L'oroscopo di gennaio indica che i nati Toro cercheranno stabilità, la Vergine sarà selettiva e lo Scorpione determinato. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo gennaio 2026, le previsioni per tutti i segni

♈ Ariete

Amore: gennaio vi chiede chiarezza. Se siete in coppia, sentite il bisogno di ridefinire ruoli ed equilibri: il dialogo sincero sarà fondamentale. Se siete single, un incontro improvviso potrebbe incuriosirvi, ma non affrettate le conclusioni. Lavoro: il mese parte con decisioni importanti. Avete energia e ambizione, ma dovrete evitare scontri con superiori o colleghi.

Puntate sulla strategia più che sull’impulsività. Voto:7

♉ Toro

Amore: le relazioni cercano stabilità. Se siete in coppia, gennaio favorisce progetti concreti e scelte a lungo termine. Se siete single, potreste riscoprire una persona del passato o lasciarvi sorprendere da un legame lento ma promettente. Lavoro: la costanza vi premia. È un buon mese per consolidare posizioni già avviate e sistemare questioni economiche. Evitate cambi azzardati. Voto:7/5

♊ Gemelli

Amore: la comunicazione è il vostro punto di forza. In coppia, il dialogo riaccende la complicità; da single, il fascino delle parole vi aiuterà a conquistare. Attenzione però a non promettere più di quanto possiate mantenere. Lavoro: gennaio è dinamico e ricco di contatti.

Nuove idee e collaborazioni prendono forma, ma dovrete organizzarvi meglio per non disperdere energie. Voto: 7/5

♋ Cancro

Amore: le emozioni sono intense. In coppia sentite il bisogno di maggiore sicurezza e conferme; evitate però di chiudervi in voi stessi. I single potrebbero vivere un incontro che tocca corde profonde. Lavoro: è il momento di valorizzare le vostre competenze. Anche se i risultati non sono immediati, ciò che seminate ora darà frutti nei prossimi mesi. Voto:7+

♌ Leone

Amore: gennaio vi mette al centro dell’attenzione. In coppia ritrovate passione e voglia di condividere; se siete single, il vostro carisma non passa inosservato. Evitate solo atteggiamenti troppo dominanti. Lavoro: avete voglia di emergere e dimostrare quanto valete.

Ottimo periodo per presentarvi con un progetto o assumervi nuove responsabilità, purché restiate realistici. Voto: 9/5

♍ Vergine

Amore: cercate ordine anche nei sentimenti. In coppia è tempo di chiarimenti e scelte pratiche; da single potreste sentirvi selettivi, ma una conoscenza inaspettata può sorprendervi. Lavoro: precisione e metodo vi aiutano a risolvere questioni rimaste in sospeso. Gennaio favorisce l’organizzazione e la pianificazione più che i colpi di scena. Voto:8/5

♎ Bilancia

Amore: L’equilibrio è la vostra priorità. In coppia lavorate sull’armonia, anche affrontando argomenti delicati. I single potrebbero vivere una conoscenza raffinata, basata su affinità mentali.Lavoro: Collaborazioni e lavoro di squadra sono favoriti.

È un buon mese per accordi e trattative, ma non rimandate decisioni importanti per paura di sbagliare. Voto: 7+

♏ Scorpione

Amore: il mese porta intensità. In coppia il legame si approfondisce, ma attenzione a gelosie o silenzi. Se siete single, un’attrazione magnetica potrebbe cambiare le vostre prospettive. Lavoro: determinazione e intuito vi guidano. Potete affrontare una sfida complessa e uscirne rafforzati, a patto di non voler controllare tutto.Voto:8-

♐ Sagittario

Amore: avete bisogno di stimoli e novità. In coppia è il momento di rompere la routine; da single, un incontro legato a un viaggio o a un ambiente nuovo può accendere l’entusiasmo. Lavoro: le idee non mancano, ma dovrete concentrarvi su obiettivi concreti.

Gennaio vi chiede disciplina per trasformare l’entusiasmo in risultati. Voto:8-

♑ Capricorno

Amore: I sentimenti si fanno più seri. In coppia pensate al futuro con maggiore consapevolezza; i single potrebbero attrarre persone mature e affidabili. Lavoro: è il vostro mese per eccellere. Responsabilità e impegno vengono riconosciuti. Ottimo periodo per avanzamenti di carriera o decisioni strategiche.Voto:8/5

♒ Acquario

Amore: il mese vi invita a essere autentici. In coppia avete bisogno di spazio e comprensione; da single, un legame fuori dagli schemi può incuriosirvi più del solito. Lavoro: le idee innovative sono il vostro punto di forza. È il momento di proporre soluzioni nuove, anche se non tutti le capiranno subito.

Voto:9

♓ Pesci

Amore: Sensibilità e romanticismo vi accompagnano. In coppia cresce il desiderio di condivisione emotiva; i single potrebbero vivere un incontro dolce e ispirante. Lavoro: seguite l’intuito, ma restate con i piedi per terra. Il mese è favorevole per attività creative e per dare forma a un progetto personale. Voto:8/5