Secondo l'oroscopo del weekend 20-21 dicembre 2025 l'Ariete può avere una leggera malinconia, i Gemelli sono curiosi e la Vergine ha una buona comunicazione con il partner.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la malinconia può comparire nell'intero fine settimana. Chi è solo da tempo è abbastanza pessimista pensando all'immediato futuro. Con un cauto ottimismo si può affrontare il lavoro.

Toro: alcune vecchie amicizie sono davvero essenziali per i single. In questo momento è importante rassicurare la persona amata.

Sul lavoro è possibile avere un confronto costruttivo con alcune persone esperte.

Gemelli: una nuova conoscenza può regalare molta curiosità. In questo momento, la presenza della famiglia è davvero indispensabile. Per chi lavora in proprio è arrivato il momento di prendere alcune decisioni importanti.

Cancro: nel weekend è probabile avere più nostalgia del previsto. I cuori solitari possono dare un aiuto concreto alla famiglia. Sulla sfera professionale si può entrare in competizione con i superiori.

Leone: un fine settimana bollente può essere vissuto insieme alla dolce metà. I cuori solitari non riescono a capire le esigenze di alcuni membri della famiglia. Delle nuove possibilità sono in arrivo dal campo lavorativo.

Vergine: la comunicazione sulla sfera sentimentale è il vero punto di forza. Chi cerca l'amore può vivere degli incontri davvero interessanti. I programmi del fine settimana vanno sistemati con molta prudenza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione ha una maggiore serenità interiore. I single prestano attenzione a ogni minimo dettaglio. La sicurezza e soprattutto il carisma non possono mancare sul lavoro.

Scorpione: il fascino di chi è solo da tempo è molto intenso. In questo momento è fondamentale evitare le reazioni impulsive. La produttività sul campo lavorativo è molto alta.

Sagittario: i single sono troppo critici e questo può fare innervosire la famiglia. Durante il weekend è possibile essere freddi con la dolce metà.

Finalmente l'energia fisica ha una buona ripresa.

Capricorno: la mente di chi cerca l'amore è davvero brillante. La vita sociale dei single è più vivace del previsto. Sulla sfera professionale si possono trovare delle soluzioni efficaci.

Acquario: l'atteggiamento dei cuori solitari è molto comprensivo. Chi ha una relazione di vecchia data può affrontare una breve fase di cambiamento insieme al partner. L'intuito è la guida più preziosa dell'ambito lavorativo.

Pesci: la relazione amorosa può avere più complicità. La creatività può caratterizzare la sfera professionale. Lo stress accumulato in precedenza può causare dei lievi malesseri.