L'oroscopo della settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio 2025 vede il Cancro svettare grazie alla Luna nel segno del 2 gennaio, transito che inaugura un capitolo di rinascita interiore. Al contrario, la Vergine affronta giorni complessi, rallentata da ritardi burocratici e stanchezza fisica. Il Toro brilla per determinazione, sostenuto dalla Luna nel segno di lunedì 29 dicembre che agisce da catalizzatore per i desideri più ambiziosi. I transiti del periodo, con la Luna che attraversa anche i Gemelli il 31 dicembre e il Leone domenica 4 gennaio, impongono ritmi alterni: momenti di grande carisma sociale si alternano a fasi di necessaria riflessione.

È un cielo che invita a bilanciare l’energia prima del grande balzo nel nuovo anno

Oroscopo settimanale e pagelle da Bilancia a Vergine

♈ Ariete: voto 6. La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 si apre con una certa fatica sia fisica che psichica, come se le responsabilità accumulate negli ultimi mesi bussassero tutte insieme alla porta proprio alla vigilia del nuovo anno. L'energia non offre lo sprint consueto, lasciando il segno in una bolla di riflessione che potrebbe apparire quasi malinconica agli occhi di chi lo circonda. Non si tratta di pigrizia, ma di un bisogno viscerale di fare pulizia interiore prima di accogliere il futuro. In amore, si potrebbe avvertire un senso di incomprensione: il partner sembra correre a una velocità diversa, mentre l'esigenza principale è fermare il tempo per capire la direzione del cuore.

Nel lavoro, è meglio evitare decisioni drastiche sotto l'impulso della frustrazione; l'attesa che la nebbia si diradi sarà premiata. Questa fase di stallo serve a ricaricare le batterie senza alcun senso di colpa o pressione esterna che possa turbare l'equilibrio.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 30 e mercoledì 31;

★★★★ lunedì 29, giovedì 1 e venerdì 2;

★★★ sabato 3 gennaio;

★★ domenica 4 gennaio.

♉ Toro: voto 9. Il segno si trova in una posizione di assoluto privilegio astrale, con una determinazione che brilla di luce propria. La Luna nel settore all'inizio del periodo, precisamente lunedì 29 dicembre, funge da catalizzatore per desideri rimasti chiusi nel cassetto da troppo tempo.

In ambito professionale, il riconoscimento atteso potrebbe finalmente palesarsi, forse sotto forma di una proposta inaspettata o di un consolidamento della posizione attuale. Esiste la rara capacità di unire concretezza e intuizione, rendendo i nati nel segno un punto di riferimento costante per tutti i colleghi. In amore, l’atmosfera è elettrica e sensuale; chi vive in coppia ritrova un’intesa profonda, quasi telepatica, mentre i single potrebbero fare incontri destinati a lasciare un segno indelebile. Bisogna gestire con saggezza le energie, perché la tentazione di fare troppo sarà forte, ma i risultati ripagheranno ogni sforzo sostenuto con successo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 29 dicembre (Luna in Toro);

lunedì 29 dicembre (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 30 e sabato 3;

★★★★ mercoledì 31, giovedì 1, venerdì 2 e domenica 4.

♊ Gemelli: voto 8.

Il passaggio al nuovo anno avviene sotto i migliori auspici, con il recupero di quella leggerezza comunicativa tipica del segno. La Luna nello spazio zodiacale proprio mercoledì 31 dicembre regala un carisma magnetico: sarà facile essere l’anima della festa, capace di catalizzare l'attenzione con ironia e intelligenza in ogni contesto sociale. Sul lavoro, le idee presentate nei primi giorni di gennaio troveranno terreno fertile, anche se occorrerà prestare attenzione a non disperdere le energie in troppi progetti contemporanei. La chiarezza mentale è l’arma vincente in questo periodo di transizione. Per quanto riguarda la sfera privata, è il momento ideale per chiarire vecchi malintesi che si trascinavano da tempo; la capacità di mediazione sarà sorprendente.

Non bisogna temere di mostrare anche la parte più vulnerabile, poiché sarà proprio quella a creare i legami più autentici e profondi con le persone care durante tutta la settimana.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 31 dicembre (Luna in Gemelli);

mercoledì 31 dicembre (Luna in Gemelli); ★★★★★ giovedì 1 e venerdì 2;

★★★★ martedì 30, sabato 3 e domenica 4;

★★★ lunedì 29 dicembre.

♋ Cancro: voto 10. Le stelle hanno deciso di fare un regalo magnifico per inaugurare il 2026, mettendo il segno al centro di un vortice di emozioni positive e occasioni irripetibili. Si percepisce una sicurezza interiore raramente provata in passato, una forza tranquilla che permette di affrontare ogni sfida con il sorriso. La Luna nel settore venerdì 2 gennaio sancisce l'inizio di un capitolo fondamentale per la crescita personale e l'affermazione dei propri sogni.

