Dicembre scorre veloce e nell'oroscopo del giorno giovedì 18 dicembre, le stelle sembrano avere fretta di farci dei piccoli regali: intuizioni brillanti, occasioni da cogliere al volo e qualche magia inattesa che rende l’aria più leggera.

Il segno del Sagittario godrà di cielo straordinario, con tante stelle a favore, mentre Il Leone potrebbe avere buone occasioni di guadagno, ma che richiederanno ancora qualche piccolo sacrificio. La produttività dei nativi Acquario sarà ottima, invece i Gemelli dovranno lavorare molto di più su loro stessi.

Previsioni oroscopo giovedì 18 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: questa giornata avrà tanta potenzialità da sfruttare secondo l'oroscopo. Vivrete forti sentimenti nei confronti del partner, dimostrando una grande vivacità. Sul fronte professionale Mercurio porta buone intuizioni, e vi aiuterà a sbloccare un progetto in stallo. Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un giovedì tutto sommato stabile per voi nativi del segno. Con il giusto approccio, potreste avvicinarvi alla vostra fiamma, ma attenzione a non essere troppo diretti. Nel lavoro Marte in trigono vi renderà attivi, ma attenzione a non avere fretta per non cadere in fastidiosi imprevisti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo del momento che annuncia un po’ di stelle in opposizione per voi nativi del segno. In ambito professionale dovrete prendere decisioni difficili e rischierete di scontentare qualcuno. In amore manca il feeling con il partner, che spesso potrebbe trasformarsi in litigio. Se siete single cercate di lavorare di più su voi stessi. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato discreta durante questo giovedì di dicembre. Le stelle non vi metteranno al centro dell'attenzione, ciò nonostante non sarà una giornata così anonima per voi e il partner. In quanto al lavoro attenzione a non correre troppo. A volte potreste prendere la decisione sbagliata per la fretta. Voto - 7️⃣

Leone: arriveranno buone occasioni di guadagno in questo periodo, ma per raggiungere i vostri obiettivi, potrebbe essere necessario ancora qualche sacrificio.

Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno favorevoli, e vi spingeranno a trascorrere più tempo con la vostra famiglia e con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo piuttosto complicato per voi nativi del segno. Parlare quando non serve potrebbe soltanto complicare le cose tra voi e il partner. Sul fronte professionale meglio non prendere decisioni che non vi competono. Con Mercurio in cattivo aspetto, potreste commettere fastidiosi errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale scintillante in questa giornata di giovedì. La Luna e Venere vi sorridono, concedendovi piacevoli occasioni romantiche da vivere con grande maturità, single oppure no.

In quanto al lavoro molte persone si affideranno alle vostre capacità, e con Mercurio in buon aspetto, non li deluderete. Voto - 8️⃣

Scorpione: idee fortunate possono permettervi di fare un buon salto di qualità durante questa giornata di giovedì. Il lavoro vi darà soddisfazioni, grazie in particolare a Marte e Giove, che vi daranno energie e un pizzico di fortuna. In amore ci terrete molto al benessere del partner, ma attenzione a non essere troppo invadenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: godrete di un cielo straordinario in questo periodo secondo l'oroscopo. Questo giovedì sarà perfetto per dimostrare tutto il vostro amore nei confronti del partner, e vivere un rapporto autentico. In ambito professionale saprete gestire i vostri progetti con impegno e profondità da riuscire a distinguervi dagli altri, ottenendo a volte qualche risultato in più.

Voto - 9️⃣

Capricorno: con Marte in congiunzione al vostro segno sarete spesso reattivi e determinati, soprattutto in ambito lavorativo. Un buon equilibrio tra i vostri impegni inoltre, vi permetterà di essere più produttivi. In amore sarà un giovedì tutto sommato discreto. Le stelle non saranno particolarmente influenti, ma vi permetteranno di vivere la vostra relazione come credete. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi darà tante soddisfazioni in questa giornata di giovedì. Il rapporto con il partner scorrerà in modo fluido, piacevole, ma soprattutto romantico quando serve. Sul fronte professionale la vostra produttività sarà molto buona grazie a Mercurio, e vi permetterà di portare a casa ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Pesci: la giornata non vi darà tante occasioni secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in quadratura, non ci sarà tanto spazio per i sentimenti. Servirà calma per richiudere tutto con criterio. Anche nel lavoro dovrete fermarvi un momento a riflettere e prendere la decisione giusta. Marte in sestile vi aiuterà a reagire. Voto - 6️⃣