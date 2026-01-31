Secondo l'oroscopo del 3 febbraio 2026 il Toro è di malumore, il Cancro può essere tenero con la dolce metà e la Vergine è silenziosa.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una leggera tristezza può comparire durante la giornata. I single sono pronti a iniziare delle nuove avventure in posti nuovi. Delle buone ispirazioni sono in arrivo dal campo lavorativo.

Toro: in completa solitudine è possibile pensare all'immediato futuro. Chi è di turno al lavoro può essere di malumore. La mente e il fisico risultano essere brillanti.

Gemelli: chi è in crisi con il partner è molto malinconico. Questo è il momento perfetto per pensare solamente al divertimento. Con intuito si può affrontare la sfera professionale.

Cancro: chi fa parte di una coppia risulta essere tenero con il partner. In compagnia di buoni amici si può essere contenti. Delle importanti rassicurazioni sono in arrivo dall'ambito lavorativo.

Leone: chi ha una relazione è molto tranquillo insieme alla persona amata. Chi lavora nel commercio può essere totalmente in confusione. Un malessere di stagione può essere finalmente superato.

Vergine: in questo periodo è probabile essere silenziosi. Chi fa parte di una coppia può affrontare una forte delusione. L'ipersensibilità può rovinare la giornata.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: il dialogo con il partner è costruttivo e soprattutto molto sereno. I single possono ricevere una sorpresa molto interessante. Tanti ripensamenti sono probabili in questo momento.

Scorpione: i pensieri sono tutti concentrati sulla dolce metà. Chi è solo da troppo tempo ha tanti progetti da realizzare. La sfera professionale è abbastanza produttiva.

Sagittario: con diplomazia, i cuori solitari possono risolvere una questione. La curiosità può accompagnare il campo lavorativo. Dei malesseri cronici possono ricomparire improvvisamente.

Capricorno: una leggera gelosia è presente sulla relazione amorosa. L'umore dei cuori solitari è abbastanza sereno. Con il giusto movimento si possono ottenere dei buoni risultati sulla salute.

Acquario: si può pensare al futuro con molto ottimismo. In questo periodo, i single sono soprattutto pigri. Chi lavora in proprio può ricevere delle buone offerte.

Pesci: con il partner è difficile capirsi e questo può creare nervosismo. Chi cerca l'amore è più vanitoso del solito. La sfera professionale richiede attenzione e molta concentrazione.