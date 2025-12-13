L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 mette in risalto un periodo di assestamento progressivo, nel quale ogni segno sarà chiamato a misurare con attenzione forze disponibili. In primo piano emerge il Capricorno, vertice della classifica settimanale, sostenuto da Marte, Luna e Sole in entrata nel segno: saranno giornate capaci di offrire concretezza, determinazione e autocontrollo. Tra i segni centrali spicca il Sagittario, protagonista di una settimana dinamica, scandita da passaggi efficaci che favoriranno iniziativa, chiarezza e capacità di trasformare le intenzioni in risultati.

In fondo alla graduatoria si colloca l’Ariete, alle prese con un ritmo discontinuo, fatto di accelerazioni improvvise e rallentamenti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5. L’avvio della settimana presenta un ritmo irregolare, con lunedì che metterà subito alla prova la capacità di gestire nervosismi e tempi morti. Alcune questioni pratiche richiederanno pazienza, soprattutto laddove le risposte non arriveranno immediatamente. Da martedì a giovedì il passo diventerà più stabile: le giornate permetteranno di sistemare accordi, chiarire fraintendimenti e recuperare concentrazione sul lavoro o su impegni personali rimasti in sospeso. Venerdì rappresenterà il punto più alto dell’intero periodo, con una sensazione di controllo maggiore sulle decisioni e una rinnovata sicurezza nel portare avanti scelte già avviate.

Sabato manterrà un buon livello, utile per rimettere ordine anche nelle relazioni, mentre domenica inviterà a non forzare i ritmi e a concedere spazio al recupero mentale. Nel complesso la settimana richiederà misura, evitando scatti impulsivi e preferendo strategie graduali che nel tempo daranno risultati più solidi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 19 dicembre;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e sabato 20;

★★★ domenica 21 dicembre;

★★ lunedì 15 dicembre.

♉ Toro: voto 6. Il periodo si svilupperà con una progressione abbastanza lineare, capace di offrire certezze soprattutto nella parte centrale della settimana. Lunedì e martedì favoriranno una gestione ordinata delle responsabilità, consentendo di affrontare questioni concrete con un approccio pratico e realistico.

Mercoledì e giovedì segneranno il momento migliore, ideale per consolidare progetti, rafforzare rapporti professionali e ottenere conferme attese da tempo. Venerdì manterrà una buona continuità, pur richiedendo attenzione alle spese o alle energie fisiche. Sabato rallenterà leggermente il ritmo, invitando a non accumulare troppi impegni, mentre domenica suggerirà una pausa più netta, utile per recuperare lucidità e distacco emotivo. Nel complesso la settimana offrirà occasioni valide se affrontate con costanza, evitando rigidità e lasciando spazio a piccoli aggiustamenti di percorso.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19;

★★★ sabato 20 dicembre;

★★ domenica 21 dicembre.

♊ Gemelli: voto 6.

L’apertura della settimana sarà sorprendentemente dinamica, con lunedì che stimolerà iniziativa mentale e desiderio di riorganizzare priorità personali. Martedì manterrà un buon livello di comunicazione, favorendo scambi utili e chiarimenti importanti. Mercoledì introdurrà una fase più interlocutoria, nella quale sarà opportuno osservare prima di agire. Giovedì rappresenterà il passaggio più delicato: distrazioni o risposte poco chiare potrebbero generare confusione, rendendo necessaria una gestione più attenta delle parole. Da venerdì il clima migliorerà gradualmente, permettendo di recuperare brillantezza e fiducia. Sabato offrirà un’ottima occasione per riprendere in mano progetti lasciati in sospeso o per dedicarsi a interessi personali stimolanti.

Domenica chiuderà la settimana con un tono sereno, adatto a rimettere equilibrio tra doveri e piaceri. L’insieme del periodo richiederà flessibilità mentale e capacità di adattamento, evitando dispersioni inutili.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★★★ martedì 16, venerdì 19 e domenica 21;

★★★ mercoledì 17 dicembre;

★★ giovedì 18 dicembre.

♋ Cancro: voto 7. La settimana si presenterà come un percorso emotivamente intenso ma costruttivo, con lunedì che offrirà già buone opportunità per sistemare questioni familiari o personali. Martedì rappresenterà il momento più incisivo, ideale per affrontare dialoghi delicati e prendere decisioni che richiedono sensibilità e fermezza insieme.

