L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre per il Capricorno si muove sotto l'influsso risonante del numero 10 della Smorfia napoletana, "'e fasule", i fagioli. Questo simbolo rappresenta più di un semplice alimento; esso evoca una visione di prosperità e abbondanza. I fagioli nella cultura napoletana sono simboli di nutrimento essenziale e di energia vitale, un monito costante dell'importanza della crescita e della forza interiore che si ricollega perfettamente alla caratteristica capricorniana di ambizione e perseveranza. Essi additano una settimana dove la vostra costanza troverà ricompensa e nuova vitalità.

Questa settimana, il Capricorno troverà un'energia speciale nell'assetto simbolico dei fagioli. La capacità di navigare con astuzia nei meandri della vita vi permetterà di convertire sfide in opportunità di crescita. Il numero 10 vi spinge a coltivare quei progetti che richiedono tempo e dedizione, riflettendo la vostra innata natura di costruire e plasmare il vostro destino. Gli affari non salderanno subito i loro debiti, ma siete in procinto di accumulare il capitale necessario, sia materiale che esperienziale. Ricordatevi che la vostra forza deriva proprio dalla vostra abilità di germogliare sotto pressione, proprio come i fagioli che, piccoli e umili, sono ricchi di potenzialità.

Parallelismi con altre culture: il simbolo della forza

Il simbolo dei fagioli si presta a sorprendenti parallelismi con culture globali. In Giappone, i fagioli sono l'emblema della rinascita e dell'abbondanza, spesso associati a riti che celebrano l'allontanamento degli spiriti maligni, come nel festival del Setsubun. Durante questa celebrazione, i fagioli sono gettati come segnale di buon auspicio per una nuova stagione di prosperità e crescita. Allo stesso modo, in Messico, il fagiolo è demominato "frijol" ed è una parte fondamentale della dieta quotidiana, simbolizzando resilienza e sostentamento costante, che si incarna in vari piatti tradizionali.

In Africa, particolarmente nell'area sub-sahariana, il fagiolo è visto come un elemento di speranza e sopravvivenza.

Le sue qualità di crescita anche in condizioni avverse rispecchiano la durezza e la resilienza dei popoli che abitano queste terre. Questo simbolismo si riflette nella vostra vita, Capricorno, dove ogni sfida è un'opportunità di dimostrare la vostra determinazione e saggezza. Trasformate questo tempo di semina in una ricca raccolta, abbracciando il ciclo naturale della crescita e i doni che questo processo porta.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: la forza dell'abbondanza

Per voi Capricorno, questa settimana l'invito è a utilizzare la vostra energia per fortificare le vostre radici. Coltivate relazioni significative, proprio come si cura un piccolo fagiolo che, con tempo e attenzione, può crescere rigoglioso.

Lasciatevi guidare dall'esempio di culture che celebrano la crescita continua, mantenendo un equilibrio tra ambizione e gratitudine per ciò che già avete raggiunto. Una volta che lanci una fionda al tempo giusto, la vostra ricompensa sarà equivalente a un campo di fagioli rigogliosi.

Siate fiduciosi nel processo di crescita e nei cicli che portano frutti. Alimentate quel nucleo di perseveranza che vi contraddistingue, permettendo alle vostre iniziative di fiorire. Come suggerisce il simbolo dei fagioli della Smorfia napoletana, accogliete la modesta forza di un progetto che si svilupperà in un potente simbolo di successo e realizzazione. Con la consapevolezza che i piccoli passi conducono a grandi traguardi, affrontate questa settimana con tenacia, determinazione e sapienza.