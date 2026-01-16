Questo sabato 17 gennaio porta con sé un'aria di riorganizzazione. Le feste sono ormai un ricordo e il weekend diventa occasione per mettere ordine, sia fuori che dentro di voi. La Vergine brilla in cima alla classifica grazie a una lucidità mentale invidiabile. Il Sagittario ritrova slancio dopo giorni un po' spenti, mentre il Toro si gode finalmente un po' di tranquillità domestica. Il Cancro invece potrebbe sentirsi emotivamente fragile: niente panico, è solo un momento di passaggio.

L'oroscopo di sabato 17 gennaio: Toro rilassato tra le mura di casa, Scorpione alle prese con vecchi pensieri

12° ♈ Ariete: Sabato complicato per voi. L'energia non manca mai, lo sappiamo, ma oggi potreste sentirvi un po' fuori fase. Una discussione in famiglia o con il partner rischia di accendersi per motivi banali. Prendetevi del tempo prima di rispondere a tono. Meglio una passeggiata che una polemica inutile. Sul lavoro tutto fermo, ma è weekend: staccate davvero.

11° ♋ Cancro: Le emozioni oggi fanno i capricci. Potreste svegliarvi con un senso di malinconia difficile da spiegare. Gennaio non è mai stato il vostro mese preferito, e questo sabato lo conferma. In amore cercate rassicurazioni, ma attenzione a non diventare troppo appiccicosi.

Un bagno caldo e un film leggero potrebbero aiutarvi più di mille parole.

10° ♒ Acquario: Giornata strana. Avete mille idee in testa ma zero voglia di metterle in pratica. Il weekend vi sembra noioso, la routine vi pesa. In coppia potreste sembrare distanti, anche se non è vostra intenzione. Provate a coinvolgere chi vi sta accanto in qualcosa di diverso dal solito. Una mostra, un posto nuovo, qualsiasi cosa rompa la monotonia.

9° ♏ Scorpione: Sabato introspettivo. Vecchi pensieri tornano a bussare e voi non riuscite a ignorarli. Forse c'è qualcosa di irrisolto che merita attenzione. In amore siete un po' sulle difensive, ma il partner capisce. Le finanze sono stabili, anche se una spesa imprevista potrebbe infastidirvi.

Concedetevi una serata tranquilla senza troppe pretese.

8° ♌ Leone: Non il sabato che speravate. Vorreste essere al centro dell'attenzione ma oggi il palcoscenico sembra occupato da altri. In famiglia qualcuno potrebbe rubarvi la scena e la cosa vi infastidisce più del dovuto. Lasciate correre. L'amore chiede più ascolto e meno protagonismo. Fisicamente state bene, ma un po' di pigrizia si fa sentire.

7° ♎ Bilancia: Weekend in bilico tra voglia di uscire e desiderio di restare sul divano. Non riuscite a decidere e finite per non fare né l'uno né l'altro. In amore tutto tranquillo, anche se manca quella scintilla che cercate. Un consiglio? Non aspettate che le cose accadano, fate voi il primo passo.

Anche solo proporre una cena fuori può cambiare l'atmosfera.

6° ♊ Gemelli: Sabato vivace ma dispersivo. Parlate tanto, fate mille programmi, però alla fine della giornata vi rendete conto di aver concluso poco. Va bene così, è weekend. L'importante è divertirsi. In amore siete frizzanti e il partner apprezza. Occhio solo a non esagerare con le spese: quella cosa che vi piace tanto può aspettare.

5° ♓ Pesci: La fantasia oggi lavora a pieno ritmo. È sabato e finalmente potete dedicarvi a ciò che amate senza sensi di colpa. L'amore vi sorride, magari con un messaggio inaspettato o un gesto dolce da parte di chi vi sta accanto. Attenzione a non perdervi troppo nei sogni: qualche faccenda pratica va comunque sbrigata.

4° ♐ Sagittario: Ritrovate un po' di quella leggerezza che vi era mancata nei giorni scorsi. Il sabato vi mette di buon umore e avete voglia di muovervi, vedere gente, fare qualcosa di diverso. In amore l'intesa cresce, soprattutto se condividete un'avventura anche piccola. Le energie fisiche sono buone: sfruttatele.

3° ♑ Capricorno: Sabato produttivo anche nel riposo. Riuscite a organizzare casa, sistemare cose in sospeso e trovare pure il tempo per voi stessi. L'amore è sereno, fatto di piccole attenzioni che valgono più di grandi gesti. Sul fronte economico state valutando un investimento: prendetevi ancora qualche giorno prima di decidere.

2° ♉ Toro: Finalmente un sabato come piace a voi.

Niente corse, niente stress. Solo il piacere di stare a casa, magari cucinare qualcosa di buono, godervi il calore domestico. In amore c'è complicità e voglia di coccole. Le feste hanno lasciato qualche chilo di troppo? Poco importa, da lunedì si ricomincia. Oggi si gode.

1° ♍ Vergine: Siete voi i protagonisti di questo sabato. La mente è lucida come non mai, riuscite a vedere le situazioni con una chiarezza disarmante. Ottimo momento per prendere decisioni importanti o semplicemente per mettere ordine nella vostra vita. L'amore beneficia di questa vostra sicurezza: il partner vi trova irresistibili. Anche il fisico risponde bene. Godetevi questa giornata al top.