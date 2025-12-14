L'oroscopo di lunedì 15 dicembre si apre con un’energia frizzante, perfetta per chi vuole iniziare la settimana con il piede giusto. Le stelle si muovono rapide e creano nuove opportunità in amore, nel lavoro e nel benessere personale. Per lo Scorpione si apre un periodo movimentato in amore, dettato dalla Luna in buon aspetto, mentre il Leone avrà bisogno di tanta concentrazione per poter andare avanti. I Pesci saranno meno tesi in amore e più disponibili, mentre il Sagittario sarà pieno di energie e creatività.

Previsioni oroscopo lunedì 15 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: prima giornata della settimana che inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno. Con la Luna che smette di darvi fastidio, ritroverete vivacità in coppia e voglia di stare insieme, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro sarà possibile sbloccare alcune situazioni rimaste ferme da un po’ di tempo, ma attenzione a non avere fretta. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo in questo lunedì di dicembre. La Luna potrebbe spingervi a dire o fare qualcosa che non pensate davvero. Attenzione dunque a come vi muoverete nei confronti del partner. Nel lavoro state andando bene, ma potrebbe servire un po’ di energia in più per ambire dove volete voi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di lunedì non molto soddisfacente a causa di queste stelle. A volte basterà una parola dolce per risolvere tutto, altre volte sarà necessario qualcosa di più delle semplici scuse. In quanto al lavoro attenzione a non chiedere troppo in questo periodo, soprattutto se lavorate in gruppo, per evitare spaccature che possono complicare la vostra situazione. Voto - 6️⃣

Cancro: la settimana inizierà bene. La Luna in trigono porta benessere nella vostra relazione di coppia, che si rivelerà più affiatata e matura. Sul posto di lavoro vi darete da fare con i vostri progetti, anche se vi piacerebbe poter ambire a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna che si sposterà nel segno dello Scorpione, la vostra vita amorosa attraverserà una breve salita.

Nulla di così grave in fondo, ma dovrete dimostrare i vostri sentimenti nei confronti del partner, evitando discussioni. Nel lavoro è il momento di rimanere concentrati e dedicarsi a progetti rimasti in sospeso e ritrovare il passo. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di lunedì. Con Venere in quadratura, non ci sarà tanto spazio per i sentimenti, ciò nonostante potreste provare a fare qualcosa per migliorare il legame con la persona che amate. Nel lavoro state attraversando una fase riflessiva, che richiederà un po’ di tempo prima di poter gestire bene nuove mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo lunedì di dicembre si rivelerà piacevole da vivere per voi nativi del segno.

La dolcezza non vi manca grazie a Venere, che aggiungerà anche un tocco di fascino, molto utile per i cuori solitari. Sul fronte professionale potrebbero arrivare occasioni interessanti per chi è in cerca di visibilità. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un periodo movimentato in amore per voi. La Luna in congiunzione porta armonia tra voi e il partner, ma soprattutto, voglia di fare qualcosa di diverso per la vostra storia d'amore. In ambito lavorativo la precisione non vi manca, e in certe situazioni potrebbe anche fare la differenza. Voto - 8️⃣

Sagittario: il Natale si avvicina, e la vostra voglia di romanticismo e leggerezza si farà sentire. Le stelle saranno dalla vostra parte, e po’ vi permetteranno di vivere il rapporto con il partner a modo vostro.

Per quanto riguarda il lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi vincenti. La posizione favorevole di Mercurio e Marte, porterà buone energie e tanta creatività. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in rialzo dopo il passaggio della Luna in sestile. Questo lunedì di dicembre vedrà maggiore equilibrio nella vostra relazione di coppia, un po’ più matura e affiatata. In ambito professionale attenzione a non fare tutto da solo: non sempre potreste avere le capacità richieste. Meglio chiedere una mano se necessario. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna in cattivo aspetto. Sarete un po’ nervosi in amore, ma non sarà d'aiuto portare avanti una causa da poco con il partner.

Bene il lavoro grazie a Mercurio in sestile, che vi permetterà di ragionare bene su come gestire le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, girerà tutto piuttosto bene in questa giornata di lunedì. Ci sarà un po’ meno tensione in amore, e vi dimostrerete più disponibili nei confronti del partner. Sul fronte professionale dovrete cambiare il vostro metodo di lavoro, affinché possiate ambire più in alto. Voto - 7️⃣