Mercoledì consoliderà quanto avviato, rafforzando la percezione di stabilità. Giovedì e domenica manterranno un andamento positivo, utile per ritrovare armonia nei rapporti e dedicarsi a ciò che dona sicurezza interiore. Venerdì richiederà maggiore attenzione ai dettagli, mentre sabato segnerà un leggero calo energetico, consigliando di non caricare eccessivamente l’agenda. Nel complesso la settimana permetterà di rafforzare legami e di ritrovare fiducia nelle proprie scelte, a patto di non chiudersi in atteggiamenti difensivi e di accettare confronti sinceri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 16 dicembre;

martedì 16 dicembre; ★★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18 e domenica 21;

★★★ venerdì 19 dicembre;

★★ sabato 20 dicembre.

♌ Leone: voto 8.

L’andamento settimanale sarà vivace e progressivamente in crescita. Lunedì partirà con un tono più misurato, utile per osservare il contesto e pianificare mosse successive. Da martedì a mercoledì la sicurezza personale aumenterà, favorendo iniziative che richiedono presenza scenica e capacità di guida. Giovedì rappresenterà il vero punto di svolta, con una spinta decisa verso obiettivi chiari e un riscontro positivo da parte dell’ambiente circostante. Venerdì consoliderà questa energia, rendendo più semplice ottenere consensi o portare a termine accordi. Sabato manterrà una buona stabilità, adatta a coltivare relazioni o interessi personali, mentre domenica offrirà un’ulteriore conferma di forza e centralità.

La settimana nel complesso premierà la determinazione e la chiarezza d’intenti, evitando però eccessi di orgoglio che potrebbero compromettere collaborazioni utili.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 18 dicembre;

giovedì 18 dicembre; ★★★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e sabato 20;

★★★ lunedì 15 dicembre.

♍ Vergine: voto 7. Il periodo si aprirà con lunedì favorevole all’organizzazione e alla messa a punto di dettagli importanti. Martedì risulterà più faticoso, richiedendo attenzione extra per evitare errori o incomprensioni. Mercoledì permetterà di recuperare equilibrio, mentre giovedì offrirà una buona occasione per chiarire questioni pratiche o ridefinire programmi. Venerdì rappresenterà il momento più lucido e produttivo, ideale per prendere decisioni ponderate e ottenere riscontri concreti.

Sabato e domenica manterranno un livello molto alto, favorendo sia la sfera personale sia quella relazionale, con una sensazione di maggiore armonia tra doveri e desideri. Nel complesso la settimana consentirà di raccogliere risultati attraverso precisione e metodo, evitando però di irrigidirsi su schemi troppo rigidi e lasciando spazio a soluzioni alternative che si riveleranno efficaci.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 19 dicembre;

venerdì 19 dicembre; ★★★★★ sabato 20 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15 e giovedì 18;

★★★ mercoledì 17 dicembre;

★★ martedì 16 dicembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La settimana, secondo l'oroscopo dal 15 al 21 dicembre, alla Bilancia pronostica un tracciato di progressiva ricomposizione, nel quale il bisogno di equilibrio tornerà centrale dopo alcune giornate confuse.

Lunedì offrirà una spinta concreta per sistemare questioni rimaste sospese, soprattutto in ambito professionale o organizzativo. Martedì rallenterà leggermente il passo, richiedendo attenzione nella gestione delle relazioni e delle parole. Mercoledì rappresenterà il momento più delicato: sarà utile non forzare risposte e rimandare decisioni importanti. Da giovedì il clima migliorerà in modo sensibile, con maggiore chiarezza nei rapporti e una sensazione di controllo ritrovato. Venerdì rafforzerà questa stabilità, mentre sabato segnerà uno dei passaggi più positivi della settimana, adatto a consolidare accordi o vivere momenti distesi sul piano affettivo. Domenica chiuderà il periodo con un senso di armonia più profondo, utile per ritrovare centratura emotiva e fiducia nelle proprie scelte.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 21 dicembre;

domenica 21 dicembre; ★★★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★★★ giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ martedì 16 dicembre;

★★ mercoledì 17 dicembre.

♏ Scorpione: voto 8. L’intera settimana si presenta intensa e ben strutturata, con un avvio particolarmente incisivo. Lunedì, sostenuto dalla Luna nel segno, permetterà di affrontare questioni personali con maggiore lucidità e determinazione. Martedì consoliderà questa spinta, favorendo decisioni nette e scelte che richiedono coraggio. Mercoledì manterrà un buon livello di concentrazione, utile per portare avanti impegni complessi senza dispersioni. Giovedì introdurrà una pausa di riflessione, necessaria per ricalibrare energie e aspettative.

