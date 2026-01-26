Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, i Gemelli vengono illuminati dall’energia del Bagatto, emblema del principio di ogni cosa e della creatività che trasforma la realtà. Il Bagatto è la carta dell’abile iniziatore, colui che possiede gli strumenti per manipolare gli elementi e aprire nuove strade. Nella simbologia esoterica dei tarocchi, è il mago che sa scegliere con intelligenza e destrezza, unendo azione e pensiero in una sintesi vivace. L’oroscopo odierno suggerisce che questa forza sarà particolarmente evidente nella vostra giornata: ogni parola può diventare incantesimo e ogni gesto il primo passo di un percorso destinato a influenzare ciò che vi circonda.

La natura cangiante e intellettuale dei Gemelli trova un terreno fertile grazie al Bagatto, che porta con sé un invito all’inventiva e al gioco delle possibilità. Affrontare oggi le situazioni con uno spirito d’iniziativa e una mente pronta a cogliere ogni dettaglio sarà vantaggioso. L’oroscopo dei tarocchi rivela che potreste essere messi alla prova dalla quantità di stimoli e occasioni, ma proprio la vostra duttilità permetterà di scegliere la direzione giusta. Il Bagatto vi incoraggia a credere nelle vostre capacità di adattamento e nella brillantezza della comunicazione, strumento fondamentale per ottenere consensi e conquista di nuovi traguardi.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto, colui che trasforma il possibile in reale, trova eco nel mito del trickster degli Yoruba, rappresentato da Eshu: un messaggero tra mondi, capace di giocare tra le possibilità e cambiare il corso degli eventi con arguzia.

Nella cultura cinese, la figura dello Zanni nelle antiche rappresentazioni teatrali riunisce agilità intellettuale, rapidità di parola e la capacità di improvvisazione, tutte qualità che risuonano profondamente con il Bagatto gemellino. Anche nella mitologia norrena, Loki si distingue per il suo ingegno e la sua capacità di manipolare la realtà in modi insoliti. In Africa occidentale, le storie di Anansi il ragno narrano la supremazia dell’astuzia e della parola come strumenti di successo, qualità che emergono nell’oroscopo di oggi per i Gemelli. Tutte queste figure trasmettono la lezione universale del saper creare nuove opportunità dove gli altri vedono soltanto limiti.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: sfruttate l’arte della trasformazione

L’oroscopo dei tarocchi offre ai Gemelli un suggerimento ispirato dal Bagatto: oggi fate leva sulle vostre capacità di trasformare il quotidiano con inventiva e spirito d’iniziativa. Sarebbe vantaggioso affrontare i compiti con una prospettiva originale, utilizzando la parola come strumento di dialogo e persuasione. Ascoltare con attenzione e rispondere con prontezza vi renderà protagonisti di incontri e situazioni che potrebbero anche portarvi lontano dalle consuete abitudini. Le stelle invitano a non sottovalutare il potere creativo insito nei piccoli gesti, e a ricordare che l’energia del Bagatto vive tanto nell’entusiasmo quanto nell’abilità di rendere speciale ogni cosa ordinaria. Approfittate della giornata per lasciare un segno indelebile nel vostro ambiente, rinnovando con leggiadria la materia stessa delle vostre relazioni e dei vostri progetti.