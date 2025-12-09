Il programma televisivo 'Gli occhi del musicista', ideato e condotto da Enrico Ruggeri, fa il suo ritorno con cinque nuove puntate su Rai 2. La trasmissione prenderà il via il 13 gennaio 2026 in seconda serata e proporrà ogni settimana un percorso tra le storie, le passioni e le emozioni che caratterizzano il mondo della musica attraverso gli sguardi e i racconti di grandi protagonisti. Il format vede la presenza di ospiti provenienti da diversi generi musicali, con l’obiettivo di esplorare non solo le loro carriere ma anche il modo in cui vivono la musica e il suo impatto nella società contemporanea.

Nel corso delle cinque puntate, Enrico Ruggeri incontrerà artisti di rilievo italiani, alternando conversazioni, esibizioni dal vivo e momenti di riflessione personale. La struttura del programma valorizza il dialogo intimo, con Ruggeri che accoglie i suoi ospiti davanti a una platea raccolta per approfondire con loro non solo la musica ma le storie di vita, il legame con il pubblico e il contesto più ampio del panorama culturale italiano. "Con questo programma vogliamo restituire alla musica la dignità che merita, raccontandola attraverso le emozioni di chi la vive ogni giorno", ha dichiarato Ruggeri in vista della nuova edizione. Il ciclo di puntate intende offrire anche nuove interpretazioni di brani noti e la scoperta di canzoni meno conosciute, mantenendo il focus sull’autenticità dell’esperienza musicale.

Enrico Ruggeri e il format di approfondimento musicale

La trasmissione 'Gli occhi del musicista' si distingue nel panorama televisivo italiano per la sua formula orientata più al racconto che al puro intrattenimento. Enrico Ruggeri, cantautore e scrittore di lunga esperienza, guida il format avvalendosi della sua competenza artistica e della capacità di entrare in sintonia con colleghi e pubblico. Nato a Milano nel 1957, Ruggeri ha attraversato generi diversi trasformandosi da protagonista della scena punk e rock italiana a conduttore dotato di sensibilità e attenzione per il racconto umano dietro alle canzoni. Le scorse edizioni dello show hanno registrato interesse critico, grazie all’alternanza tra musica dal vivo, interviste narrate e momenti di riflessione più raccolti.

Il ritorno su Rai 2 conferma il gradimento del pubblico e l'interesse del servizio pubblico per format che abbinano intrattenimento e approfondimento culturale. La partecipazione di ospiti provenienti da generazioni e generi diversi rafforza ulteriormente la missione del programma, che mira a celebrare la varietà della musica italiana contemporanea senza dimenticare le sue radici.