L'oroscopo di venerdì 21 novembre 2025 premia le ambizioni dell'Ariete. Il Cancro dovrà gestire al meglio le proprie energie mentre il Toro tornerà ad essere premuroso e romantico nei confronti del partner.

L'oroscopo di venerdì 21 novembre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - L'ambizione vi guida verso nuove avventure. L'ottimismo vi permetterà di raggiungere traguardi insperati nel lavoro. In ambito sentimentale il vostro fascino non passerà inosservato. Voto: 10.

Toro - Metterete in stand-by i vostri progetti professionali, per poter dedicare del tempo al fabbisogno personale.

Avrete l'occasione di trascorrere una giornata spensierata in compagnia della persona amata. Voto: 7,5.

Gemelli - Chiuderete con il passato per concentrarvi solo sul presente. Sarà un momento di svolta per voi nativi del segno. In campo professionale avrete modo di valutare nuove opportunità stimolanti. Voto: 6,5.

Cancro - Vi sentirete stanchi e privi di stimoli. In questa fase sarà quanto mai opportuno preservare le energie e rimandare progetti lavorativi troppo impegnativi. Voto: 5.

Leone - Il vostro obiettivo del giorno? Mantenere una buona concentrazione. Tenderete a distrarvi troppo facilmente rischiando di commettere errori banali. Voto: 5,5.

Vergine - Giove in aspetto dissonante potrebbe influire in modo negativo sul vostro umore.

Tenderete ad essere più taciturni del solito. Voto: Voto: 5,5

Bilancia - Il peggio è passato. Uscirete da una fase complicata con caparbietà. In campo professionale tornerete ad essere determinati e ambiziosi. Voto: 7,5.

Scorpione - La Luna torna in congiunzione al vostro segno zodiacale portando novità positive. I single avranno modo di fare nuovi incontri. Le coppie potrebbero mettere in cantiere un viaggio romantico. Voto: 8,5.

Sagittario - La stanchezza accumulata richiederà un po' di riposo. Ricaricare le pile sarà opportuno per tornare ad essere ambiziosi in vista del futuro. Voto: 6.

Capricorno - Con il partner sarete romantici e passionali. Nel lavoro valuterete nuove opportunità. La giornata di giovedì per voi nativi del segno si preannuncia molto positiva.

Voto: 7,5.

Acquario - Vi metterete in gioco in ogni comparto con caparbietà. In campo professionale metterete in pratica le vostre idee con successo. In ambito sentimentale ritroverete grande intesa con il partner. Voto: 8.

Pesci - Urano entrerà in congiunzione al vostro segno portando cambiamenti positivi. In campo professionale metterete in cantiere nuovi progetti. In coppia tornerete ad essere passionali e premurosi nei confronti del partner. Voto: 8,5.