L'oroscopo di lunedì 29 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

I Gemelli e la Bilancia saranno poco razionali. Tenderanno a prendere decisioni impulsive, senza aver considerato prima tutte le possibili conseguenze. Il Toro e il Sagittario saranno pazienti in amore. Non si pentiranno di aver atteso. Al contrario, potranno trarre giovamento da tale mossa.

Oroscopo di lunedì 29 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vorrete stare soli, ma non tutti riusciranno a comprendere il vostro bisogno di affetto. Ci sarà chi sottovaluterà la situazione. L'oroscopo vi consiglia di non tenervi tutto dentro.

Toro: l'oroscopo vi consiglia di non bruciare le tappe in amore. Dovrete essere pazienti e attenti alle esigenze del partner. Le cose faranno il loro corso, ma solo se attenderete.

Gemelli: sarete stanchi di aspettare. Avrete bisogno di gettarvi nella mischia e di prendere le distanze dalla vecchia routine. Prenderete decisioni un po' troppo affrettate.

Cancro: il bicchiere non sarà mai mezzo vuoto per voi. Grazie alla vostra immaginazione, le cose appariranno rosee.

Riuscirete a trovare soluzioni alternative e a risolvere i problemi con facilità.

Leone: andrete alla ricerca di vecchie e nuove compagnie. Vi piacerà stare con gli altri, mentre la solitudine non farà per voi. Il contatto con il prossimo vi aiuterà a non pensare.

Vergine: non sarete disposti a perdere altre valide occasioni. Questa volta ce la metterete tutta per brillare. L'impegno sarà importante, anche se il fato potrebbe metterci lo zampino.

Bilancia: tenderete a ragionare poco sulle decisioni che prenderete. Sarete impulsivi e un po' precipitosi. Questo atteggiamento potrebbe mettervi nei guai, soprattutto in mancanza delle informazioni necessarie.

Scorpione: vorrete apportare delle modifiche importanti alla vostra quotidianità.

Sarete stanchi di dover cedere ai bisogni altrui e di non poter affermare voi stessi nel modo desiderato.

Sagittario: non dovrete essere troppo precipitosi. Dal punto di vista sentimentale, un pizzico di pazienza in più non potrà che farvi bene. Successivamente, verrete ricompensati.

Capricorno: sarete un po' nervosi con il prossimo. Non avrete tanta voglia di parlare con la famiglia e con gli amici. Sarete certi di poter risolvere le cose da soli.

Acquario: non accetterete di buon grado i consigli altrui. Anzi, l'invadenza eccessiva non farà altro che infastidirvi e farvi prendere decisioni sbagliate.

Pesci: non cederete il passo alla negatività. Sarete pronti ad affrontare le sfide con il sorriso sulle labbra. Le persone che vi staranno accanto non potranno fare a meno di supportarvi.