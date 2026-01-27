Secondo l'oroscopo del 29 gennaio 2026 il Toro può essere stanco, il Cancro è molto tranquillo e lo Scorpione può essere poco tollerante.

Di seguito, approfondiamo con attenzione tutti i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari possono avere dei dialoghi molto spontanei. Finalmente la sicurezza personale è pronta a rafforzarsi. Sul campo lavorativo è necessario essere meno impulsivi.

Toro: chi lavora in proprio può procedere con molta fretta, ed essere stanco. Il dialogo con gli amici può essere abbastanza complicato.

Durante la giornata è possibile sentirsi fisicamente a proprio agio.

Gemelli: chi cerca l'amore è veramente poco disponibile. Un confronto molto sereno può essere fatto con la famiglia. Chi lavora in proprio può innervosirsi per delle cose inutili.

Cancro: la sfera professionale può ricevere delle conferme. L'umore durante la giornata è abbastanza tranquillo. Il fronte economico può creare tanta ansia.

Leone: è fondamentale evitare le discussioni inutili con la dolce metà. Chi cerca l'amore può affrontare tante responsabilità. Una trattativa di lavoro può concludersi in modo positivo.

Vergine: nei confronti del partner è presente molta fedeltà. Durante la giornata, i single possono finalmente rilassarsi.

Chi lavora nel commercio è più affidabile del passato.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia ha davvero tanto coraggio pensando al futuro. Delle richieste precise possono essere accettate velocemente. Sull'ambito professionale è in corso un miglioramento soddisfacente.

Scorpione: con il partner può accendersi una discussione improvvisa. Chi è solo da troppo tempo è poco tollerante. Un cambio di programma può rallentare il campo lavorativo.

Sagittario: per la relazione amorosa è veramente un buon momento. I cuori solitari sono più irritati del previsto. Per il lavoro è una giornata estremamente impegnativa.

Capricorno: un semplice messaggio può fare ripartire l'intesa con la dolce metà.

Chi cerca l'amore può affrontare varie sfide. In questo momento è presente molta stanchezza mentale.

Acquario: l'autocontrollo durante la giornata è molto buono. Con intelligenza è possibile affrontare una questione. Chi lavora in proprio ha dei chiari obbiettivi da raggiungere.

Pesci: chi ha una relazione ha molta disponibilità con il partner. Delle scelte possono essere fatte insieme alla famiglia. La sfera professionale può essere attraversata da inutili tensioni.