In amore, la passione tocca vette altissime: se è presente una relazione, è tempo di grandi progetti di vita, come una convivenza o una scelta importante per la famiglia. I single sono pronti a lasciarsi andare a un sentimento travolgente, mettendo da parte le solite paure. Anche sul lavoro il vento soffia a favore, portando gratificazioni economiche o morali che confermano il valore dell'operato svolto durante questo periodo in analisi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 2 gennaio (Luna in Cancro);

venerdì 2 gennaio (Luna in Cancro); ★★★★★ mercoledì 31, sabato 3 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29, martedì 30 e giovedì 1.

♌ Leone: voto 8. La settimana procede con un ritmo incalzante e una vitalità che non accenna a diminuire, culminando domenica 4 gennaio con la Luna nel segno che rende i nati nel settore protagonisti assoluti.

La visione dei propri obiettivi appare chiara e nulla sembra poter distogliere il segno dal percorso intrapreso con coraggio. Nel lavoro, la leadership è naturale e non ha bisogno di essere imposta; gli altri seguono volentieri perché riconoscono competenza e calore umano. Qualche piccolo intoppo burocratico potrebbe presentarsi proprio il primo giorno dell'anno, ma la capacità di risoluzione rapida trasformerà l'ostacolo in un'opportunità di miglioramento immediato. In amore, il desiderio di avventura si sposa con la voglia di stabilità, creando un mix affascinante che attira sguardi ammirati. Dedicare tempo alla cura del corpo e dello spirito aiuterà a mantenere alto l'umore e a canalizzare l'esuberanza in modo costruttivo per tutto il periodo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 4 gennaio (Luna in Leone);

domenica 4 gennaio (Luna in Leone); ★★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★★ mercoledì 31, venerdì 2 e sabato 3;

★★★ giovedì 1° gennaio.

♍ Vergine: voto 5. Si prospetta una settimana decisamente complessa, dove la sensazione di remare controcorrente sarà purtroppo frequente durante il passaggio al 2026. Il 2 gennaio si preannuncia come il momento più critico, in cui piccoli ritardi o incomprensioni potrebbero minare la proverbiale pazienza del segno. Si avverte un sovraccarico di compiti che non sembrano appartenere alle proprie competenze, e la fatica inizia a farsi sentire sia a livello fisico che nervoso. In ambito professionale, è opportuno non essere troppo autocritici: anche se i risultati non sono immediati, l'impegno non passerà inosservato a lungo termine.

In amore regna un clima di freddezza che richiede dialogo sincero; spiegare le proprie ragioni senza chiudersi in un silenzio punitivo sarà fondamentale per la tenuta del rapporto. La giornata di domenica offrirà finalmente un raggio di sole per recuperare serenità durante la settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ domenica 4 gennaio;

★★★★ martedì 30, mercoledì 31, giovedì 1 e sabato 3;

★★★ lunedì 29 dicembre;

★★ venerdì 2 gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La settimana si prospetta come un lento ma costante crescendo, ideale per chi desidera lasciarsi alle spalle le tensioni dei mesi passati.

I primi giorni richiedono una gestione oculata delle energie fisiche, poiché una certa stanchezza residua potrebbe farsi sentire, specialmente lunedì 29 dicembre quando le stelle suggeriscono di non forzare la mano in ambito domestico. Tuttavia, con l'arrivo del nuovo anno, la situazione cambia radicalmente. Giovedì 1° gennaio si presenta come il top del giorno, portando una ventata di freschezza e una nuova visione sulle collaborazioni professionali. In amore, la diplomazia tipica del segno sarà fondamentale per mantenere l'armonia, ma sarà verso il fine settimana che l'intesa con il partner diventerà più profonda e complice. Le relazioni interpersonali trarranno beneficio da una maggiore apertura mentale, permettendo di accogliere il 2026 con un senso di equilibrio ritrovato e una piacevole serenità interiore.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 1° gennaio;

giovedì 1° gennaio; ★★★★★ venerdì 2 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 31 e sabato 3;

★★★ martedì 30 dicembre;

★★ lunedì 29 dicembre.

♏ Scorpione: voto 7. Il segno attraversa una fase di trasformazione silenziosa ma potente, dove l'istinto gioca un ruolo chiave nel determinare le mosse giuste da compiere. La settimana fino al 4 gennaio 2026 inizia con un ritmo regolare, ma è nel settore delle ambizioni che si avverte il fermento maggiore. Dopo un martedì leggermente sottotono, la grinta riemerge prepotente, trovando la sua massima espressione sabato 3 gennaio, giornata eletta a top del giorno. In questo momento, la capacità di scavare a fondo nelle situazioni permetterà di smascherare eventuali ambiguità nel lavoro o nelle amicizie.

Per quanto riguarda i sentimenti, è tempo di bilanci costruttivi: non occorre temere il confronto, poiché la verità servirà a solidificare i rapporti che contano davvero. Il nuovo anno invita a scommettere su se stessi con coraggio, sapendo che la tenacia dimostrata finora verrà presto ripagata con interessi significativi e soddisfazioni concrete.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 3 gennaio;

sabato 3 gennaio; ★★★★★ giovedì 1 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29 e venerdì 2;

★★★ mercoledì 31 dicembre;

★★ martedì 30 dicembre.

