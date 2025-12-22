L'oroscopo del mese di gennaio 2026 sarà molto produttivo per i nati sotto il segno dei Pesci, in quanto potrebbero esserci nuove prospettive di lavoro. Il Leone avrà molto coraggio, oltre che un periodo di incontri estremamente fortunato.

L'oroscopo di gennaio, dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Gennaio sarà un mese di pause e di riflessioni. Sicuramente ci saranno piccoli colpi di fortuna che si paleseranno molto spesso. Avrete anche delle occasioni di lavoro molto promettenti. Ma l'amore e l'ambito emotivo in generale sarà letteralmente in standby, stando alle previsioni dell'oroscopo.

Toro ♉ Se avete avuto delle delusioni alla fine del mese scorso, gennaio sarà quello in cui ritornerete a respirare aria fresca. Avrete modo di guardare più a fondo nel vostro mondo interiore e allo stesso tempo dedicarvi alle questioni quotidiane con più serenità. Il denaro arriverà nell'immediato, sarà bene pensare a come spenderlo al meglio.

Gemelli ♊ L'oroscopo preannuncia un mese colmo di impegni, forse anche di oneri che dovrete necessariamente caricare sulle vostre spalle. In amore attraverserete una fase di crisi. Per i single gli incontri si ridurranno ai minimi termini. Rifugiarvi nella vostra solitudine o su una spalla amica vi sarà di grande conforto.

Cancro ♋ Vi siete dati molto da fare nelle settimane precedenti, ora gennaio sarà il mese in cui potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Godervi qualche giorno di pausa in più potrebbe regalarvi una serenità assoluta. Ciò farà bene anche nel rapporto con il partner e con la famiglia, oltre che alla vostra interiorità.

Leone ♌ L'oroscopo prevede un periodo di coraggio e di determinazione che vi porterà molto lontano, sia in amore che negli affari. Si preannuncia anche una novità che porterà cambiamenti drastici nella vostra vita. In amore gli incontri potranno finalmente regalarvi ciò che state inconsciamente cercando.

Vergine ♍ Ci saranno molti intoppi legati al perseguimento degli obiettivi professionali, in questo momento. Fate attenzione al denaro. Anche sotto il profilo passionale avrete delle difficoltà con il partner. Sicuramente il dialogo ora sarà fondamentale per ristabilire una connessione che possa durare a lungo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Questo gennaio segnerà un punto di svolta per l'ambito amoroso. La persona che amate potrebbe finalmente farsi avanti e rivoluzionare la vostra vita privata. Sul lavoro le divergenze non si placheranno. Sarà bene godervi i piccoli successi senza troppo clamore.

Scorpione ♏ In questo momento i guadagni e i successi vi daranno notevoli soddisfazioni, senza contare che si protrarranno piuttosto a lungo. In amore dovreste prendere delle decisioni che potrebbero influenzare il vostro prossimo futuro. La vostra mente sarà calma, dunque sarà il momento ideale per fare nuovi progetti personali.

Sagittario ♐ L'oroscopo prevede una tensione piuttosto forte in ambito familiare.

Non sempre riuscirete a scendere a patti fra il lavoro e il dovere nei confronti della famiglia, per cui cercare di programmare le vostre giornate vi sarà di grande aiuto. In amore correrete il rischio di non essere molto compresi dal partner.

Capricorno ♑ Molto probabilmente gennaio potrebbe cogliervi impreparati su alcune faccende di lavoro decisamente spinose. In amore ci saranno domande a cui non saprete veramente dare una risposta. Però questo sarà sicuramente il mese delle nuove amicizie, ma anche delle nuove emozioni.

Acquario ♒ Questo gennaio potrebbe essere pieno di ostacoli sul lavoro e anche di qualche sfida a livello privato. Non sarà semplice approcciarsi alla famiglia, ma con il partner potreste essere disposti a scendere a compromessi senza troppa fatica.

Avrete una zona di comfort tutta vostra che vi aiuterà a superare ogni cosa.

Pesci ♓ Si preannunciano nuove prospettive di lavoro, e anche decisamente fortunate. Con tanto impegno e una forte dose di intuito, potreste dare davvero una svolta alla vostra carriera. Sul piano sentimentale sarete ben disposti a tirare fuori tutto il romanticismo di cui siete capaci con il partner.