L'oroscopo di sabato 1 agosto apre il mese con un quadro astrale ricco di sfumature, capace di alternare occasioni da cogliere a piccoli ostacoli da affrontare con maturità. Per alcuni segni sarà il momento di raccogliere i frutti dell'impegno profuso nelle ultime settimane, mentre altri dovranno rallentare il passo e gestire con maggiore attenzione emozioni, rapporti personali e stanchezza. L'importante sarà non lasciarsi scoraggiare dagli imprevisti, perché anche una giornata apparentemente complicata può trasformarsi in un'opportunità di crescita.

L'astrologia preferisce il Leone, in queste 24 ore, premiandolo con il 1° posto in classifica.

Classifica e oroscopo giorno 1° agosto 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Leone. Quando sceglierete di credere nel vostro valore, nessuno potrà decidere quanto in alto arriverete. La vostra sensibilità è una risorsa preziosa, purché non diventi una via di fuga dalla realtà. Ogni esperienza, anche la più complessa, vi aiuta a crescere senza farvi perdere la capacità di emozionarvi. La giornata si prospetta particolarmente favorevole e potrebbe regalarvi soddisfazioni sia sul piano professionale sia in quello affettivo. I sacrifici fatti negli ultimi tempi iniziano finalmente a produrre risultati concreti e avrete la sensazione di essere sulla strada giusta.

La creatività sarà uno dei vostri punti di forza e vi permetterà di trovare soluzioni brillanti a questioni rimaste in sospeso. Chi vive una relazione potrà rafforzare ulteriormente il legame con il partner, mentre i single avranno maggiori possibilità di fare incontri interessanti. Continuate a credere nei vostri progetti: questo è il momento ideale per trasformare i sogni in realtà.

2️⃣- Pesci. Avete tutto ciò che serve per trasformare un sogno in realtà. Serve solo il coraggio di iniziare senza aspettare il momento perfetto. La vostra intensità emotiva è una delle qualità che vi rende unici, ma quando venite delusi tendete a costruire difese difficili da abbattere. Provate ad aprire uno spiraglio alla fiducia, perché non tutte le persone sono destinate a ferirvi.

L'entusiasmo sarà il vostro miglior alleato e vi consentirà di affrontare la giornata con energia e ottimismo. La fantasia e l'inventiva saranno particolarmente vivaci e potrebbero perfino tradursi in un'opportunità economica inattesa. Sarete apprezzati da colleghi, amici e conoscenti, ricevendo attestati di stima che aumenteranno la vostra sicurezza. Sfruttate questa fase positiva per riprendere un progetto lasciato in sospeso. Anche in amore sarà importante vivere i sentimenti con maggiore serenità, senza lasciarvi frenare dalla paura di soffrire.

3️⃣- Cancro. Brillate quando smettete di cercare l'approvazione degli altri e iniziate ad applaudire voi stessi ogni giorno. La vostra dolcezza rappresenta una forza autentica, anche se spesso avete l'impressione che il mondo non la comprenda fino in fondo.

Le stelle dicono che è arrivato il momento di dedicare più tempo a voi stessi, concedendovi qualche pausa dopo settimane particolarmente impegnative. La vita è fragile, breve. Quindi datevi da fare e siate sempre audaci. Una breve gita, un pomeriggio di relax o un'attività che amate potrebbero aiutarvi a recuperare energia e buonumore. L'amore passerà temporaneamente in secondo piano, non perché i sentimenti siano meno importanti, ma perché sentite il bisogno di ritrovare equilibrio interiore. Se esistono questioni irrisolte nella coppia, affrontatele con sincerità invece di evitarle. Ricaricare le batterie vi permetterà di tornare più motivati anche sul lavoro oltre che nella sfera privata e sentimentale.

