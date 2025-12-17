L'oroscopo dal 22 al 28 dicembre valuta come saranno queste giornate di Natale, da 2 a 6 stelle, con il Gemelli definito il peggior segno anche se non sarà una settimana così sfortunata, anzi. Il miglior segno dello zodiaco, invece, risulta essere il Pesci.

Previsioni dell'oroscopo e la classifica della settimana 22-28 dicembre

⭐⭐Gemelli. L’inizio del mese vi ha chiesto tanto e la settimana continua con un bel carico da smaltire: non tutti avranno ferie, ma riuscirete comunque a ritagliarvi un brindisi e un momento di leggerezza. Un messaggio da parte di una persona cara può farvi sorridere più del previsto e ricordarvi che non serve chissà cosa per sentirsi connessi.

In famiglia, chi ce l’ha, vivrà tempo di qualità, con piccoli gesti che diventano ricordi. Non mancheranno regali utili e graditi, quelli che sembrano dire: “ti conosco davvero”. I più giovani e i single potrebbero trascorrere vigilia e Natale tra parenti o amici, con la concreta possibilità di incontrare qualcuno di interessante, senza forzare nulla. L’unica attenzione è il tono delle risposte: se qualcuno vi fa domande invadenti su matrimonio o figli, respirate e mantenete l’atmosfera serena, anche se dentro vi sale l’ironia. Rimandate scelte impegnative, contratti o investimenti a un periodo più lucido. Se avete bambini, vivrete momenti pieni di emozione e orgoglio, quelli che vi restano addosso per giorni.

⭐⭐⭐Sagittario. La settimana vi trova con tante cose in sospeso e un’energia un po’ “incandescente”: avete voglia di fare, ma rischiate anche di sentirvi facilmente fuori fase, soprattutto nelle ore più cariche di impegni. La vigilia può portarvi momenti intensi, con un mix di responsabilità e affetto: chi ha figli piccoli, o si prende cura di qualcuno in famiglia, sentirà il peso del ruolo, ma anche la bellezza di ciò che sta costruendo. Nei giorni centrali delle feste l’atmosfera si addolcisce e diventa più calda, perfetta per ricucire un dialogo interrotto. Se in coppia ci sono stati attriti, si aprono spiragli concreti per chiarire, ritrovare intesa e rimettere in circolo il desiderio. Per i single, le occasioni non mancano, ma conviene non idealizzare troppo: meglio vivere con leggerezza senza confondere un flirt con un progetto.

Se avete tempo libero, godetevelo senza sensi di colpa, ma evitate di “sparire”: in casa una mano in più verrà notata e apprezzata. Curate anche l’immagine e il benessere personale: un piccolo gesto per voi può cambiare il tono di tutta la settimana.

⭐⭐⭐Bilancia. Settimana movimentata, di quelle in cui la casa sembra diventare una stazione: entrate e uscite, ospiti, famiglia, telefonate, incastri. Tra faccende domestiche, spostamenti e impegni, il tempo per voi si riduce e potreste avvertire un po’ di nostalgia, come se i ricordi delle feste passate bussassero alla porta. Accoglieteli senza lasciarvi trascinare in pensieri cupi: il passato scalda solo se non lo usate come metro per giudicare il presente.

Attenzione alla logistica: se dovete muovervi, organizzatevi con anticipo, perché i trasporti potrebbero creare seccature e ritardi. Nei giorni clou delle feste sarà importante mantenere un tono gentile anche con chi sa essere pungente: non serve rispondere a provocazioni o frecciate, perché il rischio è farvi passare dalla parte del torto. Se amate cucinare, questa è una settimana perfetta per sperimentare e stupire: una tavola curata può diventare il vostro modo di dire “ci sono” senza troppe parole. Possibili messaggi o sorprese inattese che vi rimettono di buon umore.

⭐⭐⭐Capricorno. La settimana porta novità e un’aria frizzante fatta di sguardi, coincidenze e piccole sorprese. In un’uscita potreste accorgervi che qualcuno vi osserva con curiosità: il vostro fascino è più evidente del solito, anche se voi fate finta di niente.

Non tutti, però, avranno voglia di festeggiamenti: qualcuno sentirà il bisogno di stare in disparte o di trascorrere il Natale in modo più raccolto. Va bene proteggere gli spazi, ma senza diventare rigidi: un minimo di apertura vi farà bene. Se lavorate o avete impegni improrogabili, riuscirete comunque a ritagliare un brindisi e un momento significativo con chi conta. Le commissioni saranno inevitabili, soprattutto tra spesa per il cenone e regali dell’ultimo minuto: evitate i luoghi troppo affollati quando potete e tenete d’occhio il budget, perché c’è il rischio di spendere più del previsto. Verso fine settimana potrebbe arrivare un po’ di stanchezza o mal di testa: rallentate, idratatevi e non fate gli eroi.

