L'oroscopo di giovedì 18 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Leone e il Sagittario resteranno completamente spiaggiati. Faranno fatica ad accettare la dura realtà e riceveranno una doccia fredda non indifferente. Il Toro e l'Acquario, invece, saranno più gentili che mai. Aiuteranno gli altri e si metteranno dei loro panni. Ci sarà spazio per l'affetto, il rispetto e la comprensione.

Oroscopo di giovedì 18 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi guarderete attorno alla ricerca di nuove opportunità. Vorrete provare qualcosa si diverso, in modo da rimettervi in gioco. Non tutti saranno d'accordo con il vostro punto di vista.

Toro: l'amore per il partner e per la famiglia vi spingerà a fare sempre di più. Sarete determinati a rendere felici le persone care e a confortarle nel momento del bisogno.

Gemelli: la competizione non farà per voi. Vorrete vivere il lavoro in un modo più tranquillo, così da riuscire a esprimere tutto il vostro potenziale. Mirerete a una quotidianità produttiva e serena.

Cancro: non vi piacerà stare al centro dell'attenzione. Preferirete mantenere un profilo basso, in modo da non dovervi neanche giustificare.

La solitudine vi sarà di conforto.

Leone: dovrete confrontarvi con una cocente delusione. Per voi, non sarà facile metabolizzare il tutto, ma avrete già un piano B. L'oroscopo vi consiglia di andare avanti senza farvi distrarre dall'obiettivo finale.

Vergine: la situazione lavorativa precipiterà. Per fortuna, avrete ben più di un asso nella manica. Sarete una sorpresa anche per le persone che vi staranno accanto.

Bilancia: la vostra gentilezza non passerà inosservata. Sarete un ottimo punto di riferimento per gli amici, la famiglia e il partner. Ciò vi darà una grande soddisfazione emotiva.

Scorpione: sarete un po' troppo ancorati ai soldi. Ciò non vi aiuterà a vivere con serenità queste feste.

Al contrario, renderà tutto più stressante e difficile.

Sagittario: sarete costretti a farvi carico di alcuni imprevisti. Avrete l'impressione di non avere alcuna via di scampo, ma le soluzioni non mancheranno. Dovrete solo fare appello a tutte le vostre risorse.

Capricorno: lo stress diventerà quasi insopportabile. Non riuscirete più a gestire tutto questo. In vista delle vacanze, avrete bisogno di staccare la spina e di dedicarvi completamente ai vostri hobby.

Acquario: sarete molto dolci con la famiglia e gli amici. Avrete un atteggiamento aperto e disponibili. Il dialogo sarà fondamentale e non vi tirerete di certo indietro nel momento del bisogno.

Pesci: eviterete di compiere mosse affrettate. Preferirete guardarvi intorno e godervi questo momento di quiete. Le opportunità davvero vantaggiose arriveranno.