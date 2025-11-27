L'oroscopo di venerdì 28 novembre 2025 premia i nativi Pesci che tornano protagonisti sul fronte sentimentale. L'Acquario complice Saturno in aspetto dissonante dovrà dosare al meglio le energie. Urano supporterà invece il Capricorno che torna protagonista in campo professionale.

L'oroscopo di venerdì 28 novembre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Affronterete la giornata con il giusto ottimismo, consapevoli delle vostre capacità. Porterete a termine gli impegni lavorativi con determinazione, attirando l'attenzione dei vostri colleghi.

Voto: 8.

Toro - Le stelle vi sorridono. Sono in arrivo novità interessanti sul fronte sentimentale. Avrete modo di consolidare la vostra relazione. In campo professionale sarete concentrati e ambiziosi. Voto: 8,5.

Gemelli - Urano in aspetto dissonante potrebbe destabilizzarvi. Il vostro obiettivo sarà quello di mantenere la calma ed evitare scelte impulsive che a lungo termine possono rivelarsi controproducenti. Voto: 5.

Cancro - Giove vi invita alla calma. Non è il momento di prendere decisioni importanti. Il vostro umore potrebbe non essere quello dei giorni migliori. Meglio dedicare del tempo al relax. Voto: 5,5.

Leone - Affronterete la giornata di giovedì con ambizione, senza badare troppo al sottile.

In campo professionale porterete a casa degli ottimi risultati. In ambito sentimentale catturerete l'attenzione del partner con un gesto particolarmente romantico . Voto: 8,5.

Vergine - La giornata di venerdì vi riserva poche novità. Il feeling con il partner sarà ottimo. Avvertirete il bisogno di trascorrere il vostro tempo in compagnia degli affetti più cari. Voto: 7.

Bilancia - Concentrerete tutte le vostre attenzioni sul lavoro, trascurando un po' la relazione sentimentale. Il partner, sentendosi messo da parte, potrebbe richiamare la vostra attenzione. Voto: 6.

Scorpione - Vi sentirete scarichi. Un po' di relax sarà essenziale per tornare al top della forma. In questa fase metterete in stand-by i vostri progetti lavorativi.

Voto: 6.

Sagittario - Il vostro carisma non passerà inosservato ai vostri colleghi ne tantomeno al vostro partner. Vi tufferete in nuovi progetti con caparbietà facendo leva sul vostro innato ottimismo. Voto: 9.

Capricorno - Urano vi supporta a pieno in campo professionale. Il vostro impegno verrà ripagato a pieno. Con il partner vi lascerete trasportare dalle emozioni. Voto: 9,5.

Acquario - Con Saturno in aspetto dissonante non sarà facile per voi mantenere una buona concentrazione sul lavoro. In ambito sentimentale tenderete ad essere meno propensi al dialogo. Voto: 5.

Pesci - La Luna entra nel vostro segno e voi ne saprete trarre beneficio. Con il partner l'intesa sarà al top, il vostro lato romantico non passerà inosservato agli occhi della persona amata. Voto: 10.