L'oroscopo di dicembre si concentra sulle festività di fine anno, ma anche su altri aspetti della vita di ogni segno zodiacale. Sarà un mese di bilanci per i Pesci, di giornate briose per il Cancro e di convivialità straordinarie per i Gemelli.

Le predizioni del mese di dicembre 2025

Ariete. La fortuna inizierà a farsi sentire con maggiore forza nel corso delle ultime due settimane. Nella parte iniziale, invece, potreste avvertire una certa lentezza che vi porterà a una sensazione di freddezza e di sovraccarico. Vi ritroverete immersi tra incombenze domestiche, dettagli organizzativi legati alle festività, attività professionali che reclamano attenzione e una generale necessità di occuparvi di cose che sembravano rimandabili.

In casa ci sarà grande movimento, soprattutto per chi vive in famiglie numerose o sta preparando dei raduni natalizi. Alcuni di voi saranno impegnati tra decorazioni, regali dell’ultimo momento e sorprese che arrivano quando meno ve lo aspettate. Il mese sarà perfetto per piacevoli gite fuori porta, mentre sarà meglio evitare spostamenti troppo impegnativi o all’estero. Chi ha spirito intraprendente sentirà crescere una nuova ispirazione interiore che potrebbe tradursi in entrate economiche interessanti e in un senso di rinnovata motivazione. A partire dal 13 dicembre cercate di rallentare, di fermare i ritmi frenetici e di delegare il più possibile. Un film natalizio al giorno e un piccolo dolce vi aiuteranno a sciogliere la tensione accumulata.

Il Natale sarà vivace e ricco di colori, anche se qualcuno sceglierà di non festeggiare per via di vicende personali delicate. Con l’arrivo del nuovo anno sarà quasi spontaneo brindare, quasi fosse un gesto portafortuna che apre il cammino al 2026.

Toro. Il mese di dicembre vi permetterà finalmente di rimettere ordine e recuperare una serenità che sembrava essersi allontanata. Potrete concedervi una pausa meritata dopo un anno vissuto tra ostacoli, soddisfazioni alternate e un accumulo di responsabilità che vi ha messo alla prova. Entro la fine del mese si faranno strada piccoli e grandi cambiamenti, soprattutto per coloro che non si sono arresi e hanno cercato sempre una via costruttiva. Dopo periodi intensi di lavoro e di problemi di diversa natura, sarà tempo di ritagliarvi momenti solo vostri, senza sensi di colpa.

Il clima delle feste vi inviterà a lasciarvi andare a sorrisi, leggerezza e qualche trasgressione culinaria. La dieta verrà facilmente dimenticata e finirà per portarvi ad accumulare qualche chilo, ma non ve ne preoccuperete troppo: ciò che conterà sarà vivere in buona compagnia. Farete le ore piccole, vi divertirete come non capitava da tempo e vi lascerete coinvolgere da chiacchiere, aneddoti e risate. Rivedrete dei parenti e le loro domande curiose vi metteranno alla prova come ogni anno, ma con la consapevolezza che l’anno scorso non avete potuto festeggiare insieme, riuscirete a tollerare anche ciò che solitamente vi infastidisce. Qualcuno potrebbe farvi irritare ma scegliete la strada della leggerezza, perché a volte vale la pena lasciar correre.

Lavoro e studio rallenteranno in modo naturale, mentre chi opera nel commercio noterà un flusso di cassa vivace. San Silvestro sarà brillante.

Gemelli. Per le coppie il mese sarà animato da un’atmosfera romantica e fiabesca. Sarete pieni di idee e di una creatività che contagerà chi vi è vicino. Vi capiterà di rincontrare persone che non vedevate da tempo e le chiacchiere si trasformeranno spesso in un vortice di gossip e curiosità insistenti. Prendetele con spirito e ricordatevi che Natale arriva una sola volta l’anno: armatevi di pazienza. I cenoni della Vigilia e di San Silvestro vi offriranno occasioni di convivialità straordinarie, ma fate attenzione a tavola perché il rischio di esagerare sarà alto.

Durante la prima metà del mese dovrete impegnarvi parecchio per chiudere accordi, completare progetti o assolvere pagamenti in sospeso. Gli investimenti più importanti sarà meglio rimandarli all’inizio del 2026. Vi sentirete comunque propositivi e vitali: anche se fingete distacco, dicembre vi regala sempre qualcosa che scalda il cuore. Avrete modo di ridere, conoscere nuove persone e per i single non mancheranno flirt avvolgenti. Le coppie giovani vivranno un periodo fertile e qualcuno potrebbe iniziare a immaginare un ampliamento della famiglia. Il cenone avrà un’atmosfera magica che vi permetterà di dimenticare per qualche ora le preoccupazioni quotidiane.

