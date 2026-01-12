L'oroscopo del 17 e 18 gennaio è pronto a spiegare come sarà il weekend di ciascun segno dello zodiaco. A finire nel posto più in basso della classifica, è il Toro, alle prese con 48 ore di tensione. Al contrario, lo Scorpione conquista il primo posto grazie ad un'energia luminosa cui sarà avvolto. Per alcuni segni sarà necessario rallentare, fare ordine e lasciar andare ciò che non funziona più, mentre altri potranno finalmente respirare un’aria più leggera e ritrovare entusiasmo. Tra chiarimenti, scelte importanti e momenti di intimità, questo oroscopo invita ad ascoltare i propri bisogni e a vivere ogni situazione con maggiore equilibrio e fiducia.

Classifica e oroscopo weekend 17-18/1

1️⃣2️⃣ - Toro. Il fine settimana si apre con una certa dose di tensione, soprattutto nella prima parte. Sarete spesso fuori casa per sbrigare commissioni rimandate e questo vi porterà a incontrare persone conosciute in momenti poco adatti. L’umore ballerino rischia di tradirvi, quindi cercate di non reagire in modo impulsivo. Questo periodo vi invita a curare di più i rapporti, evitando chiusure e fraintendimenti inutili. Serve diplomazia, soprattutto con chi vi sta vicino da tempo. Con il passare delle ore riuscirete a fare maggiore chiarezza anche sulle questioni economiche, rivedendo spese e priorità. Venerdì l’atmosfera diventerà più distesa, permettendovi di rilassarvi e di ritrovare armonia nella coppia.

L’intesa sentimentale crescerà e per qualcuno si farà strada un progetto importante.

1️⃣1️⃣ - Gemelli. Avvertirete il bisogno di rallentare e di abbassare i toni. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti vi rendono più polemici del solito e il rischio di discutere per dettagli è elevato. In ambito professionale potrebbero esserci piccoli intoppi che vi faranno perdere la pazienza, ma sarà fondamentale non portarvi tutto dietro. In famiglia vi verrà chiesto maggiore coinvolgimento, anche se la vostra mente tenderà a vagare altrove. Cercate di essere presenti, perché qualcuno potrebbe sentirsi trascurato. Venerdì sera la stanchezza prenderà il sopravvento e sentirete il bisogno di chiudere prima la giornata.

Fate attenzione alle amicizie ambigue, perché non tutti mostrano le proprie reali intenzioni.

1️⃣0️⃣ - Leone. Queste giornate vi metteranno davanti a riflessioni importanti. Alcuni chiarimenti diventano inevitabili e vi troverete a valutare scelte che porteranno cambiamenti significativi. Le parole avranno un peso maggiore del solito, quindi misurate bene ciò che dite, soprattutto con chi è sensibile. Anche l’aspetto economico richiede prudenza, evitando spese superflue. Le uscite serali non mancheranno, ma sarebbe meglio non esagerare con i ritmi. Un contatto familiare potrebbe riservare una sorpresa inattesa. Venerdì sera, però, l’ansia potrebbe riaffacciarsi, segnale che avete bisogno di concedervi più ascolto e meno rigidità.

9️⃣ - Vergine. Vi aspettano ore intense e ricche di stimoli, nelle quali potrà accadere più di quanto immaginate. Novità legate ai sentimenti, alle amicizie o alle finanze vi costringeranno a rimettere in ordine alcune priorità. La settimana vi ha messi a dura prova e il bisogno di staccare la spina è evidente. Chi lavorerà farebbe bene a non caricarsi di ulteriori responsabilità. In casa ci sarà qualcosa da sistemare, ma non cercate di fare tutto da soli. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza. Venerdì sera potrebbero riaffiorare dubbi e agitazione, ma sarà solo una fase passeggera.

8️⃣ - Bilancia. Una collaborazione che non vi soddisfa più continua a pesare sulle vostre riflessioni. Tirare troppo la corda non conviene, perché il rischio di una rottura è concreto.

Questo fine settimana diventa utile per fermarvi e riconsiderare progetti, accordi e investimenti. Non tutti riusciranno a riposare davvero, visto che qualcuno sarà impegnato con il lavoro. Sul piano sentimentale, però, qualcosa si risveglia. Le emozioni tornano a farsi sentire dopo un periodo piatto e questo vi aiuterà a ritrovare entusiasmo. Le energie cresceranno gradualmente e una sorpresa è già in arrivo.

