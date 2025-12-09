David D’Amato, in arte Damat Drummer, è uno street artist, un giovane compositore e percussionista. È nato a Modena nel 1994 ed ha iniziato a suonare le pentole di sua madre sin da piccolo. In televisione ha partecipato a ‘Tu si que vales’ e al termine della sua performance, ricevette i complimenti dei ‘giudici’, oltre che gli applausi da parte del pubblico. David vanta oltre 80mila followers su Instagram e 300mila su TikTok.

Con alle spalle oltre due decadi di musica, Damat ha portato la sua arte tra le piazze d’Italia e d’Europa, conquistando il pubblico con performance improvvisate, spontanee, energiche.

Un approccio alternativo alla musica che unisce talento, creatività e una profondissima passione per il ritmo. Della sua ‘arte’ ha parlato alla redazione di Blasting News.

Damat Drummer: 'Quando suono in strada, mi creo io il palco'

Lei ha iniziato suonando strumenti improvvisati per strada: cosa le ha insegnato la musica di strada, e come ha influenzato il suo modo di vivere l’arte?

"La musica di strada mi ha insegnato a comunicare con le persone attraverso i suoni e i ritmi che creo nelle strade delle città".

In diversi contesti, trasformare oggetti quotidiani in strumenti musicali richiede sensibilità ed esperienza: come seleziona gli oggetti da usare, e cosa cerca in un suono “buono” per farne musica?

"Gli oggetti non devono avere specifiche particolari, se un oggetto mi ispira, lo provo e se il suono mi piace lo aggiungo alla mia strumentazione".

Ha calcato palchi classici e piazze all’aperto — che differenza c’è, per lei, tra suonare in strada e su un palco ufficiale? Quale le dà più adrenalina?

"Diciamo che sono due cose completamente diverse, quando suono su un palco, le persone vengono a sentirmi perché sanno che quella sera ci sarò io come artista, mentre quando suono in strada, mi creo io il palco e le persone che passeggiano, non si aspettano di vedere uno spettacolo mentre fanno la spesa o semplicemente una passeggiata per il centro e la cosa bella è che la maggior parte delle volte, con il tuo spettacolo gli cambi la giornata.

Direi che l’adrenalina sia la stessa ma diversa per ogni situazione".

'La cosa bella, è che questo spettacolo piace a persone di tutte le età'

Quali generi musicali preferisce quando suona: rock, hip hop, techno o altri? E come scegli lo stile in base allo spazio e al pubblico?

"Quando suono, suono genere techno o Techouse e la cosa bella, è che questo spettacolo piace a persone di tutte le età".

Guardando al futuro: che obiettivi si è dato come artista? Collabora con qualcuno, sogna particolari palchi o esperienze, album, progetti diversi?

" L’obiettivo per il mio futuro è quello di suonare in palchi sempre più prestigiosi, fare collaborazioni con grandi artisti e fare uscire il mio primo singolo".