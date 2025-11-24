L'oroscopo del mese di dicembre vede il segno dei Pesci tra i favoriti, bene anche il Cancro e lo Scorpione. In difficoltà il Capricorno. Di seguito le previsioni dettagliate per tutti i segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche di dicembre: Gemelli comunicativi

Ariete

Amore: in questo periodo, la vostra passione non sarà al massimo. Se siete in coppia, potreste riscoprire il piacere di condividere momenti intensi. Per i single, nuove opportunità potrebbero presentarsi. Lavoro: la vostra determinazione vi porterà a raggiungere obiettivi importanti.

È il momento di mostrare il vostro entusiasmo e di affrontare le sfide con coraggio. Voto:6

Toro

Amore: la stabilità sarà il vostro punto forte. Per le coppie, un progetto comune potrà rafforzare il legame. I single potrebbero incontrare qualcuno di interessante tra le amicizie. Lavoro: la pazienza e la costanza vi premiano. È un buon momento per consolidare le basi delle vostre attività e pianificare il futuro. Voto:7

Gemelli

Amore: la comunicazione sarà fondamentale. Se siete in coppia, dialoghi aperti favoriranno una maggiore intesa. Per i single, nuove conoscenze sono in arrivo. Lavoro: la vostra versatilità vi consentirà di affrontare più progetti contemporaneamente. Siate pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

Voto 7+

Cancro

Amore: sensibilità ed empatia saranno le vostre armi vincenti. Per le coppie, momenti di intimità rafforzeranno il legame. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona molto speciale. Lavoro: la vostra intuizione sarà di grande aiuto nelle decisioni professionali. È un momento favorevole per dedicarsi a nuovi progetti.

Leone

Amore: la vostra energia attirerà attenzione e interesse. Per le coppie, momenti di passione e complicità. Per i single, potrebbe nascere qualcosa di importante. Lavoro: la vostra leadership sarà riconosciuta e apprezzata. Siate pronti a prendere iniziative che potrebbero portare a risultati sorprendenti.

Voto 8+

Oroscopo di dicembre: al top anche lo Scorpione

Vergine

Amore: la costanza nelle emozioni favorirà relazioni sincere. Per le coppie, l’attenzione ai dettagli rafforzerà il rapporto. I single potrebbero incontrare qualcuno attraverso amici o attività quotidiane. Lavoro: la vostra attenzione ai dettagli vi porterà a perfezionare i progetti in corso. È il momento di mettere ordine e di pianificare con cura. Voto: 8

Bilancia

Amore: l’armonia sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Per le coppie, servirà ritrovare l'equilibrio per essere più più felici. I single potrebbero fare incontri promettenti. Lavoro: la diplomazia e il senso estetico saranno le chiavi del successo. È un periodo favorevole per collaborazioni e nuove idee.

Voto: 6

Scorpione

Amore: la passione sarà intensa. Per le coppie, momenti di profondità e rivelazioni. I single potrebbero vivere incontri carichi di emozioni. Lavoro: la vostra determinazione vi aiuterà a superare ostacoli. È il momento di concentrarsi su obiettivi a lungo termine. Voto: 9-

Sagittario

Amore: lo spirito di avventura continuerà a guidarvi. Per le coppie, nuove esperienze rafforzeranno il rapporto. I single potrebbero incontrare persone provenienti da lontano. Lavoro: la vostra apertura mentale favorirà le collaborazioni internazionali. È il momento di esplorare nuove strade. Voto: 6+

Capricorno

Amore: la stabilità e la responsabilità saranno al centro delle vostre relazioni. Per le coppie, un progetto comune può rafforzare il legame.

I single potrebbero trovare qualcuno con valori simili ai vostri. Lavoro: la disciplina vi porterà a realizzare i vostri obiettivi più ambiziosi. È un periodo di consolidamento. Voto: 7-

Acquario

Amore: la vostra originalità attirerà chi vi circonda. Per le coppie, la comunicazione aperta favorirà la comprensione. I single potrebbero vivere incontri stimolanti. Lavoro: la vostra creatività sarà il vostro punto di forza. È il momento di proporre idee innovative. Voto: 9-

Pesci

Amore: a vostra sensibilità vi aiuterà a creare legami profondi. Per le coppie, momenti di intimità e condivisione. I single potrebbero sentirsi attratti da persone comprensive. Lavoro: la vostra intuizione sarà fondamentale nelle decisioni.

È un buon momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. Voto:9

Situazione astrale

Nel mese di dicembre Giove transiterà nel segno del Cancro, questo aspetto favorirà maggiormente tutti i segni d'acqua che beneficeranno anche degli influssi positivi di Saturno (in transito nel segno dei Pesci), che aiuterà a gettare basi solide per il futuro sia in campo sentimentale che professionale e a liberarsi dalle situazioni che bloccano la vostra crescita.