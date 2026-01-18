Eccoci qui, lunedì 19 gennaio. Si riparte. La settimana si apre con i Gemelli in vetta alla classifica, pronti a sfruttare un'energia mentale davvero invidiabile. Il Sagittario oggi deve rallentare un po', niente corse. La Vergine trova finalmente quel chiarimento che aspettava da giorni. E il Capricorno? Determinato come sempre, ma oggi gli tocca fare i conti con qualche imprevisto.

L'oroscopo di lunedì 19 gennaio: Ariete carico di energie, riflessioni profonde per i Pesci

12° Sagittario: Lunedì un po' sottotono per voi. Avete voglia di avventura, ma le circostanze vi chiedono pazienza.

Sul lavoro qualcosa non va come previsto, meglio non forzare. In amore evitate discussioni inutili, non è giornata per chiarimenti. Prendetevi una pausa, anche solo mentale.

11° Cancro: Gli sbalzi d'umore oggi si fanno sentire. Una parola fuori posto potrebbe ferirvi più del dovuto. In famiglia qualcosa vi preoccupa, ma non tutto dipende da voi. Cercate di non rimuginare troppo. Al lavoro procedete con calma, senza aspettarvi grandi riconoscimenti.

10° Leone: Vorreste brillare, ma oggi i riflettori sono puntati altrove. Non prendetela sul personale. In ufficio qualcuno potrebbe rubarvi la scena, lasciate correre. In amore il partner ha bisogno dei suoi spazi. Dedicatevi a qualcosa che vi piace, senza cercare approvazione.

9° Acquario: Idee tante, concretezza poca. Lunedì dispersivo per voi. Fate fatica a concentrarvi su una cosa sola e questo vi rallenta. In amore cercate dialogo, ma l'altro sembra distratto. Non insistete. Meglio rimandare decisioni importanti a metà settimana.

8° Capricorno: L'ambizione non vi manca mai, però oggi qualche ostacolo vi costringe a rivedere i piani. Un collega potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Mantenete la calma, sapete come gestire queste situazioni. In amore siete un po' freddi, provate ad aprirvi di più.

7° Pesci: Giornata introspettiva. Avete bisogno di staccare dal caos esterno e ascoltarvi. Qualche pensiero vi tormenta, ma non è il momento di trovare soluzioni definitive.

L'amore procede tranquillo, niente scossoni. Attenzione a non somatizzare troppo lo stress.

6° Toro: Dopo un weekend movimentato ritrovate un po' di stabilità. Il lavoro scorre senza intoppi, anche se nulla di entusiasmante. In amore cercate rassicurazioni e oggi potreste riceverle. Una piccola coccola vi rimetterà di buon umore. Occhio a non esagerare a tavola.

5° Ariete: Energie in risalita. Lunedì vi trova carichi e pronti a buttarvi in nuovi progetti. Attenzione però a non essere troppo impulsivi, valutate prima di agire. Una telefonata inaspettata potrebbe portare novità interessanti. In amore clima sereno, approfittatene.

4° Scorpione: L'intuito oggi funziona alla grande. Capite al volo cosa pensano gli altri e questo vi dà vantaggio.

Sul lavoro una situazione si sblocca grazie alla vostra determinazione. In amore siete intensi come sempre, ma cercate di non essere troppo gelosi.

3° Vergine: Finalmente quel chiarimento che aspettavate. Una conversazione al lavoro mette le cose in chiaro. Vi sentite più leggeri. L'organizzazione è il vostro punto forte e oggi ne avete bisogno. In amore il partner apprezza la vostra affidabilità.

2° Bilancia: Lunedì armonioso per voi. Le relazioni scorrono bene, sia quelle personali che professionali. Qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio importante, saprete trovare le parole giuste. In amore c'è complicità. Unico neo: quella decisione che continuate a rimandare.

1° Gemelli: Settimana che parte col botto.

La mente è sveglia, le idee fioccano e la comunicazione è il vostro asso nella manica. Al lavoro potreste ricevere una proposta interessante, ascoltatela con attenzione. In amore siete brillanti e affascinanti, impossibile resistervi. Sfruttate questa energia positiva.