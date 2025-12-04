L'oroscopo di venerdì 5 dicembre ha in serbo tante sorprese. La Vergine e il Sagittario non si accontenteranno facilmente, punteranno in alto e sfrutteranno tutte le loro capacità per farcela: l'autostima rappresenterà un tassello chiave. L'Ariete e il Cancro, invece, faranno fatica a trovare un equilibrio stabile: continueranno a commettere errori e si sentiranno piuttosto a disagio.

Oroscopo di venerdì 5 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata non inizierà nel migliore dei modi. Non riuscirete a trovare una linea da seguire e gli errori sul posto di lavoro saranno numerosi.

Toro: tenderete a concentrarvi sulle persone care. Darete libero sfogo ai vostri sentimenti, cercando di essere sinceri con coloro che vi staranno attorno.

Gemelli: non riuscirete a smettere di parlare. Vi aprirete al prossimo con fiducia, provando a costruire una vita sociale più ricca. Dovrete essere pazienti.

Cancro: non saprete cosa dire di fronte ad alcuni rimproveri. Vi chiuderete in voi stessi, rimproverandovi e perdendo fiducia. Non sarà l'atteggiamento giusto.

Leone: continuerete a lottare per realizzare i vostri sogni. Sarà una battaglia intensa e senza esclusioni di colpi. La determinazione sarà essenziale.

Vergine: sarete sicuri di poter mantenere il controllo. Saprete perfettamente dove andare.

Non avrete alcun dubbio sul vostro modo di lavorare e di rapportarvi.

Bilancia: non sarete pronti a prendere una determinata decisione. Avrete bisogno di più tempo. Per questo motivo, proverete a rimandare. La fretta non sarà una buona consigliera.

Scorpione: sarete disposti a compiere dei sacrifici per la persona amata. La ricoprirete di attenzioni e cercherete di coinvolgerla nelle vostre attività.

Sagittario: sarete ambiziosi, sia nella vita privata che sul posto di lavoro. Non avrete alcuna intenzione di accontentarvi o di cedere il passo alla pigrizia.

Capricorno: avrete bisogno di confrontarvi con le persone che vi staranno accanto. Non servirà a niente chiudervi in voi stessi. Anzi, complicherà soltanto le cose rendendole più difficili.

Acquario: avrete a che fare con qualche imprevisto. Con il giusto approccio, però, lo supererete senza alcun problema. Forse, dovrete apportare dei cambiamenti alla routine quotidiana.

Pesci: non vorrete uscire dalla vostra zona di comfort. Vi sentirete a disagio e, di conseguenza, tenderete a ripetere sempre le stesse azioni.