La serenità, in questi giorni, si costruisce con scelte semplici e concrete.

⭐⭐⭐⭐Toro. Settimana piena e “corposa”, con una lista di cose da fare che sembra non finire mai. Se avete una famiglia numerosa, figli o molte responsabilità, vi sentirete spesso in modalità organizzatore generale. La voglia di mollare tutto e volare su un’isola calda si farà sentire, ma la realtà vi chiede presenza e un pizzico di spirito pratico. Distribuite i compiti in modo equo: non potete sostenere tutto da soli, e non avete nulla da dimostrare. Nei giorni di vigilia e Natale sarete circondati dagli affetti, a patto di non guastare l’atmosfera con rigidità o controlli eccessivi. Dire “no” quando serve è sano, non egoista: non potete accontentare tutti.

Scegliete feste serene, senza eccessi, e fate attenzione all’alimentazione: dolci, alcol e abbuffate possono presentarvi il conto, soprattutto se già siete delicati di stomaco o vi sentite facilmente appesantiti. Curate anche l’igiene del sonno e i tempi di recupero: il benessere è la base per godervi davvero la famiglia.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Vi lasciate alle spalle tensioni e piccoli disagi delle settimane precedenti e finalmente riuscite a respirare un’aria più leggera. Questa fase vi aiuta a recuperare energia e buonumore: sentirete il bisogno di vivere l’atmosfera natalizia con più presenza, senza rincorrere tutto. Chi ha qualche giorno libero lo userà per rimettere in ordine pensieri e spazi, ma anche per dedicarsi a famiglia, passioni e hobby rimasti in standby.

In alcuni momenti sarete in giro per spese e regali, e riuscirete a chiudere molte faccende pratiche, così da concedervi pomeriggi più tranquilli. Le ore casalinghe vi faranno bene: film a tema, musica, una coperta, una pausa mentale che vi rigenera. La vigilia porta movimento e contatti, ma conviene evitare i temi “spinosi”: potrebbero arrivare domande scomode o tentativi di tirarvi dentro discussioni inutili. Non sentitevi obbligati a rispondere a tutto: la maturità, a volte, è scegliere il silenzio. Il giorno di Natale può essere gioioso e pieno, soprattutto per chi ha bambini, con momenti teneri e rumorosi. In coppia cresce il desiderio di progettare. Attenzione solo alla sedentarietà e agli eccessi a tavola: il corpo vi chiede equilibrio.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Settimana impegnativa ma soddisfacente: avete tanto da incastrare, però la sensazione è di “tenere il timone” meglio del previsto. La salute, in generale, resta stabile, anche se chi sta attraversando un periodo faticoso avrà bisogno di essere più gentile con se stesso. L’atmosfera delle feste vi aiuta a risollevare l’umore: colori, luci e piccole tradizioni diventano un sostegno concreto. In famiglia si respira un clima più unito e questo vi dà forza. Tra uscite e commissioni dovrete correre, soprattutto se siete indietro con i regali o se dovete accogliere ospiti: l’unico modo per non impazzire è scrivere un piano e seguirlo, senza pretendere la perfezione. Nelle relazioni sentimentali c’è spazio per passi avanti: chi sta frequentando qualcuno di interessante può consolidare il legame con naturalezza, mentre situazioni del passato potrebbero riaffacciarsi nei pensieri, con la possibilità di un chiarimento.

Non esagerate con bagordi e “bis”: il giorno dopo le feste rischia di trovarvi spossati. Scegliete qualità, non quantità, anche nel riposo.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Settimana sorprendente e piena di svolte: vi troverete a dover decidere in fretta, magari perché qualcuno vi mette davanti a un fatto compiuto. La tentazione di perdervi nelle chiacchiere sarà forte, soprattutto se arrivano notizie o pettegolezzi su una persona vicina. Fate una scelta saggia: fidatevi dei vostri occhi e dei fatti, non delle versioni “condite”. Nonostante qualche preoccupazione economica, vi concederete uscite piacevoli: anche solo passeggiare tra vetrine illuminate e strade addobbate può farvi bene. Per vigilia e Natale c’è chi verrà invitato e chi, al contrario, avrà casa piena: in quel caso l’organizzazione anticipata è tutto, perché accontentare tutti non è facile e non deve diventare la vostra missione.

