Secondo l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre, i Pesci dovrebbero aprirsi a nuove conoscenze attraverso interessi comuni o, se in coppia, puntare tutto sulla comunicazione per rafforzare il legame. I nativi del Sagittario potrebbero fare incontri inaspettati nella quotidianità lavorativa e sono invitati a collaborare con il partner nella gestione degli impegni pratici. I nati sotto il segno dell’Acquario, infine, troveranno l'amore in contesti già familiari o privati, mentre nelle relazioni stabili dovranno concentrarsi sulla gestione logistica per costruire maggiore stabilità.

La settimana di Natale dal punto di vista dell'amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana l'influenza del Sagittario accende il desiderio di esplorazione, rendendovi irresistibili nei contesti sociali o durante i momenti di studio. Se siete single, i nuovi incontri promettono scintille ma anche qualche incertezza: non abbiate fretta di definire subito ogni legame. Per chi vive in coppia, il dialogo si sposterà finalmente verso i traguardi futuri e le ambizioni condivise. Qualche piccolo attrito potrebbe nascere dal bisogno di indipendenza, ma affrontatelo con onestà: chiarire i vostri spazi personali servirà a rendere il rapporto ancora più solido. Voto: 7,5

Toro – Se siete single, il fascino non passerà inosservato, ma questa settimana vi invita a cercare sostanza oltre l'attrazione immediata.

Un incontro nato in ambito lavorativo o di studio potrebbe colpirvi: non abbiate fretta e lasciate che il rapporto si evolva con naturalezza. Per chi vive in coppia, sarà necessario fare chiarezza su dubbi latenti o sulla gestione del budget comune. È un periodo che favorisce il dialogo costruttivo, ma ricordate che i nodi vengono al pettine se non li affrontate con totale sincerità. Voto: 7

Gemelli – Se siete single, tenete gli occhi aperti sul lavoro o durante i progetti di gruppo: è lì che potrebbero scoccare nuove scintille. Tuttavia, fate attenzione a come vi esprimete, perché i transiti di Mercurio rischiano di creare confusione; parlare con sincerità sarà la mossa vincente per evitare dubbi.

Per chi vive in coppia, l'oroscopo invita a confrontarsi sulla gestione della casa e sugli impegni reciproci. Anche se dovesse nascere qualche battibecco, affrontatelo con serenità: diventerà un'ottima occasione per conoscervi ancora meglio. Voto: 7

Cancro – Se siete single, le occasioni migliori arriveranno frequentando gruppi o partecipando a eventi pubblici. Qualcuno potrebbe colpirvi durante un'uscita collettiva, ma prima di fare il primo passo, verificate che ci sia una reale sintonia sui vostri ideali di vita. Per chi vive in coppia, invece, i prossimi sette giorni saranno dedicati alla gestione delle responsabilità comuni e alla vita sociale. Approfittatene per confrontarvi sui vostri traguardi futuri e sul modo in cui ciascuno di voi si impegna per realizzarli.

Voto: 7,5

Previsioni delle stelle da lunedì 22 a domenica 28 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Single, la vostra energia creativa vi rende magnetici agli occhi di chi vi circonda, eppure la vera scintilla scatta solo con chi condivide i vostri stessi valori profondi. Per le coppie, questa settimana invita a celebrare il percorso fatto fianco a fianco, alimentando il rapporto con la stima reciproca. Non lasciate che l'orgoglio crei distanze inutili; la capacità di scendere a patti è il segreto per una complicità indistruttibile. Voto: 8,5

Vergine – Se siete single, potreste aprirvi a incontri con persone provenienti da contesti o culture differenti dai vostri. Vi sentirete attratti da chiunque sia in grado di offrirvi una prospettiva inedita sulla realtà.

Per chi vive in coppia, questa settimana sarà ideale per coltivare progetti comuni legati a viaggi, formazione o nuove scoperte. Non abbiate fretta: i dialoghi avviati in questi giorni sono il seme per la vostra evoluzione futura. Voto: 7,5

Bilancia – Single, nel corso di questa settimana potreste avvertire un’energia sentimentale molto forte, capace di dare inizio a rapporti che cambieranno il modo di vedere le cose. Restate aperti alle novità, ma cercate sempre un’intesa che sia paritaria e sincera. Per le coppie, è il momento ideale per affrontare dialoghi costruttivi sui vostri progetti comuni, sulla gestione economica e sull'intimità. Approfittate di questa configurazione astrologica per consolidare il legame e far crescere la stima reciproca.

Voto: 8

Scorpione – Se siete single, tenete gli occhi aperti durante gli impegni di lavoro o gli eventi pubblici: potrebbero nascere incontri interessanti proprio lì. Quando trovate qualcuno che condivide i vostri valori e il vostro rispetto, state costruendo qualcosa di solido. Per chi vive in coppia, questa settimana dovrete affrontare temi legati al denaro o alla gestione dei beni comuni. Non temete i confronti accesi: parlarne con estrema chiarezza è l’unico modo per rafforzare la stima reciproca. Voto: 7,5

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo della settimana 22-28 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Novità in arrivo per chi è single: il destino potrebbe bussare alla porta proprio mentre siete impegnati nelle commissioni quotidiane o al lavoro.

Non sognate troppo ad occhi aperti, ma restate aperti alle possibilità. Se avete una relazione romantica, è il momento di sostenervi a vicenda nelle piccole sfide logistiche. Affrontare uniti le responsabilità quotidiane non è noioso, anzi. È il segreto per sentirvi più vicini. Voto: 7

Capricorno – Questa settimana la vostra energia magnetica non passerà inosservata. Se siete ancora single, guardatevi intorno nei contesti più vivaci: potreste fare incontri piacevoli e spensierati. Voi che siete in coppia, invece, troverete nuova linfa vitale attraverso la fantasia e i progetti a quattro mani. È il momento perfetto per rinnovare un patto d'amore, lasciandovi guidare dall'ispirazione della nuova stagione per rafforzare l'unione.

Voto: 8,5

Acquario – Per chi cerca l’amore, le scintille potrebbero scoccare in contesti privati o frequentando persone che già conoscete bene. Con il passare dei giorni, il raggio delle vostre interazioni si amplierà verso ambienti pubblici, favorendo nuovi contatti. Se vivete in coppia, preparatevi a dedicare più energie agli impegni quotidiani e logistici. Sfruttate questo periodo per collaborare attivamente con il partner: costruirete insieme una stabilità più profonda. Voto: 7

Pesci – Se siete single, questa settimana è il momento perfetto per aprirvi al mondo: frequentate eventi, workshop o iniziative nel quartiere. Le nuove scintille scoccheranno con naturalezza attraverso lo scambio di opinioni e passioni comuni.

Per chi vive in coppia, la comunicazione diventa la priorità assoluta. Parlare apertamente con la persona amata non solo aumenterà l’intesa, ma vi aiuterà a gettare basi solide per il vostro futuro insieme. Voto: 9