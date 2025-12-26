Sabato 27 dicembre, arriva il primo weekend dopo il Natale. L'energia di oggi spinge a rallentare e a riflettere su quanto vissuto tra cenoni e regali. Mentre il Sagittario svetta in classifica grazie a un entusiasmo travolgente, altri segni come il Toro cercano solo un po' di sano comfort casalingo. C'è chi, come la Vergine, sta già mettendo in ordine la casa e chi, come i Gemelli, ha ancora voglia di raccontare storie. È un sabato speciale, il momento ideale per ricaricare le pile prima di proiettarsi verso il Capodanno.

L'oroscopo di sabato 27 dicembre: Capricorno solido, alti e bassi per il Cancro

12° Ariete: La calma non è il vostro forte, specie in questo sabato 27 dicembre. Vi sentite un po' frenati e la testardaggine potrebbe rovinarvi il pomeriggio. Evitate di discutere per sciocchezze e prendetevi del tempo per muovervi un po'. In amore serve meno irruenza. Possibili piccoli fastidi fisici dovuti alla fretta.

11° Bilancia: Questo sabato 27 dicembre vi vede un po' sottotono. L'armonia che cercate sembra sfuggirvi tra troppi impegni o parenti ancora nei paraggi. Non forzate le decisioni; è probabile che rimandare a lunedì sia la scelta migliore. Relax necessario per bilanciare lo stress accumulato.

10° Acquario: Avete bisogno d'aria in questo sabato 27 dicembre.

Vi sentite quasi soffocare dalle tradizioni e cercate un po' di sana ribellione. Potreste apparire distanti agli occhi del partner, ma è solo voglia di indipendenza. Curate di più l'aspetto emotivo, non solo quello tecnologico.

9° Pesci: Sabato 27 dicembre all'insegna della sensibilità estrema. Siete empatici, forse troppo, e rischiate di assorbire l'umore di chi vi sta intorno. Cercate di non idealizzare troppo una situazione sentimentale recente. Riposate la mente, evitate di pensare troppo a piccoli sintomi fisici.

8° Vergine: La casa chiama ordine in questo sabato 27 dicembre. Siete meticolosi e potreste passare la giornata a riorganizzare i regali ricevuti. Non siate troppo critici con voi stessi se non tutto è perfetto.

In amore siate meno esigenti. Le finanze sono stabili, ma la prudenza non guasta mai.

7° Cancro: Giornata di alti e bassi questo sabato 27 dicembre. La famiglia vi dà sicurezza, ma qualche sbalzo d'umore potrebbe fare capolino. Cercate di non chiudervi nel guscio se qualcosa non va come previsto. Un pasto leggero aiuterà la digestione lenta. In amore cercate conferme.

6° Scorpione: Sabato 27 dicembre intenso e passionale. Siete magnetici e potreste fare incontri interessanti, ma attenti a non scatenare gelosie inutili. Sapete gestire bene il portafoglio anche dopo le spese folli di Natale. Lo stress si accumula, provate a staccare davvero la spina.

5° Gemelli: La voglia di parlare non vi manca in questo sabato 27 dicembre.

Siete curiosi e pronti a pianificare il prossimo viaggio o un'uscita brillante. La vostra versatilità vi salva da una situazione noiosa. In amore potreste annoiarvi se non c'è stimolo mentale. Energia mentale al top.

4° Toro: Finalmente un po' di stabilità in questo sabato 27 dicembre. Vi godete il comfort e i piaceri della tavola senza troppi sensi di colpa. Siete determinati a passare un weekend sereno. In amore la fedeltà è il vostro punto forte. Prudenti nelle spese, preferite la qualità.

3° Leone: Brillate anche in questo sabato 27 dicembre. Avete carisma da vendere e la fiducia in voi stessi è ai massimi livelli. Cercate il lusso e il bello in ogni cosa. In amore siete generosi e passionali, ma non dominate troppo la scena.

Salute forte, ma non trascurate i dettagli.

2° Capricorno: Siete solidi e responsabili in questo sabato 27 dicembre. State già pensando ai traguardi del prossimo anno con la solita disciplina. In amore mostrate i sentimenti con i fatti più che con le parole. Strategici negli investimenti post-festivi. Ottima forma fisica.

1° Sagittario: Il primato di sabato 27 dicembre è tutto vostro! Siete carichi di ottimismo e la voglia di avventura vi trascina ovunque. È probabile che riceviate una proposta entusiasmante per un viaggio imminente. In amore cercate complicità e libertà. La fortuna vi sorride, godetevi questo primo weekend di libertà totale!