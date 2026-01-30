L'astrologia permette di avere un'idea dettagliata dell'influenza dei pianeti sui dodici segni zodiacali. Anche questa volta, l'oroscopo del 31 gennaio svelerà tutti i segreti del giorno, facendo luce sulle questioni lavorative, romantiche e sociale.

Il Leone e i Pesci dovranno lottare contro la delusione crescente. La giornata sarà piuttosto impegnativa per loro dal punto di vista emotivo. Il Capricorno e l'Acquario, invece, adoreranno il contatto con il prossimo.

Oroscopo di sabato 31 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non farete altro che rimproverarvi.

Darete troppo peso ai vostri errori e questo non vi permetterà di crescere e di imparare ad andare avanti. Sarete voi stessi ad ostacolarvi, soprattutto sul posto di lavoro. Rischierete di essere superati da colleghi meno performanti, ma più indulgenti.

Toro: per voi, in una relazione di coppia, la sincerità sarà tutto. Non abbasserete la testa, ma analizzerete nel profondo le parole del partner. In caso di dubbi, sarete pronti ad affrontare la questione con determinazione. Giustificazioni e compromessi non verranno accettati.

Gemelli: non vi prenderete neanche un secondo di pausa. Avrete un obiettivo ambizioso da realizzare e sarete determinati a dedicare a esso tutte le vostre energie. Allo stesso tempo, però, dovrete evitare di perdere di vista i legami più stretti, come quelli con la famiglia, gli amici e il partner.

Cancro: sarete molto creativi. Avrete tantissime idee in testa e nessuna paura di realizzarle. Mettere troppa carne al fuoco, tuttavia, non vi sarà d'aiuto. Sarà necessario trovare il giusto equilibrio, così da potervi dedicare a tutto senza trascurare alcun dettaglio.

Leone: il trattamento ricevuto sul posto di lavoro vi lascerà molto delusi. Non solo vi sentirete persi dal punto di vista economico, ma anche da quello pratico. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglierà di provare a rialzarvi e a rimettervi in gioco. Sarà importante anche non scendere a compromessi.

Vergine: cercherete di prendervi cura delle persone care. Non potrete risolvere tutti i loro problemi, ma il vostro contributo sarà essenziale.

Apparirete degni di fiducia e riuscirete a colpire nel segno. Diventerete il punto di riferimento della vostra famiglia e degli amici.

Bilancia: non riuscirete a concentrarvi e a riflettere troppo. Preferirete seguire l'istinto, soprattutto nelle questioni sentimentali. La ruota della fortuna sarà dalla vostra parte, ma dovrete essere pronti anche ad assumervi le conseguenze delle vostre azioni.

Scorpione: il partner saprà bene come farsi perdonare. Metterà in atto alcuni comportamenti che vi faranno crollare. Questa volta, tuttavia, sarà importante riflettere bene prima di dargliela vinta. I problemi andranno risolti e lasciati alle spalle o tenderanno a ripresentarsi.

Sagittario: ci saranno delle piccole sorprese per voi.

Non accadrà niente di speciale, ma basterà poco per farvi tornare il sorriso sulle labbra. Sarete pieni di energia e di grinta. Intraprenderete un percorso tutto da scoprire, pronto a darvi tante soddisfazioni.

Capricorno: accoglierete i nuovi incontri con gioia. Vi piacerà stare in mezzo alle persone e ascoltare le loro parole. Trarrete grande insegnamento dal confronto. Ciò vi sarà davvero utile anche sul posto di lavoro. Crescerete lentamente, ma in modo costante.

Acquario: non riuscirete a smettere di parlare, sarà più forte di voi. Vi fiderete ciecamente del prossimo, rischiando di svelare qualcosa di importante. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a essere un po' più discreti, almeno all'inizio.

Inoltre, i segreti degli altri andranno custoditi con attenzione.

Pesci: sarete molto sensibili nei confronti delle critiche. Non riuscirete a metabolizzarle e a farvele scivolare addosso. Tenderete ad offendervi e a chiudervi in voi stessi. I colleghi potrebbero utilizzare questa vostra caratteristica per ferirvi. Sarà importante non stare a un simile gioco.