Cancro. Le giornate saranno piene di brio.

Sebbene sia un mese faticoso, rappresenta uno dei vostri preferiti perché richiama il calore famigliare, i ricordi e il bisogno di protezione che vi appartiene. Passerete serate intense, magari davanti alla televisione, immersi tra film natalizi e piccoli rituali che riscaldano l’anima. Le mattinate saranno sempre impegnative: casa, lavoro, progetti e questioni familiari vi occuperanno senza sosta. L’8 dicembre si rivelerà una data particolarmente significativa: vi farà vivere emozioni speciali e riceverete pensieri che sapranno toccare corde profonde. Vi sentirete avvolti dall’affetto delle persone care e questo vi aiuterà a ritrovare centratura. Arriveranno sorprese, momenti passionali, conferme sentimentali e novità anche sul piano professionale.

Approfittate del mese per chiudere capitoli rimandati e prepararvi a nuovi percorsi. Alcune persone che non vedevate da tempo potrebbero tornare nella vostra vita con un impatto emotivo più forte di quanto immaginiate. Chi è in coppia vivrà giornate di grande connessione. Natale sarà rigenerante e ricco di cuore, mentre la Vigilia di Capodanno vi emozionerà.

Leone. Dicembre porterà con sé una serie di episodi e sensazioni che resteranno impressi nella memoria, soprattutto per chi di voi ha dovuto ricalibrare energie e desideri. Ritroverete slancio e determinazione, una forza che forse pensavate fosse sbiadita. Anche chi non ama le ricorrenze scoprirà di apprezzarle più del previsto. Passerete momenti significativi in compagnia di chi occupa un ruolo importante nella vostra vita.

Una persona che nutre sentimenti nei vostri confronti potrebbe trovare il coraggio di dichiararsi. In questo periodo cercate di ascoltarvi e di valutare le emozioni che proverete. Attenzione però agli eccessi a tavola: tra Natale e San Silvestro il rischio di fastidi allo stomaco sarà concreto. I movimenti di denaro saranno numerosi e vi porteranno a gestire il bilancio con lucidità. Moderate i brindisi e cercate di mantenere una certa compostezza. Alcuni problemi si metteranno in pausa, lasciandovi respirare. Le coppie sposate da molti anni potrebbero incontrare difficoltà di comunicazione e, in alcuni casi, tentazioni che rischiano di compromettere la stabilità. Evitate passi falsi che porterebbero solo tensioni nel nuovo anno.

Una persona che era sparita dai radar potrebbe tornare a farsi viva: valutate con attenzione. Mantenetevi distanti dalle critiche dei parenti troppo invadenti.

Vergine. Sarà un mese ricco di avvenimenti e di momenti che porteranno movimento nella quotidianità. Le festività si intrecceranno con notizie che vi ridaranno fiducia in diversi ambiti. Cercate di aver cura di voi, evitando di sovraccaricarvi o di stressarvi oltremodo. Per le coppie si prospetta un periodo armonioso, pieno di risate e soddisfazioni condivise. Qualcuno potrebbe farvi un regalo molto gradito che saprà colpire il cuore. Avrete maggior tempo per dedicarvi al benessere personale, quindi via libera a trattamenti rigeneranti, cure estetiche e momenti distensivi.

Provate a ridurre gli impegni lavorativi o, per lo meno, ad organizzarli meglio. Vi meritate un po' di spensieratezza simile a quella dell’adolescenza, quando tutto sembrava più leggero. Le entrate economiche saranno soddisfacenti e vi faranno guardare al 2026 con più serenità.

Bilancia. La prima metà del mese potrebbe risultare faticosa, con impegni domestici e lavorativi che richiederanno una grande concentrazione. Vi sentirete facilmente spossati e un po’ apatici. Inoltre, nel vostro giro di conoscenze potrebbe nascere qualche tensione o contrasto. Dal 13 dicembre in avanti inizierete lentamente a riprendervi e ritroverete forza e lucidità. Come sempre, a fine anno tirerete le somme, ma cercate di non esagerare con propositi troppo ambiziosi per il 2026.

Se vivete una relazione a distanza, la nostalgia potrebbe rendere le feste leggermente più complesse, ma lasciatevi andare un po’ di più e smettete di farvi troppe domande. Godetevi ciò che avete e le persone che vi vogliono bene. Qualcuno riuscirà a farvi emozionare e vi sentirete speciali. San Silvestro sarà intenso e acceso.