4️⃣- Vergine. Non accontentatevi di ciò che è comodo quando sapete di poter conquistare molto di più. La vostra precisione è ammirevole, ma non tutto può essere controllato nei minimi dettagli. Imparare ad accogliere anche l'imprevisto renderà il cammino molto più leggero. Dopo un periodo piuttosto complicato, caratterizzato da tensioni professionali e familiari, (e forse anche un problema di benessere) finalmente torna un clima più disteso. Potrete allentare la corda e riposare. Sentirete diminuire il peso delle preoccupazioni e riuscirete a guardare avanti con maggiore fiducia. Dedicate del tempo alle persone care oppure concedetevi qualche momento per coltivare una passione personale. I risultati che aspettavate sono ormai vicini e sarà importante proseguire con costanza senza perdere l'entusiasmo.

5️⃣- Toro. Siete più forti delle critiche. Lasciate che parlino, mentre continuate a costruire qualcosa che racconti chi siete davvero. La vostra determinazione è una qualità preziosa, soprattutto quando riuscite a unirla alla capacità di aprirvi agli altri. La giornata porterà interessanti opportunità, soprattutto nelle relazioni personali. Potrebbero nascere nuove conoscenze o rafforzarsi legami già esistenti, ma sarà importante non dimenticare chi vi è stato accanto nei momenti più difficili. Il partner apprezzerà gesti di attenzione e gratitudine. Sul piano professionale tutto procederà senza particolari scossoni, ma presto potrebbero arrivare sviluppi favorevoli, anche dal punto di vista economico.

Continuate a lavorare con serenità e mantenete alta la concentrazione.

6️⃣- Scorpione. Le persone che cambiano le regole sono quelle che hanno avuto il coraggio di non seguire la folla. Avete una naturale capacità di guidare gli altri, ma anche chi è sempre al centro della scena ha bisogno di fermarsi e recuperare energie. Mostrare le vostre fragilità non vi renderà meno forti, bensì più autentici. La giornata offrirà buone opportunità, soprattutto in ambito sentimentale. Chi vive una relazione potrà migliorare il dialogo con il partner e rafforzare la complicità. Tuttavia, la stanchezza accumulata nelle ultime settimane potrebbe rallentarvi. Concedervi qualche momento di riposo sarà fondamentale per affrontare ogni situazione con la necessaria lucidità.

Mantenete un giusto equilibrio tra impegni e vita privata.

7️⃣- Sagittario. Potete trasformare ogni ostacolo in un trampolino di lancio. Ogni caduta aggiunge esperienza, mai valore in meno. Il desiderio di libertà continua a essere il motore delle vostre scelte, ma non tutto ciò che rallenta il cammino rappresenta un ostacolo. Nel corso della giornata familiari e parenti potrebbero cercare di intervenire nelle vostre decisioni con consigli richiesti e non richiesti. Anche se alcune osservazioni saranno utili, rischierete di sentirvi osservati o giudicati. Cercate di non alimentare inutili polemiche e proseguite serenamente per la vostra strada. Sul lavoro sarebbe opportuno rallentare i ritmi e recuperare un po' di energie.

In amore non si prevedono grandi cambiamenti, ma il clima resterà stabile e rassicurante.

8️⃣- Bilancia. Avete il diritto di puntare in alto senza sentirvi in colpa. Ambizione e gentilezza possono camminare perfettamente insieme. La ricerca dell'equilibrio è una delle vostre qualità più belle, ma a volte rimandare una decisione finisce soltanto per aumentare le difficoltà. In famiglia potrebbero emergere piccole tensioni che vi faranno sentire sotto pressione. Per fortuna non mancherà il sostegno di una persona fidata, pronta ad aiutarvi nei momenti più delicati. Anche sul lavoro potrebbe rendersi necessario collaborare maggiormente con gli altri: accettare un aiuto non rappresenta una debolezza, ma un modo intelligente per alleggerire il carico.

In amore il clima sarà sereno e la salute non desta particolari preoccupazioni.