Venerdì e sabato riporteranno stabilità, offrendo occasioni concrete per rafforzare collaborazioni o chiarire dinamiche relazionali. Domenica chiuderà la settimana in modo molto positivo, con una sensazione di controllo emotivo e una maggiore consapevolezza delle proprie priorità. Nel complesso il periodo favorirà chi saprà agire con strategia, evitando reazioni impulsive e scegliendo tempi accurati.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 15 dicembre (Luna in Scorpione);

lunedì 15 dicembre (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 16 e domenica 21;

★★★★ mercoledì 17, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ giovedì 18 dicembre.

♐ Sagittario: voto 9. Il periodo si distingue per un’energia dinamica e ben distribuita, capace di sostenere iniziative ambiziose.

Lunedì offrirà una base solida per organizzare impegni e fissare obiettivi chiari. Martedì rappresenterà uno dei passaggi più efficaci, ideale per avviare progetti o affrontare confronti diretti. Mercoledì, con la Luna nel segno, segnerà il punto più alto: intuizione, sicurezza e capacità di visione saranno particolarmente evidenti. Giovedì confermerà questa fase favorevole, rendendo più semplice ottenere riscontri concreti. Da venerdì a domenica il ritmo resterà sostenuto, anche se leggermente più moderato, permettendo di consolidare quanto già costruito senza eccessiva pressione. La settimana nel suo insieme premierà l’iniziativa, la chiarezza d’intenti e la capacità di guardare oltre l’immediato, trasformando le idee in azioni coerenti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 17 dicembre (Luna in Sagittario);

mercoledì 17 dicembre (Luna in Sagittario); ★★★★★ martedì 16 e giovedì 18;

★★★★ lunedì 15, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21.

♑ Capricorno: voto 10. La settimana del Capricorno appare come una delle più solide e costruttive dell’intero periodo. Lunedì, sostenuto da Marte nel segno, offrirà determinazione e forza operativa, ideali per affrontare impegni impegnativi. Martedì e giovedì manterranno una buona continuità, favorendo scelte pratiche e risultati concreti. Mercoledì rafforzerà la sensazione di controllo, rendendo più semplice pianificare a lungo termine. Venerdì consentirà di consolidare accordi e responsabilità già assunte. Sabato, con la Luna nel segno, rappresenterà il vertice emotivo e operativo della settimana, mentre domenica, con l’ingresso del Sole in Capricorno, segnerà un passaggio simbolico di rinnovata centralità e chiarezza identitaria. Nel complesso il periodo premierà disciplina, lucidità e capacità di costruzione graduale, offrendo basi molto solide per il futuro.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 20 dicembre (Luna in Capricorno);

sabato 20 dicembre (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 15 (Marte in Capricorno), mercoledì 17 e domenica 21 (Sole in Capricorno;

★★★★ martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19.

♒ Acquario: voto 6. L’avvio della settimana sarà sorprendentemente produttivo, con lunedì e martedì adatti a mettere ordine tra idee e impegni. Queste giornate favoriranno il confronto e la pianificazione, soprattutto sul lavoro. Mercoledì manterrà una buona stabilità, anche se richiederà maggiore attenzione ai dettagli. Giovedì introdurrà un rallentamento fisiologico, utile per riflettere e rivedere alcune scelte. Venerdì rappresenterà il punto più debole del periodo, consigliando di non forzare situazioni e di ridurre le aspettative. Da sabato il clima migliorerà gradualmente, permettendo di recuperare energia mentale e fiducia. Domenica chiuderà la settimana con un tono più sereno, adatto a ristabilire equilibrio personale. Nel complesso il periodo sarà buono ma chiederà adattabilità e capacità di gestire alti e bassi senza dispersioni inutili.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21;

★★★ giovedì 18 dicembre;

★★ venerdì 19 dicembre.

♓ Pesci: voto 6. La settimana si svilupperà con una sensibilità accentuata, utile se ben gestita. Lunedì e martedì offriranno un buon equilibrio, permettendo di affrontare impegni quotidiani con maggiore serenità. Mercoledì e giovedì rappresenteranno il cuore positivo del periodo, ideali per chiarire situazioni emotive, prendere decisioni importanti o dedicarsi a progetti creativi. Venerdì manterrà una discreta stabilità, anche se sarà importante non sovraccaricarsi. Sabato rallenterà il ritmo, invitando a semplificare programmi e responsabilità. Domenica segnerà un calo più evidente, suggerendo riposo e distacco dalle tensioni. Nel complesso la settimana richiederà ascolto interiore e capacità di selezionare le priorità, evitando di disperdere energie in situazioni poco chiare o eccessivamente impegnative.

La graduatoria settimanale con le stelle;