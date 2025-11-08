L'oroscopo del 9 novembre 2025 assegna voto 9 all'Acquario che avrà un periodo di rinascita e otto allo Scorpione, mentre sei al Leone che potrebbe avere un malinteso con una persona difficile.
Segni di Fuoco
Ariete: Mercurio retrogrado vi costringe a fermarvi prima di lanciarvi in nuove avventure. Possibili ritardi nei viaggi, nei contratti o nei progetti di studio. Prendetevela con calma e rivedete le vostre strategie.
Voto: 7
Leone: comunicare sarà un’arte difficile. Un malinteso con una persona vicina può emergere, ma nulla che non si possa chiarire con onestà.
Mettete l’orgoglio da parte e siate diretti.
Giudizio: 6
Sagittario: Mercurio retrogrado nel vostro segno vi invita a guardarvi dentro: non tutto quello che dite o pensate è pronto per essere espresso. È tempo di ascoltarvi davvero e riformulare obiettivi.
Voto: 6,5
Segni di Terra
Toro: rallentate nelle decisioni finanziarie e contrattuali: Mercurio crea confusione tra ciò che volete e ciò che vi conviene davvero. Aspettate prima di firmare o comprare qualcosa di importante.
Giudizio: 8
Vergine
La retrogradazione di Mercurio vi tocca direttamente come segno mentale: evitate di analizzare troppo e accettate che, a volte, non tutto può essere previsto. L’intuizione sarà il vostro faro.
Voto: 7,5
Capricorno: qualcosa nel vostro ambiente professionale potrebbe cambiare direzione.
Non siate rigidi: accettate che una revisione porti ordine e chiarezza a lungo termine.
Giudizio: 8
Segni d’Aria
Gemelli: il vostro pianeta guida è retrogrado e si oppone al vostro segno: confusione nelle conversazioni, malintesi, messaggi non chiari. Prendete nota, ma non reagite subito. L’equilibrio tornerà presto.
Voto: 6,5
Bilancia: Mercurio retrogrado vi invita a ponderare meglio le parole. Una pausa nella comunicazione può rafforzare un legame o chiarire un dubbio. Meglio tacere che spiegare troppo.
Giudizio: 7,5
Acquario: un’idea passata torna a bussare alla porta. Rivedetela con una mente più matura: ciò che non funzionava allora, ora potrebbe avere il giusto tempo e contesto per rinascere.
Giudizio: 9
Segni d’Acqua
Cancro: un po’ di confusione mentale vi spinge a cercare silenzio e stabilità. Evitate discussioni inutili e dedicatevi a qualcosa di rilassante. La chiarezza arriverà a giorni.
Voto: 7
Scorpione: Mercurio retrogrado vi aiuta a osservare le vostre scelte con occhi nuovi. Prima di reagire o cambiare strada, fate un bilancio onesto di ciò che avete imparato.
Giudizio: 8
Pesci: le vostre percezioni sono più profonde del solito. Anche se il mondo sembra rallentare, voi comprendete tra le righe. Fidatevi della vostra sensibilità più che delle parole degli altri.
Voto: 8