Secondo l'oroscopo di giovedì 4 dicembre 2025 l'Ariete può affrontare una situazione difficile in amore, i Gemelli sono molto euforici e il Cancro è piuttosto fortunato. Di seguito, approfondiamo i dettagli per tutti i segni della giornata.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: nella sfera sentimentale la situazione è abbastanza difficile. La tranquillità è indispensabile per affrontare l'intera giornata. Sul lavoro è opportuno agire molto velocemente.
Toro: per i single, i nuovi incontri sono molto favoriti. Per quanto riguarda le finanze serve tanta prudenza.
Nel campo professionale, l'esperienza può portare delle importanti soddisfazioni.
Gemelli: chi fa parte di una coppia può vivere un momento negativo con il partner. I cuori solitari sono euforici a causa degli stimoli esterni molto forti. L'ambito lavorativo può procedere in modo noioso.
Cancro: per l'immediato futuro, chi cerca l'amore ha delle buone prospettive. Molta fortuna è in arrivo sulla sfera professionale. Alcuni malesseri di stagione possono comparire nel tardo pomeriggio.
Leone: in questo periodo è necessario non trascurare la persona amata. Chi è single da tempo, ora è abbastanza determinato. Chi è pronto a sperimentare delle novità, adesso sul lavoro può avere tanto successo.
Vergine: chi fa parte di una coppia non riesce proprio a capire la dolce metà.
Uno strano senso di pesantezza può comparire improvvisamente. La mente di chi lavora in proprio è piena di idee davvero originali.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: sulla sfera sentimentale è in arrivo tanta felicità. In questo momento è possibile essere poco tolleranti. Sul lavoro ci sono delle buone notizie in arrivo.
Scorpione: i sensi di colpa possono far allontanare momentaneamente il partner. I cuori solitari possono affrontare la giornata con molta lucidità. Sul campo lavorativo è un periodo di perdite e questo può creare dei problemi.
Sagittario: nel complesso c'è più energia del previsto. Per le finanze è importante affidarsi a una persona esperta. Sull'ambito professionale sono presenti delle grandi ambizioni.
Capricorno: è probabile che qualcuno sia più geloso del solito nei confronti della dolce metà. Chi è single da tempo è molto tranquillo con la famiglia. Chi lavora ha diverse preoccupazioni e problemi da risolvere.
Acquario: chi fa parte di una coppia può vivere un momento movimentato con il partner. Invece i cuori solitari possono concretizzare un progetto personale. Complessivamente l'energia mentale è davvero molto forte.
Pesci: chi cerca l'amore, ora può essere fantasioso. Delle ispirazioni splendide possono arrivare dal lavoro. Per il momento gli investimenti sono al sicuro.