L'oroscopo dal 23 al 29 marzo dice che l'ultima settimana del mese si apre con un clima di cambiamento e di riflessione per molti segni dello zodiaco. L'astrologia premia con il primo posto in classifica i nati dell'Acquario. Le giornate non saranno tutte uguali. Alcuni sentiranno il bisogno di fermarsi e fare il punto della situazione, mentre altri inizieranno a percepire piccoli segnali di ripresa dopo un periodo complesso. Sarà una fase in cui l’equilibrio emotivo, la pazienza e la capacità di adattarsi faranno davvero la differenza. In diversi casi emergeranno dubbi legati al lavoro, alle finanze o alla vita affettiva, ma non mancheranno neppure intuizioni utili per rimettersi in carreggiata.

La parola chiave sarà trasformazione. Anche le situazioni più statiche potranno evolvere se affrontate con lucidità e spirito pratico. Concedetevi il tempo di capire cosa desiderate davvero e ricordate che, anche nei momenti più faticosi, ogni esperienza può diventare una tappa importante nel vostro percorso personale.

Classifica e oroscopo settimana 23-29 marzo 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Cancro. Anche se siete il segno meno favorito della settimana, ricordate una cosa: la pressione forgia il diamante. Potreste ritrovarvi a far fronte ad una personale battaglia che vi costerà molto autocontrollo e spirito combattente. Supererete anche questa prova. Preparatevi a dire addio al vecchio e ad accogliere il nuovo.

Si volta pagina. Quando si chiude una porta, si apre sempre un portone. E il vostro è un segno che cresce proprio nei momenti difficili.

1️⃣1️⃣- Bilancia. Questa settimana potrebbe risultare piuttosto delicata per molti nativi della Bilancia. Alcuni di voi stanno attraversando una fase di smarrimento, in cui le certezze sembrano vacillare e la direzione da prendere non appare ancora chiara. La sensazione di sentirsi disorientati potrebbe accompagnarvi soprattutto nei primi giorni, ma non dovete interpretarla come una sconfitta. Al contrario, è spesso nei momenti di pausa che si trovano le idee migliori. La situazione generale richiederà ancora un po’ di pazienza prima di mostrare segnali concreti di miglioramento.

Nel frattempo cercate di reinventare le vostre giornate: dedicarsi a nuove passioni, studiare qualcosa di interessante o sperimentare forme di lavoro da casa potrebbe rivelarsi più utile del previsto. In amore le coppie che condividono la quotidianità sotto lo stesso tetto scopriranno quanto sia importante sostenersi a vicenda. La collaborazione e la solidarietà saranno le vostre vere risorse.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Per lo Scorpione la settimana richiederà nervi saldi e una buona capacità di gestione dello stress. In ambito professionale il carico di responsabilità potrebbe risultare pesante e qualcuno potrebbe sentirsi sotto pressione. Non è il momento di reagire con impulsività o di prendere decisioni drastiche.

Meglio concentrarsi su ciò che è davvero necessario e procedere passo dopo passo. Le nuove conoscenze, soprattutto quelle sentimentali, non saranno particolarmente favorite. Tuttavia non si esclude la possibilità di stringere contatti interessanti attraverso internet o tramite conversazioni virtuali. Cercate di non complicare la vita con discussioni inutili e imparate a dare il giusto peso alle cose. Ridurre le spese e mantenere un atteggiamento prudente nelle questioni economiche potrebbe rivelarsi una scelta saggia per il futuro. Ogni periodo impegnativo porta con sé insegnamenti preziosi.

9️⃣- Pesci. Le stelle invitano i Pesci a prendere in mano alcune situazioni prima che sfuggano di controllo.