7️⃣ - Sagittario. Il clima generale risulta altalenante e vi sentite meno compresi del solito. Le emozioni sembrano attenuate e questo vi rende più distaccati. Alcuni dovranno affrontare spostamenti impegnativi, mentre chi lavorerà potrebbe farlo con uno stato d’animo poco leggero. Non tutto scorre come vorreste, ma la situazione è destinata a migliorare.

Venerdì la sensazione di equilibrio tornerà a farsi strada e molte questioni si sistemeranno da sole. I cuori solitari sono invitati a uscire di più e a frequentare ambienti nuovi, perché le occasioni nascono solo se vi mettete in gioco.

6️⃣ - Capricorno. Nel corso del fine settimana ritroverete conforto, soprattutto all’interno della coppia. Eventuali distanze o incomprensioni potranno essere chiarite con dialoghi sinceri. La stanchezza accumulata vi spingerà a rimandare un impegno serale, ma ascoltare il corpo sarà la scelta giusta. Venerdì regalerà un’emozione inattesa, anche se nel tardo pomeriggio potrebbe riaffiorare una leggera agitazione. Sul fronte economico arrivano notizie incoraggianti.

Un consiglio ricevuto quasi per caso potrebbe rivelarsi molto utile, quindi prestate attenzione a ciò che vi viene detto.

5️⃣ - Acquario. Il fine settimana si apre in modo promettente per i sentimenti. Chi è solo avrà più occasioni per vivere nuove esperienze, mentre chi frequenta qualcuno da poco potrà lasciarsi andare con maggiore fiducia. Le coppie consolidate ritroveranno complicità e leggerezza. Sul lavoro c’è una questione da non sottovalutare, anche se non tutto richiede una risposta immediata. Chi soffre di ansia riuscirà a concedersi momenti di calma, pur sapendo che si tratta di un equilibrio da coltivare con costanza. Trovate uno spazio tutto vostro per scaricare la tensione.

4️⃣ - Pesci. Il fine settimana segna una netta ripresa rispetto ai giorni precedenti.

Avete gestito bene le difficoltà e questo vi permette di affrontare le prossime ore con maggiore serenità. Vi attendono giornate intense, nelle quali può succedere davvero di tutto, comprese proposte inaspettate sul piano sentimentale o professionale. Prima di agire sarà fondamentale riflettere con attenzione, evitando reazioni impulsive. Venerdì sera avrete modo di liberarvi di un peso che portavate dentro da tempo, ritrovando una piacevole sensazione di leggerezza.

3️⃣ - Cancro. L’atmosfera del fine settimana è carica di emozioni positive. Anche chi è solo si sentirà più aperto e disponibile ad accettare un invito speciale. Nulla va dato per scontato, perché piccoli gesti possono fare una grande differenza.

Dopo aver concluso gli ultimi impegni, riuscirete finalmente a lasciarvi alle spalle la fatica accumulata. Vi sentirete più soddisfatti e motivati rispetto alle settimane precedenti. Le coppie rafforzeranno il legame e la passione tornerà protagonista. Venerdì scorrerà in modo tranquillo, lasciando spazio a sogni, progetti e momenti di autentico relax.

2️⃣ - Ariete. Vi attende un fine settimana dinamico e produttivo. Tutto sembra incastrarsi nel modo giusto, ma sarà necessario impegnarvi a fondo nelle prime ore per liberarvi da ogni incombenza. Una volta sistemato ciò che andava fatto, potrete concedervi momenti di riposo meritato. Il corpo chiede una pausa e ascoltarlo vi aiuterà a recuperare energie.

Chi ha figli piccoli riscoprirà la gioia dello stare insieme, ritrovando leggerezza e buon umore. Le questioni economiche richiedono ancora pazienza, ma state andando nella direzione giusta. Venerdì sarà perfetto per rallentare e dedicare tempo a ciò che vi fa stare bene.

1️⃣ - Scorpione. Il fine settimana si apre con un’energia decisamente più luminosa rispetto ai giorni precedenti. Ritroverete vitalità, voglia di sorridere e una rinnovata fiducia nelle vostre capacità. Le difficoltà che vi hanno appesantito la mente iniziano a perdere forza e finalmente riuscirete a intravedere una soluzione concreta a una questione che vi preoccupava. Arriveranno conferme importanti, sia attraverso parole che attraverso gesti, e questo rafforzerà la vostra autostima.

Diventa fondamentale circondarvi di persone positive, capaci di sostenervi e di non alimentare inutili tensioni. In ambito sentimentale, le coppie che hanno attraversato momenti complessi potranno lasciarsi alle spalle un problema rilevante e ritrovare complicità. Venerdì porterà un clima più disteso e favorevole all’intimità, aiutandovi a liberarvi dell’agitazione e ad abbandonarvi a emozioni più profonde.