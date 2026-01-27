Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 27 gennaio 2026, agli Scorpione si presenta l’arcano maggiore della Morte. Nell'immaginario esoterico, la Morte non simboleggia mai la fine fisica, bensì una potente trasformazione, il rinnovamento dell'essere e la rinascita attraverso la chiusura di vecchi cicli. È la carta che invita a lasciar andare ciò che non serve più, rendendo possibile un nuovo inizio attraverso il distacco dalle zavorre del passato. Al centro della carta, una figura scheletrica in marcia rappresenta la fine di un'epoca e l'affermazione necessaria della vita che si rigenera sempre oltre ogni apparente conclusione.

Per gli Scorpione, questa giornata si carica del significato della Morte, con una componente di purificazione e liberazione tipica del vostro segno. La vocazione scorpionica alla profondità psichica trova nell’energia di questa carta un riflesso straordinario: si tratta del coraggio di affrontare l’ignoto, trasformando ogni crisi in occasione di ricostruzione e rinascita. La sensibilità acuta che caratterizza il segno consente di cogliere sfumature che sfuggono agli altri e di lasciarsi alle spalle ciò che opprime, per volgere lo sguardo verso possibilità nuove, oltre le illusioni e le paure cristallizzate. L'odierno oroscopo suggerisce dunque un cammino costruttivo attraverso la consapevolezza delle proprie trasformazioni profonde.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Morte nei tarocchi trova risonanza in molte tradizioni globali che celebrano cicli di morte e rinascita come fondamenta del vivere. Nella mitologia egizia, la figura di Osiride rappresenta la morte che si trasforma in resurrezione, offrendo un modello di rigenerazione legato al ciclo delle acque e delle stagioni. In Messico, il culto della Santa Muerte incarna una potenza protettiva e trasformatrice, colma di rispetto per la fine e l’inizio che attraversa ogni cosa, lontana da ogni paura o negatività. Anche nelle cerimonie della religione Yoruba e del sistema Ifá, la morte non è fine, ma passaggio obbligato per una nuova espressione della vita: le anime degli antenati sono sempre presenti come fonte di saggezza e protezione.

Queste visioni, pur molto diverse, sottolineano la profonda universalità del concetto di rinnovamento insito nella carta estratta oggi per gli Scorpione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione

Secondo l'oroscopo di oggi, il miglior orientamento per gli Scorpione è quello di lasciar fluire senza resistenze i processi di cambiamento che si stanno manifestando. La carta della Morte invita a chiudere senza rimpianti ciò che oramai non rispecchia la vostra autenticità: può trattarsi di abitudini, legami emotivi, oppure semplicemente idee che non servono più. Prendete ispirazione dalle culture che celebrano la morte come principio fecondo di nuova vita, traetele forza per liberarvi e dare spazio a nuove radici.

Solo accogliendo davvero il senso della trasformazione potrete vivere appieno le opportunità del presente, lasciando che il vostro carattere determinato si apra a nuove esperienze e incontri destinati a rivelarsi profondamente rigeneranti.