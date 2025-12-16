L'oroscopo dal 22 al 28 dicembre apre le porte alla settimana di Natale, intensa e piena di emozioni per ogni segno zodiacale. Il primo posto in classifica va ai Pesci, mentre lo Scorpione è ultimo a causa di una forte stanchezza. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Previsioni astrologiche della settimana fino al 28 dicembre

1️⃣2️⃣ - Scorpione. La settimana natalizia si apre con un carico di stanchezza che non va sottovalutato. Le tensioni accumulate nei mesi passati rischiano di farsi sentire proprio ora, quando il corpo e la mente chiederebbero tregua.

Qualcuno di voi potrebbe trascorrere le feste in modo più solitario o lontano dai propri affetti, e questo accentua un senso di malinconia. Cercate però di trasformare questo tempo in un’occasione di riflessione sincera: capire cosa desiderate davvero vi aiuterà a fare scelte più consapevoli. Non mancheranno piccoli gesti o sorprese capaci di scaldare il cuore. Evitate di strafare e fate attenzione a schiena e articolazioni, il riposo resta fondamentale.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Non è una settimana semplicissima da affrontare sul piano emotivo, soprattutto per via di un senso di affaticamento interiore che vi accompagna da tempo. Tuttavia, restare in un ambiente protetto e familiare vi aiuterà a recuperare serenità.

Le giornate scorrono lente ma rassicuranti, ideali per dedicarvi a letture leggere o a film a tema natalizio che distraggono la mente. L’umore migliora gradualmente e anche il fisico dà segnali di ripresa, soprattutto se arrivate da un periodo di malessere. Concedetevi qualche uscita senza esagerare e smettete di pretendere troppo da voi stessi.

1️⃣0️⃣- Vergine. La settimana scorre in modo un po’ distratto, ma senza particolari pressioni. Rispetto al passato sentite meno il peso delle aspettative e questo vi consente di concentrarvi maggiormente su ciò che vi fa stare bene. Avrete voglia di rallentare, magari restando più in casa e godendovi la tranquillità delle feste. È il momento giusto per sospendere impegni pesanti e rimandare decisioni importanti.

L’energia è in graduale recupero e la salute resta stabile, purché non esageriate con la sedentarietà.

9️⃣- Ariete. Ritrovate una buona serenità interiore e questo vi permette di vivere le giornate natalizie con uno spirito più leggero. Gli impegni non mancheranno, ma riuscirete comunque a rilassarvi e a immergervi in un’atmosfera diversa dal solito. Emozioni e sorprese rendono il periodo più vivace, con possibili notizie gradite che vi strapperanno un sorriso. I progetti vanno rifiniti con calma, senza ansia. La determinazione vi aiuta a tenere le distanze da situazioni scomode e da presenze familiari troppo invadenti. In casa c’è bisogno di voi, quindi offrite il vostro supporto senza prendervi troppo sul serio.

8️⃣- Toro. Le difficoltà affrontate nella prima parte del mese iniziano finalmente a dissolversi, lasciandovi più tranquilli e fiduciosi. Recuperate forza e stabilità, anche se resta importante non dare nulla per scontato. Alcuni ritardi vengono colmati e le preoccupazioni si alleggeriscono. È consigliabile rimandare spese non necessarie e gestire con attenzione il denaro. Le giornate centrali delle festività risultano particolarmente piacevoli, tra buon cibo, affetti e un clima più armonioso del previsto.

7️⃣- Cancro. La settimana natalizia risveglia ricordi dolci e nostalgici, riportandovi a un senso di protezione e intimità. Chi lavora o studia può finalmente rallentare e concedersi il lusso di non fare nulla di impegnativo.

Le giornate scorrono tra momenti di relax, film e piccole coccole quotidiane. La golosità prende il sopravvento e qualche eccesso a tavola è quasi inevitabile. Nonostante qualche distanza affettiva, l’umore resta sorprendentemente buono. Concedetevi riposo e scegliete solo attività che vi rilassano davvero.

6️⃣- Leone. Vi aspetta una settimana intensa e diversa dal solito. I primi giorni sono dedicati agli ultimi impegni da chiudere, ma lo stress potrebbe farsi sentire più del previsto. Fate attenzione ai segnali del corpo e cercate di non trascurare il riposo, per evitare di trascorrere le feste senza energia. In compenso, il clima emotivo migliora e non si escludono riavvicinamenti o chiarimenti importanti.

Vi sentite più disponibili verso gli altri e questo favorisce rapporti più sinceri e distesi.

5️⃣- Bilancia. Le sensazioni generali sono positive e per alcune famiglie questa settimana porta notizie capaci di accendere entusiasmo e gioia. Ci saranno momenti di condivisione, dialoghi piacevoli e un clima più sereno. Non tutti però riusciranno a vivere le festività con lo stesso slancio, a causa di eventi passati che lasciano ancora il segno. Con la persona giusta al vostro fianco, però, anche le difficoltà diventano più gestibili. Approfittate di questi giorni per fare un bilancio personale e chiarire i vostri desideri futuri. Attenzione allo stomaco, meglio non esagerare.

4️⃣- Capricorno. Dopo una lunga attesa arriva finalmente il momento di staccare la spina.

La settimana favorisce recupero, svago e piccoli piaceri quotidiani. Vi dedicherete alle passioni e al buon cibo, riscoprendo il gusto della condivisione. Un legame importante può rafforzarsi ulteriormente, mentre le festività si presentano in modo insolito ma comunque significativo. Anche se qualcuno intorno a voi non ha voglia di festeggiare, cercate di mantenere un atteggiamento leggero e sorridente. Emozioni e regali contribuiscono a rendere speciale il periodo.

3️⃣- Gemelli. La settimana è ricca di occasioni e stimoli, anche se vi sentite un po’ limitati nei movimenti. La creatività, però, compensa ogni restrizione e vi permette di vivere emozioni intense. I single e le coppie che vivono una distanza emotiva o fisica sentono una forte riaccensione del desiderio.

Alcuni rapporti di lunga data necessitano invece di un dialogo più profondo per colmare una certa freddezza. Dopo i giorni più impegnativi, arriva il momento ideale per riposare. Una sorpresa inattesa renderà questo periodo memorabile.

2️⃣- Acquario. Il cuore si alleggerisce e le delusioni sentimentali del passato vengono finalmente archiviate. Le feste portano voglia di ricominciare e nuove occasioni da cogliere senza paura. I single tornano a emozionarsi, mentre le coppie vivono momenti intensi e coinvolgenti. In famiglia si riscopre il valore delle cose semplici e della presenza reciproca. Il benessere psicofisico migliora e un regalo o un messaggio speciale saprà toccarvi nel profondo.

1️⃣- Pesci. Ha inizio una settimana intensa e ricca di impegni, soprattutto legati alla casa e all’accoglienza.

Vi rimboccherete le maniche senza risparmiarvi, rendendo la vigilia particolarmente viva e memorabile. Finirete per fare tardi e per lasciarvi sorprendere da doni carichi di significato. L’amore e l’armonia non mancano, anche se la stanchezza si farà sentire. Cercate di non esagerare a tavola e concedetevi pause regolari per evitare cali di energia e piccoli malesseri.