In questi giorni la noia potrebbe affacciarsi più spesso del solito, ma se saprete sfruttarla nel modo giusto diventerà un potente motore creativo. Chi vive in famiglia potrebbe sentirsi più protetto dalla solitudine, ma allo stesso tempo potrebbe avvertire il bisogno di ritagliarsi momenti personali. Qualche piccola difficoltà organizzativa potrebbe emergere nella gestione delle attività quotidiane o nella connessione internet, costringendovi a rivedere programmi e abitudini. Anche l’alimentazione merita maggiore attenzione. Sul piano sentimentale le giovani coppie vivranno momenti intensi e passionali. Chi possiede un’attività autonoma potrebbe sentirsi confuso sul da farsi, ma dedicare tempo alla ricerca di nuove strategie o opportunità online potrebbe aprire prospettive interessanti.

8️⃣- Vergine. La settimana inizia con un leggero calo di energia. Tra lunedì e martedì potreste sentirvi più sensibili o un po’ giù di morale. Nulla di grave, ma l’umore potrebbe oscillare tra momenti di stanchezza e fasi di maggiore serenità. Nei giorni successivi la situazione migliorerà gradualmente e vi accorgerete che quella sensazione di irritabilità che vi ha accompagnato ultimamente sta finalmente perdendo forza. Alcuni di voi potrebbero trascorrere più tempo del solito a casa, dedicandosi al riposo o a qualche attività tranquilla. Le coppie potrebbero confrontarsi su alcune questioni pratiche della vita quotidiana, ma il dialogo sarà utile per chiarire eventuali incomprensioni. Per i single l’amore non sarà una priorità immediata.

Concentratevi piuttosto su progetti personali: leggere, studiare, scrivere o pianificare nuove idee vi aiuterà a sentirvi più motivati.

7️⃣- Ariete. Il periodo si avvia verso la conclusione con una serie di eventi imprevedibili che potrebbero coinvolgere diversi ambiti della vostra vita. L’ultima parte del mese sarà movimentata e in alcuni momenti potreste avere l’impressione che tutto si muova troppo lentamente. Una fase di stallo non è da escludere, soprattutto per quanto riguarda alcune questioni lavorative o sentimentali. Tuttavia piccoli segnali di ripresa inizieranno a farsi vedere. Non sarà ancora il momento di festeggiare risultati definitivi, ma i progressi arriveranno gradualmente.

Durante la settimana sentirete una forte voglia di uscire, divertirvi e recuperare il tempo perso. Cercate però di non lasciarvi trascinare dalle spese impulsive. La prudenza economica sarà fondamentale. Affidatevi all’intuito quando dovrete prendere decisioni importanti. Il fine settimana porterà un clima decisamente più incoraggiante.

6️⃣- Capricorno. Questa settimana potrebbe segnare per voi una fase di maggiore accettazione rispetto alle difficoltà recenti. Dopo un periodo caratterizzato da nervosismo e inquietudine, inizierete a guardare le cose con maggiore realismo. Non è semplice affrontare tutte le responsabilità che avete sulle spalle, ma la vostra determinazione rimane una risorsa preziosa.

Alcuni di voi cercheranno di mantenere alto il morale dei familiari, anche quando dentro si sentono più stanchi di quanto lascino intendere. Chi vive da solo potrebbe avvertire momenti di frustrazione o di noia, ma la settimana porterà anche decisioni importanti da prendere. Sarà necessario stabilire regole più chiare e organizzare meglio la routine quotidiana. Dedicate più attenzione al benessere fisico: muoversi, dormire bene e seguire uno stile di vita equilibrato vi aiuterà a recuperare energia.

5️⃣- Sagittario. Le prossime giornate saranno piuttosto movimentate e alterneranno momenti di leggerezza ad altri un po’ più tesi. In famiglia potrebbe emergere qualche discussione, soprattutto se si toccheranno argomenti delicati.

