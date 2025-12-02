Secondo l'oroscopo di giovedì 4 dicembre 2025 l'Ariete può affrontare una situazione difficile in amore, i Gemelli sono molto euforici e il Cancro è piuttosto fortunato. Di seguito, approfondiamo i dettagli per tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nella sfera sentimentale la situazione è abbastanza difficile. La tranquillità è indispensabile per affrontare l'intera giornata. Sul lavoro è opportuno agire molto velocemente.

Toro: per i single, i nuovi incontri sono molto favoriti. Per quanto riguarda le finanze serve tanta prudenza.

Nel campo professionale, l'esperienza può portare delle importanti soddisfazioni.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può vivere un momento negativo con il partner. I cuori solitari sono euforici a causa degli stimoli esterni molto forti. L'ambito lavorativo può procedere in modo noioso.

Cancro: per l'immediato futuro, chi cerca l'amore ha delle buone prospettive. Molta fortuna è in arrivo sulla sfera professionale. Alcuni malesseri di stagione possono comparire nel tardo pomeriggio.

Leone: in questo periodo è necessario non trascurare la persona amata. Chi è single da tempo, ora è abbastanza determinato. Chi è pronto a sperimentare delle novità, adesso sul lavoro può avere tanto successo.

Vergine: chi fa parte di una coppia non riesce proprio a capire la dolce metà.

Uno strano senso di pesantezza può comparire improvvisamente. La mente di chi lavora in proprio è piena di idee davvero originali.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: sulla sfera sentimentale è in arrivo tanta felicità. In questo momento è possibile essere poco tolleranti. Sul lavoro ci sono delle buone notizie in arrivo.

Scorpione: i sensi di colpa possono far allontanare momentaneamente il partner. I cuori solitari possono affrontare la giornata con molta lucidità. Sul campo lavorativo è un periodo di perdite e questo può creare dei problemi.

Sagittario: nel complesso c'è più energia del previsto. Per le finanze è importante affidarsi a una persona esperta. Sull'ambito professionale sono presenti delle grandi ambizioni.

Capricorno: è probabile che qualcuno sia più geloso del solito nei confronti della dolce metà. Chi è single da tempo è molto tranquillo con la famiglia. Chi lavora ha diverse preoccupazioni e problemi da risolvere.

Acquario: chi fa parte di una coppia può vivere un momento movimentato con il partner. Invece i cuori solitari possono concretizzare un progetto personale. Complessivamente l'energia mentale è davvero molto forte.

Pesci: chi cerca l'amore, ora può essere fantasioso. Delle ispirazioni splendide possono arrivare dal lavoro. Per il momento gli investimenti sono al sicuro.