Chi ha bambini o anziani in famiglia riceverà supporto, ma ricordatevi di chiedere aiuto quando serve. Una pausa dai social vi farà benissimo: dedicate tempo ad attività manuali, creative, concrete. Vi accorgerete che la leggerezza vera nasce dal presente, non dallo schermo.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Partite con aspettative alte e, in buona parte, riuscirete a non restare delusi: la settimana vi aiuta a entrare davvero nello spirito natalizio, soprattutto se nelle settimane precedenti vi sentivate “fuori stagione” emotivamente. Vi ritroverete volentieri davanti a film e atmosfere di casa, ma attenzione a non usare la coperta come rifugio permanente: ci saranno molte cose da fare e conviene muoversi in anticipo.

Scrivete una lista e procedete a piccoli passi, senza pretendere di fare tutto in un giorno. Se potete, fatevi aiutare: non siete invincibili e non dovete esserlo. Tra regali, messaggi di auguri e contatti affettuosi, vi sentirete più considerati. Il corpo, però, potrebbe risentire della fatica: copritevi bene, evitate sbalzi di temperatura e ascoltate eventuali segnali articolari o influenzali. Dite di sì a un invito: risate, emozioni e sorprese vi aspettano nei giorni centrali delle feste. Subito dopo, qualcuno preferirà il riposo assoluto. Se avete figli, potreste assistere a un loro momento speciale e sentirvi fieri come poche altre volte.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Giornate belle ma piene, con un lunedì particolarmente carico: casa, lavoro, commissioni, file, incastri.

Paradossalmente questo vi aiuta, perché vi lascia poco spazio per rimuginare su pensieri che di solito vi inseguono. Se vi ritrovate in mezzo alla folla, armatevi di pazienza e presenza mentale: non vale la pena rovinarsi l’umore per l’attesa. L’aria di cambiamento intorno a voi è percepibile, come se qualcosa stesse preparando una trasformazione nei mesi a venire: per questo è importante vivere le feste con più gratitudine e meno automatismi. Potreste incontrare o risentire persone che non vedevate da tempo e rimanere sorpresi dai loro cambiamenti. Prendetevi cura di voi, anche con un appuntamento dal parrucchiere o dall’estetista: non è vanità, è energia che si rimette in circolo. Durante il cenone possono arrivare domande indiscrete: rispondete con diplomazia, senza farvi provocare. Possibili viaggi e spostamenti. Per i single ci sono occasioni intriganti, mentre coppie e famiglie ritrovano un clima più unito e “da festa”, con un senso di appartenenza che scalda.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Settimana ricca di vicende da assaporare, ma con un equilibrio da costruire giorno per giorno. Alcuni incarichi o responsabilità vi hanno messo alla prova e ora serve rimettere in pari la bilancia tra doveri e piaceri. Non esiste solo lavoro o studio: avete bisogno di spazio per ciò che vi nutre davvero, per le persone che amate e per il vostro benessere. Un’amicizia si rivelerà preziosa, non solo come compagnia, ma come possibilità concreta per il vostro futuro: curate i legami, perché spesso sono ponti più solidi di quanto sembri. La vostra ambizione è un motore potente e, se la usate bene, vi porta lontano senza consumarvi. In casa l’aria torna più serena, soprattutto se ci sono stati attriti o incomprensioni. Con figli adolescenti o con genitori anziani servirà pazienza extra: ascoltare, senza imporsi, vi farà ottenere più risultati. E in mezzo alle feste, concedetevi anche uno svago “magico” nel vostro stile: un libro, una storia, un momento che vi riporti alla meraviglia.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. È la settimana più luminosa e frenetica dell’anno: tra preparativi, uscite, spese e organizzazione, la vostra agenda sembra un elastico tirato. Vi troverete a pianificare le feste con una persona vicina e, nonostante la corsa, ci sarà un senso di complicità che vi fa bene. Il tema economico resta delicato: tra rincari e imprevisti sarà necessario stringere un po’ la cinghia e fare scelte più sobrie, senza trasformare il Natale in una gara di spese. Proteggete la salute: copritevi, evitate di esporvi troppo al freddo e rispettate i vostri ritmi. In queste giornate affiorano anche buoni propositi e desideri per il futuro, ma senza ansia: avete già fatto progressi importanti e potete riconoscerli con serenità. La settimana è agitata, però fertile per gli incontri e per le connessioni: qualcuno potrebbe avvicinarsi in modo spontaneo. Cercate di vivere la famiglia con calma, evitando discussioni per dettagli. Se qualcuno prova a scaricarvi addosso lavoro extra o favori pesanti, ricordatevi che avete il diritto di riposare. I messaggi di auguri e le attenzioni arrivano, e vi faranno sentire meno soli di quanto temete.