Scorpione. Mese dal sapore particolare: per molti di voi sarà meno brillante rispetto agli anni passati, soprattutto se avete vissuto un lutto o una rottura ancora da elaborare. Vi sentirete più sensibili e inclini alla riflessione, ma non permettete ai rimpianti di trascinarvi in basso. Altri, invece, vivranno il mese con serenità, pur mettendo in conto qualche fastidio fisico legato alle classiche abbuffate natalizie.

Vi troverete oscillanti tra il desiderio di fare progetti per il 2026 e la necessità di prudenza, perché avete imparato a non crearvi aspettative troppo elevate. Uscite, divertitevi, lasciate respirare la mente. Per ciò che vi preoccupa, riparlarne a gennaio sarà più saggio. Sarà comunque un mese utile per la crescita personale e per capire cosa volete realmente.

Sagittario. Trasformazioni e cambiamenti. Le prime due settimane saranno intense: casa, famiglia, lavoro e relazione vi terranno occupati senza tregua. Alcuni dovranno occuparsi di una persona cara che non gode di buona salute, mentre altri saranno impegnati a chiudere affari o a sostenere un’operazione importante. Nonostante tutto, riuscirete a rimettervi in pari anche quando la sensazione sarà quella di essere rimasti indietro.

Qualcuno vi chiederà un favore o un parere prezioso e voi saprete rispondere con disponibilità. Tenete gli occhi aperti, perché arriveranno occasioni che andranno colte al volo. C’è chi parteciperà a feste animate e chi preferirà restare a casa per Natale e Capodanno, cercando tranquillità. L’ultima settimana sarà ricca di sorprese, telefonate inattese e sorrisi sinceri. I single vivranno incontri passionali ma sarà bene procedere con saggezza. Il nuovo anno porterà freschezza e voglia di rinnovamento.

Capricorno. Dicembre vi vedrà impegnati nell’organizzazione delle feste. Se l’idea di cucinare vi mette ansia, concedetevi la libertà di ordinare al ristorante senza sensi di colpa. Chi lavora sarà sotto pressione e difficilmente potrà fermarsi, perché la distrazione rischierebbe di trascinare gli impegni fino ai giorni natalizi, complicando ulteriormente tutto. Una persona del passato potrebbe ricontattarvi, ma se si tratta di un ex sarà meglio evitarlo: ritornare su vecchie dinamiche, in questo periodo, non farebbe che trascinarvi indietro. Tra mattino e pomeriggio sarete presi da mille cose, ma alla sera potrete finalmente rilassarvi tra film natalizi e cioccolata calda davanti al camino. L’ultima notte del 2025 sarà vivace e luminosa, perfetta per chiudere un ciclo e prepararvi all’ingresso nel 2026 con rinnovato entusiasmo.

Acquario. La prima parte del mese sarà ideale per cercare un lavoretto extra, soprattutto se sentite la necessità di aumentare le entrate o siete disoccupati. Non è semplice gestire tutte le spese di dicembre e potreste sentirvi sotto pressione, ma con tenacia troverete una soluzione utile anche per il futuro. Entro l’8 vi dedicherete agli addobbi e alla casa, rendendo l’atmosfera più accogliente. In famiglia ci sarà spazio per momenti autentici di unione e divertimento. Nella settimana di Natale cercate di rilassarvi, di alleggerire la mente e di evitare un’eccessiva severità verso voi stessi. Con il partner aumenteranno la complicità e l’intesa, mentre chi è solo troverà modi creativi per stare bene con la propria compagnia. Non mancheranno passeggiate, piccole uscite e una socialità genuina. Qualcuno vi offrirà un consiglio prezioso che potrebbe tornare utile nel corso del 2026.

Pesci. Con l’arrivo di dicembre sentirete che l’anno sta per chiudersi e ne trarrete delle conclusioni. Alcuni si sentiranno soddisfatti per l’impegno messo in tutto ciò che hanno costruito, mentre altri affronteranno un po’ di malinconia. Cercate di vivere queste festività in serenità, senza perdervi in pensieri eccessivi. Un po' di movimento vi aiuterà a mantenere equilibrio e buonumore. Sul piano affettivo ci sarà stabilità. Chi aveva vissuto una distanza emotiva troverà occasione per riavvicinarsi e riaccendere un sentimento sopito. I single potrebbero avere difficoltà nell’approcciare nuove conoscenze, sia per timidezza sia per il loro bisogno di idealizzare troppo. La vostra attitudine sognatrice vi accompagnerà verso il nuovo anno, che porterà novità e opportunità.