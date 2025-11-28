L'oroscopo di sabato 29 novembre 2025 porta con sé una bella ventata di novità. Il Sagittario sarà giù di morale per via di Mercurio in aspetto dissonante. Discorso inverso per la Bilancia che grazie al supporto di Giove ritrova grinta e autostima per affrontare al meglio il fine settimana.
L'oroscopo di sabato 29 novembre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci
Ariete - Sono previste poche novità per voi nativi del segno. La giornata di sabato si preannuncia tranquilla. In campo professionale potrete contare sul supporto dei vostri colleghi.
Con il partner l'intesa sarà piuttosto buona. Voto: 8.
Toro - Affronterete la giornata con ottimismo, forti della vostra autostima. Porterete avanti gli impegni di lavoro con audacia, mantenendo una buona concentrazione. I single del segno avranno modo di fare nuove conoscenze. Voto: 8,5.
Gemelli - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe influire in modo negativo sul vostro umore. Potreste sentirvi demotivati. Quella di sabato per voi nativi del segno non sarà una giornata particolarmente favorevole. Voto: 5.
Cancro - Giove vi guiderà in ogni settore. A lavoro vi darete da fare, mettendo in evidenza la vostra tenacia. In ambito sentimentale sarete romantici e affettuosi nei riguardi della persona amata.
Voto: 8,5.
Leone - In campo professionale avrete in mente un solo obiettivo: mettere in pratica le vostre idee. La determinazione vi permetterà di poter raggiungere degli ottimi risultati. La vostra relazione sentimentale procederà a gonfie vele. Voto: 7,5.
Vergine - Uscirete da una fase turbolenta. La giornata di sabato vi permetterà di trovare ottimismo in ogni ambito. Tornerete ad essere protagonisti nel lavoro e romantici in ambito sentimentale. Voto: 8.
Bilancia - Giove è pronto a supportarvi. La vostra ironia non passerà inosservata agli occhi della dolce metà. A lavoro vi metterete in gioco con l'obiettivo di portare a casa dei buoni risultati. La vostra determinazione verrà ripagata.
Voto: 6,5.
Scorpione - Concentrerete le vostre attenzioni sul fronte professionale. Il partner potrebbe attirare la vostra attenzione con un gesto romantico. Mantenere un buon dialogo con la persona amata farà fondamentale. Voto: 6,5.
Sagittario - La stanchezza potrebbe farsi sentire notevolmente complice Mercurio in aspetto dissonante. L'umore non sarà quello dei giorni migliori. In questa fase sarà fondamentale mantenere la calma ed evitare discussioni. Voto: 5.
Capricorno - Avrete energia da vendere. In campo professionale darete il massimo. In ambito sentimentale vivrete nuove piacevoli emozioni. L'intesa con il partner sarà al top. Voto: 9.
Acquario - Urano entra nel vostro segno portando beneficio.
Bene in ogni ambito. Il vostro ottimismo vi permetterà di mettere in cantiere nuovi progetti lavorativi. Voto: 8.
Pesci - Giornata che vi invita alla calma. Prendere decisioni affrettate potrebbe rivelarsi un errore. Mantenere una buona concentrazione, soprattutto in questa fase sarà fondamentale. Voto: 5,5.