L'oroscopo di mercoledì 3 dicembre porta con sé un'atmosfera particolare, quella che solo i primi giorni del mese più magico dell'anno sanno regalare. I Gemelli vivranno una giornata straordinaria, con la mente lucida e il cuore aperto a nuove possibilità. L'Ariete dovrà rallentare il passo e trovare il proprio centro, mentre il Leone sentirà crescere dentro di sé un'energia creativa che chiede solo di essere espressa. Per la Vergine, invece, è tempo di lasciare andare quel perfezionismo che a volte blocca più di quanto aiuti. Le stelle di questo mercoledì invernale invitano tutti a guardarsi dentro, ma anche a godersi le piccole gioie quotidiane.

L'oroscopo di mercoledì 3 dicembre: Bilancia in cerca di armonia, tensioni da sciogliere per il Sagittario

12° ♈ Ariete: La giornata si presenta piuttosto impegnativa, lo sentite già dal mattino quando tutto sembra andare più a rilento del solito. Sul lavoro potreste scontrarvi con qualcuno che non condivide il vostro punto di vista, e questa volta forse è meglio non insistere troppo. In amore c'è bisogno di più pazienza: il partner potrebbe non capire questa vostra irrequietezza. Prendetevi cura di voi stessi, magari con una passeggiata che vi aiuti a scaricare la tensione.

11° ♏ Scorpione: Mercoledì complicato, con la testa che gira e il cuore che fatica a trovare pace. Qualcosa vi preoccupa ma non riuscite a metterlo a fuoco con chiarezza.

Al lavoro meglio evitare discussioni importanti, non è la giornata giusta per decisioni definitive. In amore potreste sentirvi incompresi, ma forse siete voi a non comunicare abbastanza. La salute risente dello stress accumulato, concedetevi una serata tranquilla.

10° ♍ Vergine: Quella voglia di controllo su tutto vi sta giocando brutti scherzi. Ora più che mai sentite il peso delle responsabilità e vorreste che tutto filasse liscio, ma la realtà è diversa. Un progetto al lavoro potrebbe non andare come speravate, ma non è un dramma. In amore cercate di essere meno critici, il partner ha bisogno di leggerezza. Attenti alla tensione muscolare, magari per colpa di troppe ore davanti al computer.

9° ♐ Sagittario: L'energia c'è, ma sembra dispersa in mille direzioni diverse. Vorreste fare tutto e subito, ma mercoledì vi chiede di rallentare un attimo. Al lavoro un collega potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, e voi non la prenderete bene. In amore c'è bisogno di chiarezza: se qualcosa non va, ditelo apertamente invece di fare i vaghi. La salute è buona, ma non esagerate con gli eccessi.

8° ♒ Acquario: Giornata così così, né carne né pesce come si suol dire. Avete la sensazione di essere in standby, come se tutto intorno a voi procedesse mentre voi restate fermi. Al lavoro potreste annoiarvi, manca quello stimolo che vi fa brillare. In amore il partner vorrebbe più presenza emotiva da parte vostra, ma voi faticate a sintonizzarvi.

Prendetevi del tempo per riflettere su cosa desiderate davvero.

7° ♑ Capricorno: Mercoledì di duro lavoro, come al solito del resto. Ma quella tenacia che vi contraddistingue potrebbe trasformarsi in rigidità. Non tutti hanno i vostri ritmi e pretendere troppo dagli altri crea solo tensioni. In amore siete un po' distanti, presi dalle vostre preoccupazioni pratiche. Ricordatevi che anche i sentimenti hanno bisogno di cura. La salute è stabile, ma non dimenticate di riposare.

6° ♓ Pesci: Vi sentite un po' spaesati in questo mercoledì che procede veloce intorno a voi. L'atmosfera natalizia vi commuove più del solito e potreste ritrovarvi a pensare a ricordi lontani. Al lavoro fate fatica a concentrarvi, la testa è altrove.

In amore c'è dolcezza ma anche una certa malinconia. Cercate di ancorarvi al presente invece di perdervi troppo nei sogni. Un po' di movimento fisico vi farebbe bene.

5° ♎ Bilancia: La ricerca di equilibrio sembra più complicata del previsto. Vorreste accontentare tutti ma finireste solo per stancarvi. Al lavoro dovrete prendere una decisione e questa cosa vi mette in ansia. In amore il partner chiede maggiore chiarezza su certi temi, ma voi continuate a tergiversare. La salute risente di questo stato di indecisione costante. Ascoltatevi di più.

4° ♉ Toro: Mercoledì tranquillo ma non particolarmente entusiasmante. Avete bisogno di certezze e ora invece tutto sembra un po' instabile. Al lavoro procedete con la vostra solita affidabilità, ma manca quella soddisfazione profonda che cercate.

In amore va tutto bene, niente di eclatante però. La salute è buona, magari concedetevi qualche piccolo piacere culinario per tirarvi su il morale.

3° ♋ Cancro: L'atmosfera di dicembre vi avvolge come una coperta calda. Sentite forte il richiamo della casa, della famiglia, di tutto ciò che è familiare e rassicurante. Al lavoro siete produttivi ma un po' distratti dai pensieri legati agli affetti. In amore c'è tenerezza e voglia di condividere, il partner apprezza questa vostra dolcezza. Attenti solo a non lasciare che le emozioni vi sommergano troppo. Prendetevi cura del vostro stomaco.

2° ♌ Leone: Giornata positiva, sentite crescere dentro di voi un'energia creativa che chiede di essere liberata.

Al lavoro potreste avere un'intuizione brillante che vi farà notare dai superiori. In amore siete generosi e affettuosi, il partner non può che apprezzare. Magari cercate di ascoltare anche le esigenze altrui invece di monopolizzare sempre l'attenzione. La salute è ottima, vi sentite in forma e pieni di vitalità.

1° ♊ Gemelli: Mercoledì 3 dicembre è tutto vostro! La mente è lucida come non mai, le parole vi vengono facili e riuscite a comunicare esattamente quello che pensate. Al lavoro brillate in ogni discussione o presentazione, le vostre idee conquistano tutti. In amore c'è complicità e leggerezza, riuscite a far ridere il partner e a creare momenti speciali anche nella quotidianità. Un incontro inaspettato potrebbe aprirvi nuove prospettive interessanti. La salute è ottima, vi sentite carichi di energia positiva. Approfittate di questa giornata magica per dare il via a progetti che avete nel cassetto. Dicembre inizia nel migliore dei modi per voi!