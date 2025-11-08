L'oroscopo del 9 novembre 2025 assegna voto 9 all'Acquario che avrà un periodo di rinascita e otto allo Scorpione, mentre sei al Leone che potrebbe avere un malinteso con una persona difficile.

Segni di Fuoco

Ariete: Mercurio retrogrado vi costringe a fermarvi prima di lanciarvi in nuove avventure. Possibili ritardi nei viaggi, nei contratti o nei progetti di studio. Prendetevela con calma e rivedete le vostre strategie.

Voto: 7

Leone: comunicare sarà un’arte difficile. Un malinteso con una persona vicina può emergere, ma nulla che non si possa chiarire con onestà.

Mettete l’orgoglio da parte e siate diretti.

Giudizio: 6

Sagittario: Mercurio retrogrado nel vostro segno vi invita a guardarvi dentro: non tutto quello che dite o pensate è pronto per essere espresso. È tempo di ascoltarvi davvero e riformulare obiettivi.

Voto: 6,5

Segni di Terra

Toro: rallentate nelle decisioni finanziarie e contrattuali: Mercurio crea confusione tra ciò che volete e ciò che vi conviene davvero. Aspettate prima di firmare o comprare qualcosa di importante.

Giudizio: 8

Vergine

La retrogradazione di Mercurio vi tocca direttamente come segno mentale: evitate di analizzare troppo e accettate che, a volte, non tutto può essere previsto. L’intuizione sarà il vostro faro.

Voto: 7,5

Capricorno: qualcosa nel vostro ambiente professionale potrebbe cambiare direzione.

Non siate rigidi: accettate che una revisione porti ordine e chiarezza a lungo termine.

Giudizio: 8

Segni d’Aria

Gemelli: il vostro pianeta guida è retrogrado e si oppone al vostro segno: confusione nelle conversazioni, malintesi, messaggi non chiari. Prendete nota, ma non reagite subito. L’equilibrio tornerà presto.

Voto: 6,5

Bilancia: Mercurio retrogrado vi invita a ponderare meglio le parole. Una pausa nella comunicazione può rafforzare un legame o chiarire un dubbio. Meglio tacere che spiegare troppo.

Giudizio: 7,5

Acquario: un’idea passata torna a bussare alla porta. Rivedetela con una mente più matura: ciò che non funzionava allora, ora potrebbe avere il giusto tempo e contesto per rinascere.

Giudizio: 9

Segni d’Acqua

Cancro: un po’ di confusione mentale vi spinge a cercare silenzio e stabilità. Evitate discussioni inutili e dedicatevi a qualcosa di rilassante. La chiarezza arriverà a giorni.

Voto: 7

Scorpione: Mercurio retrogrado vi aiuta a osservare le vostre scelte con occhi nuovi. Prima di reagire o cambiare strada, fate un bilancio onesto di ciò che avete imparato.

Giudizio: 8

Pesci: le vostre percezioni sono più profonde del solito. Anche se il mondo sembra rallentare, voi comprendete tra le righe. Fidatevi della vostra sensibilità più che delle parole degli altri.

Voto: 8