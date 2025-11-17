L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre è pronto a svelare come saranno gli ultimi giorni del mese, con i Pesci che si confermano il segno migliore. I nativi del segno ritroveranno equilibrio e conquisteranno il primo posto in classifica. L’Ariete, invece, chiude la graduatoria a causa di un periodo intenso e ricco di impegni. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. La settimana inizierà con un ritmo intenso che vi costringerà a destreggiarvi tra casa, compiti lavorativi, commissioni e imprevisti vari.

Nelle prime giornate tenderete a chiudervi un po’ in voi stessi e a rispondere in modo brusco anche quando non è necessario. La sensazione sarà quella di non riuscire a seguire tutto come vorreste. A partire da giovedì inizierete però a recuperare tono ed entusiasmo e vi accorgerete che alcune delle difficoltà che sembravano insuperabili in realtà possono essere gestite con calma e un pizzico di organizzazione. Ad avvicinarsi al fine settimana prenderete forma idee e desideri legati ai mesi in arrivo e alle occasioni sociali che vi aspettano. Molti di voi sentiranno la voglia di fare acquisti e rinnovare qualche angolo della casa, ma cercate di comprare solo ciò che serve davvero. In cucina tornerete creativi e chi ama preparare piatti elaborati potrà trascorrere ore piacevoli ai fornelli.

I single avranno un forte desiderio di frequentare nuove persone e di vivere serate leggere in buona compagnia.

1️⃣1️⃣- Vergine. La settimana vi troverà facilmente agitati e con un livello di tolleranza molto basso. Il lavoro richiederà concentrazione, ma i pensieri tenderanno a divagare e questo alimenterà la sensazione di non farcela. Attenzione alle parole che pronunciate, soprattutto verso colleghi o persone vicine, perché un commento innocente potrebbe essere frainteso e generare tensioni inutili. Cercate di mantenere una linea chiara: il lavoro è il lavoro, ma la vostra vita privata deve restare prioritaria. Verso venerdì potreste sentirvi più lucidi nel gestire spese e piccoli acquisti.

Vi farà bene mantenere un buon equilibrio anche nei momenti conviviali. Limitate il tempo sui social e concedetevi qualche ora di quiete per ritrovare la giusta lucidità.

1️⃣0️⃣- Toro. La settimana si annuncia vivace e molto significativa per chi desidera crescere professionalmente o mette in campo progetti personali. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere richieste inattese che aprono strade nuove. Sul piano sentimentale, specialmente per chi ha superato i quarant’anni, il partner potrebbe percepire un certo distacco e questo rischia di generare discussioni più accese del solito. Prima di dare il vostro consenso a un aiuto o a un favore richiesto da terzi, valutate attentamente le conseguenze.

Non lasciate che la nostalgia verso tempi più leggeri offuschi il presente. Le nuove occasioni arriveranno, ma servirà attenzione nel capire chi vi sta realmente accanto e chi tenta solo di approfittarsi della vostra disponibilità. Puntate su scelte concrete e guardatevi alle spalle quando necessario.

9️⃣- Leone. La prima metà della settimana porterà un senso di stanchezza emotiva e un calo della motivazione. Le questioni di lavoro e le dinamiche d’amicizia potrebbero assorbire troppe energie, facendovi perdere di vista ciò che conta davvero. Avrete bisogno di rallentare, di ascoltare meglio il vostro corpo e di evitare sforzi inutili. Da giovedì arriverà una ripresa notevole che vi permetterà di affrontare con maggiore sicurezza incontri, impegni e spese.

Le relazioni affettive troveranno un equilibrio più stabile e potrete chiarire incomprensioni nate nei giorni precedenti. Fate attenzione ai pettegolezzi che girano attorno a una persona che conoscete bene, perché rischiano di coinvolgervi in situazioni che non vi riguardano.

8️⃣- Gemelli. La settimana scorrerà con un ritmo più leggero rispetto al passato e finalmente riuscirete a vedere con maggiore chiarezza questioni che vi hanno afflitto. Chi ha vissuto turbolenze familiari o tensioni nella coppia avrà occasione di riprendere il dialogo e di ritrovare una base solida da cui ripartire. Le ricadute sono comunque possibili, soprattutto se tendete a contraddire il partner per principio. Chi ha figli dovrà prestare più attenzione alle loro necessità, mantenendo fermezza quando serve.

Nei primi giorni ci saranno spese, calcoli, conti da rivedere e qualche preoccupazione legata alle bollette. Un conoscente potrebbe chiedervi un passaggio o un piccolo aiuto pratico e voi, come sempre, risponderete con generosità.