9️⃣- Ariete. Siete capaci di reinventarvi tutte le volte che la vita lo richiede. Ogni nuova versione di voi può essere ancora più straordinaria della precedente. Guardate sempre avanti con entusiasmo, ma ricordate che molte risposte si trovano nel presente. La giornata richiederà impegno e organizzazione, perché gli appuntamenti e le responsabilità tenderanno ad accumularsi. Nonostante la stanchezza, riuscirete comunque a portare avanti ogni compito con determinazione. Nei momenti di pausa inizierete anche a fantasticare sulle prossime vacanze, trovando così un piacevole momento di evasione. Evitate però di pretendere troppo da voi stessi: concedervi qualche pausa sarà il modo migliore per mantenere alta la concentrazione.

1️⃣0️⃣- Gemelli. Non aspettate che qualcuno vi apra una porta. Costruite il vostro ingresso e mostrate al mondo ciò che sapete fare. La vostra capacità di adattamento è una risorsa straordinaria, soprattutto quando scegliete di utilizzarla per costruire ponti invece che distanze. L'inizio della giornata potrebbe essere accompagnato da un leggero malessere interiore o dalla sensazione di sentirvi poco compresi. Se continuerete ad aggrapparvi a vecchi rancori, le tensioni rischieranno di aumentare. Al contrario, un dialogo sincero e disponibile potrà migliorare sensibilmente i rapporti con chi vi circonda. Dal punto di vista fisico vi sentirete in buona forma e avrete energia da investire nelle relazioni più importanti.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Il successo non nasce dalla perfezione, ma dalla costanza con cui scegliete di rialzarvi ogni volta La vostra capacità di affrontare ogni difficoltà è ammirevole, ma questo non significa che dobbiate sostenere ogni peso da soli. Chiedere aiuto, quando serve, è un gesto di maturità. In famiglia potrebbero nascere incomprensioni che renderanno il clima piuttosto pesante. Anche in amore sarà importante lasciare spazio alle emozioni senza analizzare ogni cosa con eccessiva razionalità. Se state pensando di allontanarvi da una situazione complicata, aspettate ancora qualche giorno prima di prendere decisioni definitive. Agire d'impulso potrebbe farvi pentire delle vostre scelte.

Con un dialogo più aperto sarà possibile recuperare anche l'intesa sentimentale.

1️⃣2️⃣- Acquario. Indossate fiducia, determinazione e autenticità, perché non esiste accessorio più elegante della sicurezza in voi stessi. La giornata si presenta piuttosto impegnativa e potrebbe mettere alla prova soprattutto il vostro equilibrio emotivo. Siete persone spontanee e dirette, ma non sempre i risultati arrivano con la rapidità che desiderate. Alcuni comportamenti poco sinceri da parte di chi vi circonda potrebbero farvi sentire delusi e portarvi a dubitare delle intenzioni altrui. Evitate però di isolarvi completamente: prendere un po' di tempo per riflettere sarà utile, ma non chiudete la porta a chi vi dimostra affetto autentico. In amore cercate di abbassare le difese e di mostrarvi più disponibili al dialogo. Le sfide si superano con determinazione, ma anche con pazienza e fiducia nei tempi della vita.

Situazione astrologica del giorno

Dunque, il cielo del 1° agosto 2026 invita a trovare un equilibrio tra sensibilità e capacità di adattamento. La Luna in Pesci, in trigono a Mercurio, favorisce l'intuito, la creatività e una comunicazione più empatica, rendendo più semplice comprendere emozioni e stati d'animo propri e altrui. Il quadrato della Luna con Urano, però, può portare cambi di programma improvvisi, nervosismo e reazioni impulsive davanti agli imprevisti. Il Sole in Leone continua a infondere energia, fiducia e desiderio di affermarsi, incoraggiando a esprimere il proprio valore con autenticità, senza lasciarsi destabilizzare dagli eventi inattesi.