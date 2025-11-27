L'oroscopo della settimanale dal giorno 1 al 7 dicembre indica soddisfazioni per l'Acquario che si aggiudica un bel 9, nuove sfide invece attendono l'Ariete che prende un 7 dalle stelle.

Le previsioni della settimana dall'1 al 7 dicembre: Toro paziente e Vergine precisa

Ariete

Le vostre energie saranno al massimo. È il momento di affrontare nuove sfide con entusiasmo e determinazione. Non lasciatevi scoraggiare dalle piccole difficoltà, il successo è dietro l’angolo. Voto: 7

Toro

La vostra pazienza sarà ricompensata. Dedicate del tempo al vostro benessere e alle persone che amate.

Un gesto di gentilezza potrà fare la differenza in questa giornata. Voto: 8

Gemelli

La vostra curiosità sarà in piena attività. Approfittatene per imparare qualcosa di nuovo o per condividere idee con gli altri. La comunicazione vi porterà grandi soddisfazioni. Voto: 8

Cancro

L’armonia nelle relazioni sarà il vostro obiettivo principale. Dedicate attenzione alle vostre emozioni e ascoltate di più il vostro cuore. Un sorriso potrà risolvere molte tensioni. Voto: 8/5

Leone

Vi sentirete particolarmente carismatici in questo mese. È il momento di mettervi in mostra e di mostrare le vostre capacità. La vostra fiducia attirerà l’attenzione su di voi. Voto: 9

Vergine

La vostra attenzione ai dettagli sarà fondamentale.

Organizzate le vostre giornate con cura e non trascurate le piccole cose. La precisione vi porterà risultati soddisfacenti. Voto: 9

L'oroscopo settimanale: bene l'Acquario

Bilancia

L’equilibrio nelle relazioni sarà al centro dei vostri pensieri. Cercate di trovare il giusto compromesso e di condividere i vostri sentimenti con sincerità. La diplomazia sarà la vostra alleata. Voto:7

Scorpione

La vostra intensità sarà al massimo. È un buon momento per approfondire questioni importanti o per affrontare temi nascosti. La vostra determinazione vi guiderà verso il successo. Voto: 8

Sagittario

L’avventura chiama. Sarete pronti a scoprire nuovi orizzonti e a vivere esperienze stimolanti. Non abbiate paura di sognare in grande.

Voto: 7/5

Capricorno

Il lavoro e la dedizione vi porteranno risultati concreti. È il momento di pianificare il futuro con sicurezza e di mettere in campo tutte le vostre capacità. Voto: 7

Acquario

La vostra originalità sarà il vostro punto di forza. Pensate fuori dagli schemi e coinvolgete gli altri con le vostre idee innovative. La collaborazione porterà grandi soddisfazioni. Voto: 9

Pesci

Le vostre emozioni saranno profonde e intense. Dedicate del tempo alla vostra spiritualità e alle persone care. La sensibilità vi aiuterà a creare connessioni sincere. Voto: 7/5