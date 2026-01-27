L'oroscopo del 29 gennaio vede la Luna in Gemelli scandire la giornata di tutti i segni zodiacali. Il primo posto in classifica è assegnato all'Ariete, che finisce al centro della scena in queste 24 ore. Al contrario, lo Scorpione è ultimo, alle prese con un'impulsività esagerata. Approfondiamo le previsioni astrologiche del 29/1 e annessa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 29 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Ariete. Avete sofferto, siete caduti, ma il cuore non si è indurito. Questa è la vostra più grande forza.

Continuate ad amare con discernimento, non con paura. La vita mette alla prova, ma premia chi non rinuncia a sentire. La giornata vi vede al centro della scena, con un’energia brillante che vi spinge a prendere iniziative e a credere maggiormente nelle vostre capacità. Sul lavoro e nello studio avete la possibilità di ottenere risultati concreti, soprattutto se vi mettete in gioco senza esitazioni. Giorno favorevole anche per chi deve affrontare prove, colloqui o verifiche importanti, perché la concentrazione non vi manca. Nei rapporti affettivi sentite il bisogno di basarvi su fiducia e chiarezza, evitando inutili complicazioni. Ultimamente vi siete un po’ trascurati, forse a causa della stanchezza accumulata, ma ora è tempo di rimettervi in carreggiata, ritrovando entusiasmo e voglia di vivere appieno.

2️⃣ - Capricorno. Vivete in attesa che qualcosa cambi dall’esterno. La vera svolta inizia quando cambiate il dialogo con voi stessi. Siete nel pieno di una fase di crescita personale e di maggiore ottimismo, che vi aiuta a guardare avanti con fiducia. Desiderate maggiore autonomia e libertà nelle scelte professionali, perché sentite il bisogno di costruire qualcosa che vi rappresenti davvero. Chi ha vissuto una battuta d’arresto lavorativa è pronto a rimettersi in gioco, magari migliorando competenze e ampliando gli orizzonti. Anche la vita familiare richiede attenzione, soprattutto se ci sono responsabilità legate ai più piccoli. Avvertite il bisogno di staccare dalla routine, concedendovi una pausa rigenerante o pensando a nuove fonti di entrata.

3️⃣ - Vergine. Non avete risposte chiare e questo vi innervosisce. La confusione non è un nemico, è una fase di transizione. Le questioni di cuore trovano spazio e intensità, regalando momenti di forte complicità a chi vive una relazione stabile. Dietro l’apparente razionalità si nasconde una sensibilità profonda, che spesso tenete protetta per paura di soffrire. I single faticano a lasciarsi andare, ma il desiderio di chiarezza cresce. Un dubbio continua a occupare la mente e influisce sul riposo, rendendovi più affaticati. Dovreste chiedere supporto e non affrontare tutto da soli. In ambito pratico potreste dover affrontare una spesa imprevista, meglio organizzarvi con attenzione.

4️⃣ - Pesci. Il timore di sbagliare vi tiene fermi.

Ricordatevi che ogni tentativo vi rende più consapevoli, non più deboli. Dopo un periodo intenso e carico di impegni, finalmente riuscite a respirare un po’ di più, ritrovando equilibrio sia fisico sia mentale. L’armonia nei rapporti affettivi è favorita, ma è importante evitare leggerezze e parole dette senza riflettere. Ogni gesto ha un peso, soprattutto con chi vi sta accanto. Concentratevi sulle responsabilità quotidiane senza rimandare, così da godervi momenti più sereni. L’amore si avvicina, pronto a sorprendervi, ma richiede presenza e cura, anche verso voi stessi.

5️⃣ - Toro. Siete il punto di riferimento di tutti, ma spesso vi sentite svuotati. Aiutare non significa dimenticarvi. In amore non accontentatevi di chi prende e basta.

Meritate reciprocità, non solo riconoscenza. All’orizzonte si intravedono occasioni interessanti, ma la pressione lavorativa o sociale vi rende più distratti del solito. Avete bisogno di rallentare e recuperare energie, senza però perdere di vista ciò che conta davvero. La noia può portarvi a sottovalutare opportunità importanti, per questo è fondamentale restare vigili. In ambito economico è il momento di rivedere alcune scelte e valutare con attenzione decisioni delicate. Una piccola crisi può mettervi alla prova, ma la vostra solidità vi aiuterà a restare in piedi anche nelle situazioni più instabili.

6️⃣ - Sagittario. Una storia finita vi ha tolto fiducia e leggerezza. Non siete rotti, siete in ricostruzione.

L’amore non arriva quando smettete di soffrire, ma quando smettete di punirvi per aver amato. Concedetevi tempo, non condanne. Vi sentite forti, determinati e pronti a puntare in alto. Un progetto prende forma e vi spinge a fare un passo avanti, con entusiasmo e sicurezza. La giornata scorre in modo sereno, permettendovi di portare a termine impegni con grande efficienza. È importante prendervi cura del corpo senza improvvisare, scegliendo equilibrio e movimento moderato. In amore non mancano sorprese, soprattutto per chi è single e pronto a lasciarsi andare a un incontro inatteso. Non esistono limiti quando si tratta di emozioni.

