L'astrologia cinese dell'anno 2026 sarà segnata dalla presenza del Cavallo di Fuoco, elementi che simboleggiano forza, stabilità e tenacia di fronte alle avversità ma anche una rivalutazione interiore di ciascuno.

L'Oroscopo cinese è basato sull'anno di nascita, e non su ciascun mese dell'anno.

L'oroscopo cinese dal Topo al Serpente

Topo (1948 - 1960 - 1972 - 1984 - 1996 - 2008 - 2020) Per il vostro segno sarà fondamentale riscoprire le vostre radici e allo stesso tempo le vostre destinazioni. Nel corso di quest'anno incrocerete molte persone che vi aiuteranno a crescere dal punto di vista interiore.

In amore ci saranno delle novità importanti, mentre sul lavoro riuscirete a valorizzare le vostre idee.

Bue (1949 - 1961 - 1973 - 1985 - 1997 - 2009 - 2021) Quest'anno ci saranno eventi che cambieranno radicalmente la vostra storia d'amore. Secondo l'oroscopo questa si evolverà in un modo molto più maturo e consapevole. Gli affari saranno ottimali, ma le collaborazioni con i colleghi si faranno sempre più numerose, e spesso anche piuttosto difficili.

Tigre (1950 - 1962 - 1974 - 1986 - 1998 - 2010 - 2022) Le novità sul lavoro prevedono stabilità economica e una grandissima opportunità di valorizzare i vostri progetti. In amore avrete un atteggiamento costruttivo, anche se questo potrebbe relegare la passione e il romanticismo in un angolino piuttosto spesso.

Avrete una forza interiore che vi aiuterà nei momenti più critici.

Coniglio (1951 - 1963 - 1975 - 1987 - 1999 - 2011 - 2023) In amore molto probabilmente potreste andare in una direzione inaspettata. Sicuramente vi innamorerete, ma starà a voi gestire al meglio questo sentimento. Vi verrà spontaneo essere molto cauti, ma questa attenzione sfocerà anche sulle decisioni che prenderete sul lavoro. Siate coraggiosi e indomiti con i nuovi progetti.

Drago (1952 - 1964 - 1976 - 1988 - 2000 - 2012 - 2024) Comincerete l'anno con una certa diffidenza nei confronti degli altri, ma lo proseguirete con un atteggiamento molto più rilassato. Avrete bisogno di sciogliere qualche nodo che non vi permette di abbandonarvi all'amore.

Il lavoro vi regalerà guadagni e successi, secondo l'oroscopo cinese del 2026.

Serpente (1953 - 1965 - 1977 - 1989 - 2001 - 2013 - 2025) L'anello di congiunzione fra la mente e tutto ciò che vi circonda saranno sicuramente i sentimenti. Darete alle emozioni molto più spazio e di conseguenza queste vi regaleranno momenti indimenticabili. Le priorità sul tavolo se portate a termine vi garantiranno stabilità economica e lavorativa.

I segni zodiacali cinesi dal Cavallo al Maiale

Cavallo (1954 - 1966 - 1978 - 1990 - 2002 - 2014 - 2026) Il vostro segno dello zodiaco potrebbe attraversare qualche difficoltà non da poco, ma le risorse a vostra disposizione potrebbero fare la differenza sul lavoro. In amore le divergenze potrebbero influenzare l'andamento della vostra storia.

Per qualcuno infatti sarà tempo di separazioni.

Capra (1955 - 1967 - 1979 - 1991 - 2003 - 2015 - 2027) L'oroscopo segnala una vera e propria esperienza di rinascita a livello professionale. I guadagni infatti potrebbero essere superiori rispetto all'anno passato. Miglioreranno i rapporti familiari e si instaureranno nuove connessioni con la persona amata. Per i single sarà tempo di dare il proprio cuore a qualcuno di speciale.

Scimmia (1956 - 1968 - 1980 - 1992 - 2004 - 2016 - 2028) Avrete un atteggiamento sempre più equilibrato man mano che passeranno i mesi di questo nuovo anno. Sarà tempo di aprire nuovi orizzonti e di portare benessere sia a voi stessi che agli altri. I progetti lavorativi potrebbero essere molto ambiziosi ma lo strumento della pazienza sarà quello che vi farà vincere.

Gallo (1957 - 1969 - 1981 - 1993 - 2005 - 2017 - 2029) L'oroscopo preannuncia una intensa attività lavorativa che potrà finalmente darvi una conferma positiva in campo economico. L'amore non sarà parte integrante del vostro processo personale di rivoluzione, ma non chiuderete nessuna possibilità. In famiglia ci saranno novità importanti.

Cane (1958 - 1970 - 1982 - 1994 - 2006 - 2018 - 2030) Grazie alla vostra capacità di saper aspettare il momento giusto, il 2026 vi riserverà una sorpresa che potrebbe cambiare per sempre la vostra vita. Il lavoro andrà molto bene, specialmente se avete già stabilizzato la vostra posizione. I sentimenti giocheranno un ruolo fondamentale per le coppie ancora in erba.

Maiale (1959 - 1971 - 1983 - 1995 - 2007 - 2019 - 2031) Gli stimoli amorosi saranno ottimali nella vostra vita di coppia, ma dovrete lavorare moltissimo sulla vostra maturazione, anche personale. Anche se il lavoro potrebbe darvi qualche grattacapo ogni tanto, non mancherà quella scia di ricompense che avete atteso da tanto tempo a questa parte.