e la volontà di non accontentarsi di superficialità. Secondo il calendario astrologico, in questi giorni Mercurio forma aspetti di rilievo con altri pianeti lenti, suggerendo che comunicazioni, progetti o riflessioni che vengono riaperti ora possono portare esiti duraturi.

Allo stesso tempo, Saturno — ancora sotto una condizione di revisione per molti — invita a un senso di responsabilità: non è il momento di scelte impulsive, ma di azioni ben calibrate sul lungo termine.

La Luna, nei suoi passaggi, amplifica certe tensioni emotive ma anche le intuizioni: momento ideale per lavorare con l’interiorità, per meditare su ciò che si desidera veramente trasformare. Secondo il calendario delle fasi lunari per dicembre, le prime giornate portano dinamismo tra Luna, Marte e altri pianeti.

La parola chiave della settimana è «profondità»: non tanto per complicare le cose, ma per accedere a verità interiori che, se colte, possono gettare le basi per scienze nuove nella vita.

Previsioni astrologiche per la settimana al 7 dicembre con classifica: Capricorno, Toro e Scorpione in pole

1. Capricorno Voi siete favoriti in modo molto concreto. Mercurio in Scorpione vi stimola a rivedere progetti a lungo termine, e la vostra pazienza e disciplina tipiche vi permettono di fare quello che molti evitano: scavare sotto la superficie.

Potete migliorare piani di carriera, consolidare relazioni importanti o chiudere questioni finanziarie con saggezza. C’è un senso di responsabilità che non vi pesa, ma vi motiva: siete pronti a raccogliere ciò che avete seminato con fatica.

2. Toro Sentite un richiamo interiore che vi spinge a mettere ordine nella vita. Non siete più disposti a rimandare ciò che conta davvero. Le energie planetarie favoriscono la definizione di obiettivi concreti, relazioni stabili e scelte che rispecchiano la vostra natura più autentica. Potreste anche avvertire il desiderio di ritirarsi un poco per riflettere: questo non è un segno di debolezza, ma di saggezza.

3. Scorpione Con Mercurio nel segno, vivete una fase di grande consapevolezza.

Le vostre parole, i pensieri e le intenzioni sono potenti: ora avete la forza non solo di ascoltare voi stessi, ma anche di comunicare ciò che per voi conta. Le trasformazioni interiori sono possibili, e ciò che avrete modo di elaborare mentalmente può diventare materia concreta nelle vostre relazioni o nei progetti.

4. Vergine La mente analitica è al servizio della vostra interiorità: non temete di esplorare non solo il “cosa”, ma il “perché” delle cose. Questa settimana siete in grado di scegliere con maggiore precisione ciò a cui dedicare tempo ed energie. Potete risolvere piccoli nodi emotivi o pratici che vi stavano frenando, e la chiarezza che ne deriverà vi darà vantaggio nei giorni a venire.

5. Bilancia Cercate armonia e giustizia, ma non vi accontentate più delle apparenze. Il cielo vi invita a dialogare in modo più autentico, a mostravi per ciò che siete, anche se questo significa dire cose che prima avete taciuto. Nei rapporti personali potete ottenere riconciliazioni o definire nuovi equilibri. È un momento utile per costruire ponti reali, non solo simbolici.

6. Ariete La vostra energia è presente, ma siete chiamati a canalizzarla con maggiore saggezza. C’è una spinta a costruire, più che a distruggere. Questo non è il momento di gesti impulsivi, ma di scelte mirate: riflettete prima di agire. Se avete un progetto ambizioso, potete usarlo come leva, ma senza saltare troppo presto.

La vostra audacia rimane, ma diventa più matura.

7. Sagittario La natura espansiva incontra una fase di introspezione: desiderate crescere, ma con radici più solide. Le stelle vi chiedono di essere pazienti e di non rincorrere la fuga solo per fuggire. Nuove prospettive possono emergere attraverso lo studio, il dialogo filosofico o un viaggio interiore. Le relazioni che nascono ora possono avere una profondità inattesa.

8. Acquario Siete nella posizione dello spettatore attivo: potete osservare ciò che accade intorno a voi con uno sguardo lucido, ma potete anche intervenire in modo significativo dove percepite un disequilibrio. Le intuizioni sono forti, così come la possibilità di rivedere progetti collettivi o legami sociali.

Usate l'originalità per proporre soluzioni che non siano solo “diverse”, ma anche costruttive.

9. Cancro Le emozioni si fanno delicate, ma non per questo meno potenti. Sentite che qualcosa va trasformato, che certi schemi familiari o relazionali vanno riscritti. Ciò che oggi toccate con il cuore, potrà diventare parte di un nuovo nucleo stabile. Non temete di guardare il passato con occhi diversi: lì potreste trovare le risposte che cercate.

10. Leone La luce interiore è in fase di riscoperta. Potreste sentirvi un po’ meno al centro dell’attenzione, ma è un bene: vi dà l’opportunità di connettervi con ciò che veramente vi motiva. Questo è un momento per ridefinire il vostro ruolo, per scegliere cosa volete davvero portare avanti.

Le relazioni possono richiedere che siate più vulnerabili, ma è superando l’orgoglio che guadagnate potere.

11. Pesci La sensibilità è amplificata: avete la possibilità di percepire dinamiche invisibili agli altri, ma rischiate anche di perdervi nei dettagli emotivi. Il cielo vi invita a non fuggire dal caos interiore, ma a esplorarlo con coraggio. Potete ottenere intuizioni profonde su ciò che desiderate veramente, ma serve tempo per sedimentare queste visioni. Non forzate decisioni: il vostro processo interiore è prezioso.

12. Gemelli La mente corre, le idee fioccano, ma c’è bisogno di fermarsi per scegliere quale progetto portare avanti. Mercurio in Scorpione stimola pensieri profondi e forse nuove convinzioni, ma se rimanete solo nella superficialità rischiate di dispersvi.

Questa settimana vi chiede di consolidare: trasformate qualche intuizione in un progetto concreto. Dialoghi importanti possono nascere, ma solo se parlate con sincerità.

Consiglio astrologico della settimana

Come astrologo esperto, vi suggerisco di non temere il silenzio interiore: è lì che le verità più profonde emergono. Con Mercurio in Scorpione, potete ridurre la distanza tra “quello che pensate” e “quello che sapete nel profondo”, ma per farlo serve il coraggio di guardare voi stessi. Non forzate cambiamenti, ma raccogliete segnali, riflettete, ascoltate le intuizioni.

È il momento ideale per definire intenzioni reali: quelle che non servono solo a “cambiare”, ma a costruire qualcosa che resista al tempo.

Le relazioni, i progetti e le scelte che nascono ora avranno un peso diverso.

Affidatevi alla vostra parte più consapevole, ma non dimenticate la parte intuitiva: l’equilibrio tra ragione e anima sarà la vostra bussola.