7️⃣- Cancro. La settimana sarà segnata da molte uscite, pagamenti, acquisti e movimento continuo. Avrete la sensazione di correre da una parte all’altra senza riuscire a fermarvi davvero. Il mese precedente vi ha messo a dura prova, soprattutto dopo la metà del periodo, ma ora state entrando in una fase più costruttiva. Le decisioni prese negli ultimi giorni inizieranno a dare i loro frutti e vi renderete conto che avete scelto con giudizio. In amore si aprirà un clima più tenero e stabile, che vi permetterà di sentirvi apprezzati e sostenuti.

Chi vi ama sopporta i vostri sbalzi emotivi con grande pazienza e questo sarà motivo di gratitudine. Le offerte attireranno la vostra attenzione: valutatele con calma per capire cosa fa davvero per voi. Fate una lista precisa e seguitela. Concedetevi più sorrisi e lasciate scorrere ciò che appartiene al passato.

6️⃣- Bilancia. Nonostante la fatica accumulata, la settimana vi offrirà stimoli molto interessanti. Quando vi appassionate a qualcosa perdete completamente la cognizione del tempo e questo vi porterà a trascurare un po’ il riposo. Vi troverete a desiderare una pausa rigenerante per ritrovare la vostra pace interiore. Farete acquisti utili per migliorare l’organizzazione domestica o per velocizzare il lavoro.

Approfittate delle offerte di venerdì per togliervi qualche sfizio senza esagerare. Potreste avvertire un po’ di stanchezza: ascoltate i vostri ritmi e datevi il tempo di recuperare. Prendetevi un momento tutto vostro per rimettere a fuoco i vostri obiettivi e comprendere meglio la direzione che volete seguire.

5️⃣- Scorpione. La comunicazione sarà fondamentale per mantenere solido il rapporto di coppia. Tenervi tutto dentro potrebbe creare distanza, quindi sarà bene essere chiari e diretti. Avete molti progetti che vi stanno a cuore e vorreste realizzare tutto in un’unica volta, ma servirà una strategia precisa. Nei primi giorni della settimana potreste essere irritabili a causa di continue interruzioni o richieste esterne.

La pazienza sarà essenziale. Chi ha figli o nipoti riceverà una notizia che richiederà attenzione. Vi farà bene uscire, osservare le vetrine, incontrare persone nuove o riscoprire piccole passioni trascurate. Qualcuno vi chiederà un favore e sarete chiamati a valutare bene se è il caso di accettare.

4️⃣- Capricorno. Sarete impegnati su più fronti e avrete la sensazione di non riuscire a fermarvi un momento. La casa richiederà ordine e preparativi in vista dei mesi a tema festivo. Da metà settimana inizierete a pensare ai regali per le persone a voi care e cercherete di cogliere le offerte più convenienti. Gli sconti potrebbero incuriosirvi: scegliete ciò che risponde meglio alle vostre priorità.

Durante la settimana potrebbero arrivare telefonate o messaggi da parenti o vecchie conoscenze. Il fine settimana potrà essere utile per rallentare e ritagliarvi momenti di relax.

3️⃣- Acquario. La settimana sarà ideale per riprendere in mano progetti rimandati da tempo. Le energie vi spingeranno a cercare ordine, pulizia e chiarezza, sia in casa sia nelle relazioni. Chi ha iniziato un percorso personale o professionale troverà conferme importanti. Se avete voglia di rinnovare le vostre abitudini, potreste sentirvi più motivati in questi giorni. Verso venerdì inizierete a prepararvi al mese successivo, che richiederà impegno e organizzazione. Le offerte saranno tante e potreste trovarvi indecisi su cosa scegliere.

Meglio evitare cambiamenti drastici di look. Lasciate che la settimana scorra senza forzare le situazioni.

2️⃣- Sagittario. Settimana positiva e ricca di stimoli. Ritroverete entusiasmo e voglia di mettervi in gioco, sia nei rapporti personali sia nelle iniziative professionali. Nelle coppie tornerà una passione che sembrava assopita e i single saranno più inclini a socializzare e a concedersi nuove conoscenze. Chi gestisce un’attività o lavora in autonomia potrà contare su un incremento del lavoro e sulla possibilità di ampliare i contatti. In famiglia l’atmosfera sarà serena e vi farà piacere trascorrere del tempo con chi amate. Tra le amicizie si nasconde qualcuno che nutre un sentimento sincero nei vostri confronti, pur senza il coraggio di dirlo apertamente.

1️⃣- Pesci. La settimana parte con un buon equilibrio emotivo e con una serenità che vi mancava. Le coppie ritroveranno il giusto ritmo e riusciranno a condividere programmi piacevoli. I single sentiranno un forte desiderio di uscire e di mettersi in gioco, senza aspettare segnali esterni. Nelle amicizie la sintonia aumenterà e noterete che una persona nutre una stima particolare nei vostri confronti. A casa ci saranno piccole discussioni ma senza conseguenze pesanti. Una conferma o una risposta importante potrebbe arrivare e chiarire un dubbio che vi portate dietro da tempo. Lo shopping potrà divertirvi, purché resti in linea con ciò che vi fa sentire sereni.