Per evitare fraintendimenti sarà importante scegliere con attenzione le parole e mantenere la calma. Allo stesso tempo la settimana favorirà attività creative e progetti personali. Scrittura, lettura e idee originali potranno diventare strumenti preziosi per esprimere il vostro talento. Alcuni di voi potrebbero persino trasformare una passione in una piccola opportunità economica. Una trovata brillante o un’intuizione improvvisa potrebbe aprire nuove prospettive proprio quando meno ve lo aspettate. Nonostante le difficoltà del momento, riuscirete comunque a dimostrare quanto siano forti il vostro spirito e la vostra capacità di adattamento.

4️⃣- Gemelli. Questa settimana porterà un mix di emozioni contrastanti.

Alcuni eventi improvvisi potrebbero modificare i programmi o costringervi a riorganizzare determinate situazioni. Dopo un periodo piuttosto stancante, inizierete lentamente ad accettare ciò che non potete cambiare nell’immediato. Questo atteggiamento più realistico vi aiuterà a recuperare serenità. Le preoccupazioni per una persona cara potrebbero disturbare il sonno o rendervi più sensibili del solito. Cercate di non lasciarvi sopraffare dall’ansia. Le giornate saranno comunque ricche di idee e di momenti creativi. Avrete voglia di ridere, di scherzare e di riscoprire il valore delle piccole cose della vita quotidiana. Anche sul piano professionale qualcosa potrebbe iniziare a muoversi lentamente, aprendo spiragli interessanti per il futuro.

3️⃣- Toro. Le giornate finali di marzo potrebbero portare emozioni intense per i nativi del Toro. Dopo un lungo periodo in cui vi siete sentiti fermi o limitati, qualcosa inizierà a smuoversi dentro di voi. L’agitazione che proverete non sarà necessariamente negativa: spesso è proprio il segnale che precede una trasformazione importante. Prima di arrivare a una fase più serena, sarà però necessario superare un ultimo ostacolo. Approfittate di questa settimana per occuparvi di questioni pratiche rimaste in sospeso, come l’organizzazione della casa o la gestione delle spese. Allo stesso tempo prendetevi cura di voi stessi. Un piccolo trattamento estetico, un momento di relax o una nuova passione possono restituirvi energia.

Quando le difficoltà attuali saranno alle spalle, vi accorgerete di essere diventati più forti e consapevoli.

2️⃣- Leone. Negli ultimi tempi avete vissuto momenti in cui la realtà vi è sembrata quasi irreale, come se foste dentro una storia sospesa nel tempo. La settimana che arriva vi aiuterà a comprendere meglio ciò che sta accadendo e a trovare un nuovo equilibrio. Anche se non tutte le libertà che desiderate saranno possibili nell’immediato, inizierete ad accettare la situazione con maggiore serenità. Le discussioni che hanno animato le giornate precedenti tenderanno a diminuire e sarà più facile trovare punti di incontro con chi vi circonda. Cercate di organizzare la settimana con piccoli rituali che rendano la quotidianità più piacevole: una pausa sul balcone, una chiacchierata con i vicini o una serata di film in famiglia. Riscoprire abitudini semplici può trasformarsi in un modo sorprendentemente efficace per ritrovare armonia.

1️⃣- Acquario. Questa settimana segna l’inizio di una lenta ma significativa ripresa. Dopo un periodo di introspezione e di riflessione, inizierete a uscire gradualmente dal vostro guscio. Avete analizzato con attenzione molti aspetti della vostra vita e ora siete pronti a eliminare ciò che non vi rappresenta più. Le prossime giornate saranno dedicate a rimettere ordine nelle priorità e a costruire nuovi obiettivi. Non abbiate paura di inseguire i vostri sogni, anche se qualcuno potrebbe non comprenderli pienamente. Un pizzico di sana determinazione vi aiuterà a procedere con maggiore sicurezza. Le giornate di venerdì e sabato saranno particolarmente favorevoli, soprattutto per i sentimenti. Alcuni single potrebbero scoprire di provare interesse per una persona che fa già parte della loro cerchia di conoscenze e trovare il coraggio di farsi avanti. Anche in amore, a volte, basta un piccolo passo per cambiare tutto.