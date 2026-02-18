L'oroscopo della settimana dal 23/2 all'1/3 si apre con un cielo che distribuisce energie in modo irregolare. Alcuni segni dovranno attraversare giornate più riflessive, fatte di dubbi e piccoli rallentamenti, mentre altri potranno contare su slanci positivi, intuizioni brillanti e soddisfazioni concrete. Non sarà un percorso lineare per tutti, ma ogni passaggio avrà un senso preciso. Il segno favorito dalle stelle è il Pesci, che ottiene il massimo punteggio astrologico.

Previsioni dell'oroscopo della settimana dal 23 febbraio all'1 marzo 2026

☘️☘️Bilancia - Siete in una fase di ricerca interiore.

Avvertite il bisogno di qualcosa che riaccenda entusiasmo e curiosità, ma non avete ancora definito con chiarezza cosa desiderate davvero. Questa incertezza rischia di rendere la settimana poco coinvolgente, quasi priva di mordente. Le giornate scorrono senza grandi scossoni e potreste sentirvi insoddisfatti. Invece di forzare eventi o decisioni, approfittate di questo tempo per pianificare. Pensare a un viaggio, a un cambiamento futuro o a un nuovo progetto potrebbe ridarvi stimoli e prospettive.

☘️☘️☘️Ariete - L’inizio della settimana appare delicato sul piano sentimentale. Dentro di voi si muovono dubbi che non riuscite più a ignorare. Vi domandate se la relazione che state vivendo abbia davvero una direzione chiara e questo genera inquietudine.

I giorni saranno altalenanti: momenti di apertura si alterneranno a chiusure improvvise. Evitate decisioni drastiche prese sull’onda dell’emotività. Il fine settimana porterà un clima più disteso e vi aiuterà a osservare la situazione con maggiore lucidità.

☘️☘️☘️Scorpione - Tendete a focalizzarvi su dettagli secondari, perdendo di vista il quadro generale. Il rapporto di coppia sta ancora cercando un nuovo equilibrio dopo una fase complessa e richiede pazienza. Essere più accomodanti e meno rigidi nelle vostre posizioni può fare la differenza. La settimana si prospetta piuttosto monotona, con molti impegni da gestire. Proprio per questo sarà fondamentale non trascurare chi vi sta accanto. Piccoli gesti di attenzione avranno un valore enorme.

☘️☘️☘️Leone - Nel cuore si alternano passione e tensione. Alcune questioni irrisolte potrebbero riemergere e accendere discussioni inutili. È importante evitare provocazioni e scegliere con cura le parole, soprattutto nei primi giorni. Non tutto merita una battaglia. Verso il fine settimana il clima si farà più sereno e sarà possibile recuperare armonia. Con un po’ di diplomazia potrete trasformare una potenziale crisi in un momento di chiarimento costruttivo.

☘️☘️☘️☘️Acquario - Il vostro umore sarà il vero protagonista della settimana. Ci saranno giornate in cui vi sentirete energici e determinati, altre in cui tenderete a chiudervi e a reagire con impazienza. Il vostro carattere indipendente vi rende autentici, ma talvolta poco inclini al compromesso.

Cercate di non scaricare le tensioni sugli altri. Se riuscirete a mantenere un minimo di equilibrio emotivo, eviterete inutili attriti sia in famiglia sia sul lavoro.

☘️☘️☘️☘️Toro - La settimana parte con un ritmo serrato. Gli impegni si concentrano soprattutto nei primi giorni e vi richiederanno concentrazione e fermezza. Lo stress potrebbe accumularsi rapidamente, ma avete le capacità per gestirlo con metodo. Organizzazione e disciplina saranno le vostre alleate. Con l’avvicinarsi del fine settimana il clima si farà più leggero e potrete finalmente rallentare, recuperando energie preziose.

☘️☘️☘️☘️Capricorno - Non amate le parole vuote e le promesse inconsistenti. Alcune persone intorno a voi sembrano parlare molto e concludere poco, ma difficilmente riusciranno a farvi deviare dai vostri obiettivi.

Nei prossimi giorni avrete modo di dimostrare la vostra determinazione, soprattutto a chi prova a mettervi in dubbio. La vostra coerenza sarà la risposta più efficace. Continuate a puntare sui fatti, senza lasciarvi distrarre da chi cerca solo visibilità.

☘️☘️☘️☘️Cancro - Siete spesso coinvolti in mille iniziative, ma rischiate di mettere in secondo piano la vostra sfera privata. Questa settimana vi invita a riequilibrare le priorità. Offrire sostegno a un familiare o dedicare tempo a una persona cara vi farà sentire più appagati di quanto immaginiate. Anche un semplice momento condiviso può rafforzare legami importanti. Non trascurate la dolcezza, è una delle vostre qualità più preziose.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario - L’inizio della settimana scorre in modo tranquillo e vi regala una buona carica di entusiasmo.

Affrontate le giornate con spirito positivo e determinazione. Fate attenzione però a metà settimana: una piccola delusione o un comportamento poco chiaro da parte di qualcuno che conoscete potrebbe infastidirvi. Non lasciate che un episodio isolato rovini il vostro slancio. Mantenete fiducia nelle vostre capacità.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli - Si apre una fase complessivamente favorevole. Sentite un’energia più morbida e rassicurante che vi accompagna nelle scelte quotidiane. Tra metà settimana e i giorni successivi potrebbero arrivare piccole novità, forse non decisive ma comunque gradite. Accoglietele con serenità. È un periodo in cui potete consolidare ciò che avete costruito, rafforzando relazioni e progetti con delicatezza.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine - L’armonia è il filo conduttore dei prossimi giorni. Nel lavoro siete chiamati a dare il massimo, ma ogni sforzo sarà riconosciuto. In ambito affettivo è importante ascoltare davvero il punto di vista del partner. Trovare un terreno comune non significa rinunciare alle vostre idee, ma arricchirle con uno sguardo diverso. Se saprete unire concretezza e sensibilità, la settimana vi offrirà soddisfazioni importanti.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci- L’atmosfera generale è promettente e luminosa. Nel lavoro arrivano conferme e risultati che rafforzano la vostra autostima. Anche in amore si respira un’aria più intensa, con momenti di passione che sorprendono per spontaneità. Solo verso metà settimana potrebbe comparire un piccolo imprevisto, facilmente gestibile con un pizzico di flessibilità. Nel complesso, siete tra i segni più favoriti: sfruttate questa energia per consolidare ciò che vi sta a cuore.