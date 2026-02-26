Iniziano ad arrivare le prime novità per quanto riguardano i tagli di capelli di tendenza nella primavera 2026. In particolare, il grande protagonista della stagione sarà il long bob sfoggiato dalla cantante Elodie. Inoltre si potrà prendere in considerazione anche la tonalità Butterscotch Blonde scelta dall'attrice Angelina Jolie.

Nuovi tagli capelli primavera 2026

Con l'arrivo della nuova stagione si potrà realizzare il long bob, perfetto da portare in mille modi diversi. L'hairstyle in questione è stato scelto anche da Elodie. La cantante ha optato per una lunghezza che arriva leggermente sotto le spalle; ai lati del volto, le ciocche sono più corte, in modo da incorniciarlo.

Per quanto riguarda lo styling, Elodie ha creato delle onde molto leggere e ha abbinato una riga centrale. La tonalità della chioma è un ebano: quest'ultimo risulta essere omogeneo, compatto e soprattutto estremamente lucente. Con questa nuance, le varie onde risaltano alla perfezione: invece per un risultato finale più soft si può optare per il biondo sabbia.

Nuova tonalità primavera 2026

Invece per quanto riguarda le nuance, si potrà prendere ispirazione da Angelina Jolie che sta sfoggiando dei meravigliosi capelli biondi. Precisamente l'attrice ha optato per il Butterscotch Blonde, un colore perfetto per tutte le donne over 50. La sfumatura in questione è in grado di addolcire e ringiovanire il viso; inoltre può fare apparire la chioma molto più sana, corposa e voluminosa.

Il Butterscotch Blonde è stato creato dal mix di caramello e burro. Per realizzare questa tonalità è importante farlo in modo graduale. Per avere sempre una nuance impeccabile è necessario utilizzare regolarmente uno shampoo e un balsamo entrambi delicati.

Tagli di capelli da abbinare al Butterscotch Blonde

Nella primavera 2026 si potrà abbinare il Butterscotch Blonde a tanti tagli di capelli. Ad esempio si potrà prendere in considerazione il bob sfilato, la cui lunghezza sfiorerà il mento: su una chioma di questo tipo sarà perfetta una frangetta corta e molto piena. Anche un bob pari sarà perfetto con questo colore: per completare il tutto si potrà accostare una curtain bangs. Non si dovranno dimenticare i capelli lunghi, con delle leggere scalature, uno styling mosso e una riga laterale.