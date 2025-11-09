L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 novembre fa i conti con una fase in cui l'amore non sarà centrale per i nati della Vergine, ultimi in classifica e alle prese con se stessi. Per il Leone, invece, sarà una settimana promettente, caratterizzata dalla voglia di rimettersi in gioco e da una smagliante forma. Approfondiamo ora previsioni e relativa classifica.

Classifica e oroscopo della settimana fino al 23 novembre 2025

12° Vergine. In questa settimana l’amore passerà in secondo piano e vi concentrerete molto di più su voi stessi, sulla serenità e sul benessere personale.

Potreste sentire il bisogno di fare ordine dentro di voi, liberandovi da ciò che non vi fa più stare bene. Alcuni di voi potrebbero attraversare una fase di distacco o di riflessione nella vita di coppia, mentre chi è single preferirà restare solo piuttosto che impegnarsi in legami complicati. In famiglia saprete comunque essere presenti e protettivi, ma con il desiderio di conservare la vostra indipendenza. Le esperienze vissute in solitudine si riveleranno un’occasione preziosa per riscoprire chi siete davvero.

11° Sagittario. Tenderete a chiudervi un po’ in voi stessi e a preferire la solitudine. Se siete in coppia, potreste sentire il bisogno di chiarire alcuni aspetti importanti del vostro rapporto o, in certi casi, di cambiare direzione.

La comunicazione non sarà sempre fluida e a volte vi sembrerà di parlare lingue diverse. Nelle amicizie avvertirete una certa distanza o disinteresse da parte di qualcuno, cosa che vi spingerà a fare una selezione naturale dei rapporti. Sarà utile usare questo momento per comprendere meglio i desideri, evitando decisioni impulsive ma ponendo le basi per un rinnovamento interiore.

10° Bilancia. Sarete chiamati a rivedere le priorità, soprattutto in ambito affettivo. Alcune incomprensioni con il partner potrebbero portarvi a riflettere sulla direzione che volete prendere nella relazione. Avrete bisogno di più chiarezza e reciprocità, e non sarete più disposti a scendere a compromessi su ciò che conta davvero.

In famiglia, invece, il senso di responsabilità vi spingerà a occuparvi degli altri con attenzione e sensibilità. Le amicizie sincere sapranno offrirvi conforto e leggerezza, ma ricordate di non trascurare voi stessi nel tentativo di mantenere tutti in equilibrio.

9° Scorpione. Questa settimana porterà un po’ di freddezza o distacco nei sentimenti. Non significa che l’amore mancherà, ma che vi sarà più difficile lasciarvi andare come vorreste. Alcuni di voi sentiranno che un legame sta perdendo intensità e cercheranno di capire se valga la pena continuare. Nelle amicizie adotterete un atteggiamento più selettivo, allontanando chi non si dimostra sincero o affidabile. Vi farà bene concedervi momenti di introspezione, senza sentirvi obbligati a essere sempre disponibili per tutti.

Il silenzio e la calma saranno alleati preziosi.

8° Gemelli. Vi troverete a gestire una situazione amicale che inizia a starvi stretta, e sentirete la necessità di liberarvi da dinamiche che vi tolgono energia. Potreste avere meno voglia di socializzare e più bisogno di stare all’aria aperta, magari facendo qualcosa che vi aiuti a ritrovare equilibrio. Se siete single, preferirete rimanere tali piuttosto che forzarvi in una relazione. In coppia, la comunicazione non sarà sempre fluida, ma con un po’ di pazienza riuscirete a trovare un punto d’incontro. Sarà una settimana ideale per ascoltare le emozioni più profonde e agire con coerenza.

7° Ariete. Sarete il punto di riferimento per chi vi circonda.

In famiglia saprete dare stabilità e conforto, mentre con gli amici sarete presenti e di grande supporto. L’amore vivrà momenti dolci e maturi, fatti di gesti sinceri e affetto autentico. Chi è in coppia sentirà il desiderio di costruire qualcosa di duraturo, mentre chi è single potrebbe ricevere un segnale inaspettato da una persona che nutre per voi un sentimento profondo. Nel weekend riuscirete finalmente a prendervi del tempo per voi stessi, dedicandovi a ciò che vi fa stare bene.

6° Toro. Un rapporto affettivo potrebbe evolversi in modo significativo. Il partner sarà più disponibile al dialogo e questo permetterà di sciogliere vecchi malintesi. Chi è single avrà la possibilità di dichiararsi o di aprirsi a un amore nuovo, autentico e intenso.

Anche in famiglia e nelle amicizie regnerà un clima sereno, fatto di fiducia e collaborazione. Sarà una settimana che incoraggerà la sincerità e la voglia di costruire legami più solidi, basati sulla comprensione reciproca.

5° Acquario. Sarete al centro dell’attenzione e questo vi farà sentire bene, soprattutto nelle amicizie, dove il carisma attirerà simpatie e nuove conoscenze. In amore avrete voglia di concretizzare progetti a due e di dare maggiore stabilità alla vostra relazione. Chi vive una storia recente sentirà crescere l’intesa, mentre chi è single potrà contare su incontri interessanti. Anche nella sfera familiare regnerà la tranquillità, con un clima di comprensione e affetto reciproco.

4° Capricorno. Vi attende una settimana piena di passione e intensità emotiva. Una storia d’amore può riscoprire una vitalità sorprendente, grazie a momenti di tenerezza e complicità che rinnoveranno il legame. Con i familiari ritroverete equilibrio e voglia di condividere esperienze insieme, magari organizzando qualcosa di speciale nel fine settimana. Sarà un periodo in cui vi sentirete forti, sicuri e pronti a lasciarvi alle spalle tutto ciò che vi ha appesantito.

3° Cancro. Scoprirete emozioni nuove e inaspettate. Il cuore si aprirà a sensazioni che non provavate da tempo, e questo vi donerà entusiasmo e fiducia. L’autostima crescerà e vi renderà più disinvolti anche nelle relazioni sociali.

In famiglia vi sentirete più presenti e affettuosi, ritrovando un’armonia che vi mancava. Questa ritrovata serenità vi spingerà a mettere in luce la vostra parte più autentica e creativa, aprendo la strada a incontri positivi e nuove possibilità.

2° Pesci. Un nuovo amore potrebbe entrare nella vostra vita o un legame già esistente potrebbe rafforzarsi in modo sorprendente. Vi sentirete pronti a vivere emozioni sincere, senza più paura di mostrare i sentimenti. La comunicazione sarà la chiave di tutto: più parlerete con il cuore, più vi sentirete vicini alla persona amata. Sarà una settimana in cui potrete sperimentare una connessione profonda, fatta di dolcezza, rispetto e passione.

1° Leone.

La settimana vi vedrà in splendida forma e con una grande voglia di mettervi in gioco. I single saranno irresistibili e pronti a vivere incontri nuovi e travolgenti, mentre chi è in coppia ritroverà armonia e complicità con il partner. L’intesa sentimentale sarà vivace e piena di romanticismo, con serate intense e cariche di emozioni. In famiglia l’atmosfera sarà serena e ricca di dialogo, rendendo tutto più semplice e piacevole. Sarete i protagonisti indiscussi di un periodo pieno di amore e soddisfazioni.