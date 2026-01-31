Secondo l'oroscopo del 1° febbraio, i nativi dell’Ariete mettono l'amore al primo posto e agiscono con strategia sul lavoro per favorire nuovi progetti. I nati sotto il segno della Vergine devono invece affrontare con onestà le incoerenze sentimentali e osare nuovi approcci professionali. Infine, i nati in Bilancia cercano la complicità del partner ignorando i giudizi esterni, mentre in ambito lavorativo sono chiamati a risolvere subito un problema per proteggere il proprio successo.

Oroscopo e pagelle del 1° febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo, metterete i sentimenti al centro del vostro mondo.

Sentirete il desiderio profondo di ricoprire il partner di attenzioni e tenerezza, frutto di una nuova consapevolezza su ciò che conta davvero: l'amore. Sul fronte lavorativo, vi attendono sfide inedite. Invece di agire d'impulso, analizzate con cura ogni mossa per tutelare i vostri interessi. È il momento perfetto per proporre nuovi progetti o avanzare richieste: la vostra intraprendenza vi aprirà strade inaspettate. Voto: 8,5

Toro – La voglia di fare non vi manca, ma la pazienza è messa a dura prova da alcune piccole urgenze. Che il vostro pensiero sia rivolto all'amore o ad altre faccende, l'oroscopo vi consiglia di non creare drammi inutili: un po' di distacco vi aiuterà a vedere meglio le cose.

Negli affari, la rapidità è fondamentale: contattate chi di dovere e chiudete le vostre pratiche senza esitazioni. Voto: 6,5

Gemelli – State attraversando un momento di straordinaria vitalità. La determinazione non vi manca e la voglia di tagliare nuovi traguardi vi spingerà a mostrare il meglio del vostro repertorio, regalandovi una profonda gratificazione personale. Questa ondata di positività coinvolgerà anche la sfera affettiva: insieme alla persona amata esplorerete nuove possibilità, riscoprendo una piacevole armonia di coppia. Gestite le finanze con prudenza, così da evitare che piccoli intoppi economici rovinino l'atmosfera. Voto: 8,5

Cancro – Siete anime sensibili, tenere e profondamente romantiche.

Nonostante queste splendide doti, la vostra sfida principale resta incrociare lo sguardo della persona giusta. Per riuscirci, imparate ad affidarvi al vostro sesto senso e a cogliere ogni piccola opportunità che la giornata vi presenta. Ricordate: per costruire il futuro, è necessario abbattere i muri del passato. Anche se il mondo del lavoro vi mette davanti a cambiamenti complessi, non temete; possedete la forza necessaria per trasformare ogni progetto in un successo. Voto: 7,5

Previsioni degli astri per la giornata di domenica 1° febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Cercate di gestire con maturità i momenti di tensione e l'irrequietezza che avvertite, evitando di scaricare la frustrazione su chi vi sta vicino.

Se sentite che il clima si scalda, preferite il silenzio a uno scontro sterile: a volte ritirarsi è la scelta più saggia. In questo periodo, date priorità assoluta ai legami profondi. Sul fronte professionale, la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi alla vostra lucidità. Evitate decisioni impulsive e aspettate che la nebbia mentale si diradi prima di agire. Voto: 5,5

Vergine – In amore potrebbero emergere delle incoerenze che sarete tentati di sottovalutare. L'oroscopo consiglia, però, di non evitarle: senza un confronto onesto, la serenità rimarrà un traguardo lontano. Cercate di fare luce sui vostri sentimenti per non farvi travolgere da un’ondata di ansia e indecisione. Siate trasparenti con il partner e cercate un punto d'incontro.

Sul fronte professionale, non abbiate paura di cambiare rotta: testare approcci inediti vi aprirà porte inaspettate. Voto: 7

Bilancia – Ritagliatevi dei momenti di puro relax da condividere con il vostro partner. La connessione è reciproca: entrambi cercate il sostegno dell’altro. Non prestate ascolto a chi tenta di frenarvi sminuendo l’importanza delle emozioni; circondatevi solo di positività. Per quanto riguarda la carriera, le vostre intuizioni sono promettenti, ma richiedono attenzione immediata su un piccolo ostacolo rimasto in sospeso. Risolvetelo subito per proteggere i vostri progressi e schivare passi falsi evitabili. Voto: 7

Scorpione – La vostra giornata si apre con un pizzico di irrequietezza che rischia di complicare la sfera affettiva.

Tra attacchi di gelosia e dubbi interiori, potreste smarrire la bussola delle priorità. Invece di chiudervi, cercate di comprendere l'origine di questo malessere: a volte un confronto onesto, anche acceso, è proprio ciò che serve per voltare pagina e ritrovare l’intesa. Anche sul fronte professionale la tensione è alta: evitate mosse affrettate e prendetevi il tempo necessario prima di scegliere. Voto: 5

La giornata di domenica 1° febbraio secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo potreste sentirvi sulle montagne russe emotive. La confusione e il disorientamento rischiano di rendervi nervosi, portandovi a reagire in modo brusco con chi vi sta accanto. Spesso si tratta solo di malintesi: cercate di non chiudervi in voi stessi e ritrovate l’armonia fisica ed emotiva con il partner.

Se in amore serve pazienza, sul lavoro potete finalmente sorridere: i vostri progetti stanno prendendo forma e i risultati vi rendono giustamente orgogliosi. Voto: 6,5

Capricorno – Le relazioni domestiche procedono senza intoppi, specialmente quando gli altri si affidano alla vostra guida. State investendo molto tempo in progetti extra-sentimentali, un passo necessario per garantire sicurezza alla vostra unione. Tuttavia, non dimenticate che la felicità passa anche per la dolcezza; provate a conciliare meglio i vostri impegni e a valorizzarvi a vicenda ogni giorno di più. Se un progetto lavorativo è sfumato, non disperate: l'universo ha il vizio di aprire nuovi portoni proprio quando una porta sembra sbarrata.

Voto: 7,5

Acquario – State per intraprendere un percorso significativo che vi aiuterà a rimettere al centro i vostri bisogni emotivi. Per scongiurare incomprensioni, puntate tutto sulla sincerità e su un dialogo che nasca dal profondo. Riscoprite il valore dei piccoli gesti, come uno sguardo intenso o una carezza, poiché saranno proprio questi a guidarvi verso scelte cruciali per il vostro nucleo familiare. Sul fronte professionale, preparatevi a un inizio movimentato: dopo una fase di incertezza dovuta a imprevisti, ritroverete la bussola diventando estremamente risoluti e produttivi. Voto: 7,5

Pesci – In questo periodo, l'amore potrebbe apparirvi meno fiabesco del solito, portando con sé qualche piccolo malumore.

State vivendo un momento delicato che richiede una buona dose di adattamento e, soprattutto, fiducia nei vostri mezzi. Non permettete a nessuno di decidere per voi: imparate a dire di "no" a ciò che non sentite autentico. Sul fronte lavorativo, cercate di essere meticolosi per evitare sviste banali. È il momento ideale per consolidare le posizioni attuali piuttosto che avventurarvi in territori inesplorati o nuove iniziative. Voto: 6