L'oroscopo del 2026 segnala un anno importante per i segni di fuoco, in particolare per il Leone. Bene anche il Cancro e i restanti segni d'acqua, Scorpione e Pesci.

Oroscopo 2026 segno per segno

Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Amore: nel 2026, le vostre relazioni si arricchiranno di nuove emozioni e profondità. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi sorprenderà, se siete in coppia, rafforzerete il vostro legame attraverso progetti condivisi. Lavoro: sarà un anno di grandi opportunità. La vostra determinazione vi porterà a raggiungere obiettivi importanti, ma dovrete mantenere la calma e pianificare con attenzione le vostre mosse.

Voto: 8/5

Toro (20 aprile - 20 maggio)

Amore: la stabilità sarà il vostro punto di forza. Le relazioni solide si consolidano ulteriormente, mentre chi è in cerca di amore potrebbe trovare una persona di valore. Lavoro: la vostra pazienza vi premierà. Potreste ricevere riconoscimenti o avanzamenti, ma evitate di essere troppo testardi dinanzi alle novità: l’adattabilità sarà fondamentale. Voto: 7

Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Amore: nel 2026, vivrete momenti di grande comunicazione con il partner. Per i single, sono in arrivo incontri stimolanti e imprevedibili. Lavoro: la vostra curiosità e versatilità saranno le vostre armi vincenti. Potreste essere coinvolti in progetti innovativi o cambiare direzione professionale con successo.

Voto: 7/5

Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Amore: le emozioni saranno intense. Le relazioni affettive si approfondiranno, portando una maggiore complicità. Se cercate l’amore, sarete attratti da persone profonde e sincere. Lavoro: la vostra intuizione vi guiderà verso scelte importanti. È il momento di consolidare le vostre basi e di investire nelle vostre capacità. Voto: 9/5

Leone (23 luglio - 22 agosto)

Amore: il 2026 porterà passione e romanticismo. Sarete al centro dell’attenzione e il vostro carisma attirerà nuove persone nella vostra cerchia. Lavoro: la vostra leadership sarà riconosciuta. Potreste assumere ruoli di maggiore responsabilità o avviare progetti ambiziosi con ottimi risultati.

Voto: 10

Le previsioni astrologiche: bene i Pesci

Vergine (23 agosto - 22 settembre)

Amore: la perfezione non esiste, ma nel 2026 potrete trovare un equilibrio tra impegno e spontaneità. Le relazioni si rafforzeranno grazie alla vostra attenzione ai dettagli. Lavoro: la precisione e l’organizzazione vi aiuteranno a superare le sfide. Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro impegno costante. Voto: 8

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Amore: l’armonia sarà il vostro obiettivo. Nel 2026 vivrete momenti di grande intesa con il partner e le nuove conoscenze saranno stimolanti. Lavoro: la collaborazione e il lavoro di squadra vi porteranno lontano. È un anno favorevole per sviluppare progetti di gruppo e consolidare le vostre competenze.

Voto: 7/5

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Amore: le emozioni saranno profonde e trasformative. Potreste attraversare cambiamenti importanti nelle relazioni, che porteranno maggiore sincerità. Lavoro: la determinazione vi aiuterà a superare ostacoli e a raggiungere traguardi importanti. La vostra intuizione sarà un alleato prezioso. Voto: 8+

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Amore: la libertà e l’avventura saranno protagoniste. Potreste incontrare persone interessanti in viaggi o situazioni inattese. Lavoro: l’entusiasmo e la voglia di scoprire nuove strade vi spingeranno verso opportunità originali e stimolanti. Voto: 8+

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Amore: la stabilità affettiva si rafforzerà, ma sarà importante dedicare tempo anche alla spontaneità.

Chi è single, potrebbe incontrare qualcuno di speciale. Lavoro: la dedizione e il senso di responsabilità porteranno risultati concreti. È un anno di consolidamento e di crescita professionale. Voto: 8-

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

Amore: le vostre idee e il desiderio di innovazione influenzeranno positivamente le relazioni. I single potrebbero incontrare persone originali e creative. Lavoro: la vostra visione futuristica sarà apprezzata. Potreste essere coinvolti in progetti innovativi o in cambiamenti che apriranno nuove strade. Voto: 9

Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

Amore: l’intuizione e la sensibilità vi guideranno verso relazioni profonde e significative. È un anno favorevole per l’amore spirituale e le connessioni sincere. Lavoro: la vostra creatività sarà valorizzata. Potreste trovare nuove fonti di ispirazione e sviluppare idee innovative. Voto: 9