7️⃣ - Leone. Vi hanno detto che sentite troppo, che vi fate carico di emozioni che non vi appartengono.

La sensibilità non è un difetto, è una competenza emotiva. Accettare il vostro stato d’animo, senza cercare scorciatoie, vi permette di valorizzare al meglio le vostre qualità. Anche se l’ambiente intorno a voi non è ideale, avete la possibilità di trasformare una situazione scomoda in un trampolino di lancio. Dentro di voi conoscete già la risposta a una questione che vi tormenta, serve solo il coraggio di ascoltarvi davvero. In famiglia emergono preoccupazioni legate a una persona cara, e il vostro supporto sarà fondamentale.

8️⃣ - Bilancia. Un imprevisto ha stravolto i vostri piani e vi sentite fuori controllo. Non tutto ciò che si rompe è una perdita: a volte è una liberazione travestita.

Il clima è un po’ altalenante e in amore qualcuno attraversa una fase delicata. Se i sentimenti sono autentici, però, avete tutte le risorse per superare dubbi e incertezze. In ambito familiare è richiesta maggiore tolleranza, perché il rischio di incomprensioni è dietro l’angolo. A volte il silenzio può essere più efficace di mille parole. Chi insegue un sogno importante deve armarsi di pazienza, ricordando che ogni piccolo passo contribuisce a costruire qualcosa di duraturo.

9️⃣ - Cancro. Avete l’impressione che nessuno vi veda davvero, che il vostro impegno passi inosservato. Ricordatevi che il valore non nasce dallo sguardo degli altri. Sentite il bisogno di rimettervi in forma e di ritrovare motivazione, anche se la volontà non è sempre dalla vostra parte.

L’amore vi mette di fronte a dubbi ricorrenti, ma solo aprendovi e fidandovi riuscirete a superare le paure del passato. La nostalgia tende a farvi guardare indietro, ma è tempo di concentrarvi su nuovi stimoli e obiettivi. I prossimi periodi portano chiarimenti importanti e la possibilità di rialzarvi con maggiore consapevolezza.

1️⃣0️⃣ - Gemelli. La delusione vi ha insegnato a costruire muri, non ponti. Proteggervi è umano, ma isolarvi vi spegne. La fiducia non è un salto nel vuoto, è una scelta consapevole di provarci di nuovo, con più ascolto e meno aspettative irreali. Chi lavora in autonomia vive una fase di incertezza e si trova davanti a scelte che richiedono riflessione. Pensieri legati a investimenti, cambiamenti o percorsi di studio aumentano lo stress, incidendo anche sul benessere fisico.

È fondamentale prendervi cura di voi stessi, rallentare e ascoltare il corpo. Alternare socialità e momenti di solitudine vi aiuta a ritrovare equilibrio. Una risposta attesa arriva con il passare dei giorni e anche l’amore trova una direzione più chiara.

1️⃣1️⃣ - Acquario. Vivete con l’ansia di aver perso treni importanti, occasioni, persone. La vita però non è una corsa a tappe obbligate. Ogni esperienza vi ha preparati a qualcosa che ancora non vedete. La mente è vivace e aperta, sempre pronta ad assorbire nuove informazioni e a guardare oltre. Questa capacità vi porterà lontano, anche se lungo il cammino sarete chiamati a fare qualche rinuncia. Le coppie solide mantengono un buon equilibrio emotivo, mentre chi ha chiuso una relazione da poco può avvertire una malinconia più intensa.

È una fase transitoria: dedicarsi a qualcosa di costruttivo vi aiuterà a voltare pagina e a guardare avanti con maggiore fiducia.

1️⃣2️⃣ - Scorpione. Avete la sensazione di combattere sempre la stessa battaglia e di non fare mai un vero passo avanti. Fermatevi un attimo, respirate, poi ripartite con un passo più piccolo. . La forza non è insistere fino allo sfinimento, ma capire quando cambiare ritmo. La vicinanza costante con amici, parenti o partner rischia di diventare soffocante, aumentando il nervosismo e la possibilità di attriti. Prendervi i vostri spazi non è un segno di distanza, ma di equilibrio. Siete più impulsivi del solito e un pensiero persistente continua a togliervi il sonno, rendendovi affaticati.

Il bisogno di riposo è evidente. Con il passare dei giorni ritrovate serenità e riuscite a ricucire uno strappo, soprattutto se scegliete il dialogo e la calma.

Breve quadro astrologico della giornata

Il 29 gennaio 2026 vede il Sole in Acquario, che favorisce pensiero indipendente, visione futura e desiderio di cambiamento. La Luna in Gemelli rende la giornata dinamica sul piano mentale: comunicazione veloce, curiosità, bisogno di confronto e scambi continui. Mercurio stimola riflessione pratica e scelte ponderate, utili per chiarire questioni lavorative o organizzative. Venere invita a relazioni più mature e concrete, chiedendo meno parole e più fatti. Marte spinge ad agire con prontezza, ma richiede controllo dell’impulsività. Nel complesso è una giornata mentale, mobile e stimolante, ideale per dialogare, riorganizzare idee e fare piccoli passi verso il cambiamento.