Secondo l’oroscopo del 27 gennaio, i nativi del Sagittario dovrebbero eliminare i progetti improduttivi per favorire la concretezza professionale e aprirsi a un nuovo futuro sentimentale. I Gemelli sono invitati a dare priorità a se stessi, accettando il supporto degli amici per superare il passato e chiarire i propri desideri. I nati sotto il segno del Capricorno devono recuperare la vicinanza con il partner attraverso la sincerità, mentre nel lavoro possono aspettarsi il successo grazie alla loro costanza.

Oroscopo e pagelle di martedì 27 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di puntare tutto sulle vostre abilità. Se aveste agito prima, oggi i vostri traguardi sarebbero ancora più significativi. Non lasciate che le opinioni altrui vi frenino: allontanate chi vi demotiva e puntate sulla vostra indipendenza, perché avete tutte le carte in regola per riuscire autonomamente. Sul fronte relazionale, apritevi alle novità: una vita sociale più vivace vi porterà finalmente a fare quell'incontro che aspettate da tempo. Voto: 7,5

Toro – Se avete grandi sogni nel cassetto, una confessione d’amore in sospeso o un passatempo che volete trasformare in qualcosa di serio, agite immediatamente. Non aspettate che il calendario scorra, perché le prossime settimane potrebbero presentare vari imprevisti.

Per chi punta a una svolta professionale, si aprono spiragli decisamente promettenti: tenete gli occhi ben aperti. Anche il portafoglio sorride, ma ricordate che i guadagni arriveranno solo se saprete unire la vostra proverbiale determinazione a un pizzico di lungimiranza. Voto: 8,5

Gemelli – Avete donato molto agli altri senza ricevere il giusto riconoscimento, quindi ora è il momento di rimettere voi stessi al centro dei vostri pensieri. Non dovete fare tutto da soli: un’amicizia sincera è pronta a sostenervi. Accogliete questo supporto e costruite un percorso comune. Ascoltate i suggerimenti di chi vi apprezza davvero: vi aiuterà a fare chiarezza sui vostri desideri profondi e a chiudere finalmente i conti con un passato che vi tiene bloccati da troppo tempo.

Voto: 7

Cancro – State gestendo diversi impegni, ma il segreto del successo sta nel dare priorità alle occasioni più redditizie e stabili. Avete imparato a conoscervi meglio: non ignorate queste nuove consapevolezze, anzi, mettetele in pratica. Non abbiate timore di voltare pagina; a volte ciò che chiamate "certezza" rischia di frenarvi. Seguite il vostro istinto e fate spazio a chi vi regala energia positiva. Scegliendo la compagnia giusta, ritroverete la gioia di condividere il vostro tempo libero. Voto: 7,5

Previsioni astrali e pagelle del giorno 27 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – Se volete davvero rintracciare la felicità, dovete imparare a vivere con maggiore audacia, mettendo da parte il timore del giudizio altrui.

Non provate imbarazzo se i vostri gusti vanno controcorrente: rivendicate con orgoglio le vostre scelte, anche quando siete gli unici a farlo. Nonostante questo momento di incertezza, ricordate che avete il potere di cambiare rotta; non permettete a nulla di intimidirvi. Sul fronte finanziario le prospettive sono eccellenti, a patto che sappiate agire con prontezza. Voto: 7,5

Vergine – Cercate di non sottovalutare l'impatto di un singolo pensiero pessimista: può intaccare anche il legame più solido. In questi momenti, il segreto è fermarsi a riflettere, analizzando le situazioni con pazienza per distinguere i fatti dalle paure. Non date sempre la colpa alla sfortuna quando incontrate un ostacolo; spesso si tratta solo di spossatezza che altera la vostra prospettiva.

Evitate di farvi trascinare dal nervosismo o da parole taglienti, perché riparare i danni causati dall'impulsività è sempre una sfida in salita. Accogliete l'idea che l'esistenza sia fatta di cicli: imparare a fluire con essi vi renderà più sereni. Voto: 7,5

Bilancia – Per proteggere i vostri legami più cari, fareste bene a prendere le distanze da chi vi trasmette negatività o vi risulta poco affine. Troppo spesso permettete a queste persone di minare la vostra autostima, facendovi credere di non valere abbastanza. Non lasciate che i loro dubbi diventino i vostri: tirate fuori la grinta e difendete i vostri ideali con determinazione. È il momento di far sentire la vostra voce. Voto: 6,5

Scorpione – Se trascinate ancora dei malintesi con la persona che amate, è giunto il momento di scegliere: affrontate il problema per risolverlo una volta per tutte, oppure voltate pagina.

Alimentare quotidianamente il conflitto non serve a nessuno; prendete in mano le redini della situazione invece di restare in balia degli eventi. Un consiglio anche per i più giovani: non lasciatevi travolgere dal momento, convinti che ogni sensazione sia definitiva. C'è ancora tempo per incontrare il vero amore. Voto: 6

Astrologia dedicata alla giornata di martedì 27 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, puntate tutto sulla concretezza. Sul fronte professionale, eliminate i rami secchi: abbandonate quei progetti che richiedono troppe energie senza restituirvi i risultati sperati. Sul piano personale, state vivendo un’importante evoluzione sentimentale che vi invita a lasciarvi alle spalle il passato per accogliere il futuro con ottimismo.

Se avete una relazione, è il momento di scatenare l’immaginazione e tornare a sedurre la persona amata con dolcezza. Voto: 8,5

Capricorno – È il momento di onorare gli impegni presi con il partner. Ultimamente siete apparsi distanti e poco concentrati sulla vostra sfera affettiva, quasi aveste la mente altrove. Evitate di accumulare incoerenze che potrebbero generare tensioni; invece di cercare scuse per ogni vostra azione, cercate la strada della sincerità. Sul fronte professionale, la vostra costanza verrà premiata con i traguardi sperati o con una risposta tanto attesa. Mettete da parte i timori e procedete con fiducia. Voto: 7

Acquario – In questo periodo potreste trovarvi travolti da un nuovo interesse amoroso, ma fate attenzione: spesso tendete a rincorrere persone poco affini a voi.

C’è il rischio che non notiate chi, al contrario, saprebbe offrirvi la serenità che cercate. Non lasciatevi ingannare dal primo impatto; è facile scambiare un’illusione per realtà. Sul fronte lavorativo, invece, state tranquilli: i frutti del vostro impegno sono in arrivo e avete pienamente soddisfatto le aspettative di chi vi circonda. Voto: 7,5

Pesci – Forse ultimamente avete corso un po' troppo in una faccenda privata e ora vi sentite confusi su quanto dichiarato. L'oroscopo consiglia di fermarvi a riflettere. Nel frattempo, però, inviate un piccolo cenno a chi vi sta intorno: così facendo, quando tornerete all'azione, nessuno potrà dirsi sorpreso. Se siete in una fase di relax, evitate di sovraccaricarvi di scadenze e gestite le ore come meglio preferite. Se sentite il bisogno di isolarvi, ricordate che i vostri cari sapranno gestirsi autonomamente anche senza di voi per qualche giorno. Voto: 6,5