♐ Sagittario: voto 6. Il periodo a cavallo tra i due anni richiede un approccio pragmatico, quasi insolito per un segno che ama sognare in grande. L'entusiasmo non manca, ma deve fare i conti con alcuni impegni pratici che potrebbero rallentare la corsa verso nuovi orizzonti.

Mercoledì 31 e giovedì 1 rappresentano i momenti di massimo splendore, ideali per festeggiare in compagnia e ritrovare quel calore umano che scalda il cuore. Tuttavia, la giornata di sabato 3 gennaio suggerisce prudenza, specialmente per quanto riguarda le spese o gli investimenti dell'ultimo minuto; meglio non farsi trascinare da impulsi momentanei. In amore, è necessario un pizzico di pazienza in più: il partner potrebbe richiedere attenzioni che in questo momento si fa fatica a concedere totalmente. Nonostante qualche piccola frizione logistica, la settimana scorre via senza scossoni eccessivi, offrendo comunque spunti interessanti per riflettere sulle priorità reali da portare avanti nel prossimo futuro.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ mercoledì 31 e giovedì 1;

★★★★ lunedì 29, martedì 30 e venerdì 2;

★★★ domenica 4 gennaio;

★★ sabato 3 gennaio.

♑ Capricorno: voto 6. Questa settimana si presenta come un esercizio di resilienza e organizzazione, doti che comunque non mancano ai nati sotto questo settore zodiacale. L'inizio è folgorante, con un lunedì 29 dicembre carico di promesse e una produttività che lascia intravedere ottimi risultati. Tuttavia, il passaggio al nuovo anno, in particolare mercoledì 31 dicembre, potrebbe portare con sé una sensazione di eccessivo carico di responsabilità, rendendo i festeggiamenti meno spensierati del previsto. È importante imparare a delegare e non voler controllare ogni minimo dettaglio della vita quotidiana. Sabato 3 gennaio sarà possibile recuperare terreno e sentirsi nuovamente in sintonia con i propri desideri più autentici. In amore, la stabilità è garantita, ma occorrerebbe aggiungere un pizzico di fantasia per evitare che la routine prenda il sopravvento. La settimana invita dunque a dosare le forze per non arrivare a metà percorso con il fiato corto.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 29 e sabato 3;

★★★★ martedì 30, venerdì 2 e domenica 4;

★★★ giovedì 1° gennaio;

★★ mercoledì 31 dicembre.

♒ Acquario: voto 7. Il dinamismo fisico/mentale, secondo l'oroscopo settimanale, è il vero protagonista di questi giorni, permettendo al segno di distinguersi per originalità e prontezza di spirito. Martedì 30 dicembre si configura come la giornata più brillante della settimana, dove ogni idea può trasformarsi in un successo immediato o in un progetto da sviluppare con fiducia. Il clima delle festività aiuta a stringere nuovi contatti sociali che si riveleranno preziosi nel corso dei prossimi mesi. Tuttavia, venerdì 2 gennaio e sabato 3 gennaio richiedono una pausa di riflessione; la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi alla concentrazione, rendendo necessario un distacco dalle questioni lavorative. In ambito affettivo, c'è una forte voglia di libertà che va però bilanciata con le esigenze di chi sta accanto. Sapersi ascoltare senza pregiudizi sarà la chiave per vivere una settimana stimolante, capace di gettare le basi per un 2026 ricco di cambiamenti voluti e non subiti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 30 dicembre;

martedì 30 dicembre; ★★★★★ lunedì 29 e mercoledì 31;

★★★★ giovedì 1 e domenica 4;

★★★ venerdì 2 gennaio;

★★ sabato 3 gennaio.

♓ Pesci: voto 6. L'atmosfera che accompagna la transizione tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno è densa di suggestioni, ma anche di qualche piccola incertezza che richiede di restare con i piedi per terra. Lunedì 29 e martedì 30 sono giornate protette da un'ottima configurazione astrale, ideali per concludere affari in sospeso o per godersi momenti di puro relax in famiglia. Il primo giorno dell'anno, giovedì 1° gennaio, potrebbe però riservare qualche piccola sfida comunicativa; il rischio è di venire fraintesi o di dare troppa importanza a parole dette con leggerezza da altri. Non bisogna lasciare che la sensibilità diventi un ostacolo alla propria serenità. Nel lavoro, la creatività resta alta, ma deve essere incanalata verso obiettivi concreti per evitare dispersioni. In amore, la domenica 4 gennaio offre l'occasione per un recupero passionale molto dolce. Guardare al 2026 con speranza è giusto, a patto di non ignorare quei piccoli dettagli pratici che garantiscono la sicurezza quotidiana.

La graduatoria settimanale con le stelle: