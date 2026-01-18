L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio si apre all’insegna di movimenti profondi nelle vostre relazioni, tra intuizioni che sfiorano la poesia delle pagine di Fleabag e desideri che scorrono come sottofondo di Joker. Leone rivela la forza di chi sa illuminare il proprio sentiero mentre Cancro riscopre, come in un disco dei Radiohead, la nostalgia di ciò che avrebbe potuto essere ma non è stato. Alcuni segni cavalcano onde di energia nuova, altri mettono ordine fra emozioni irrisolte. Leone si anima della consapevolezza di chi trova la voce autentica e smette di recitare quella degli altri.

Lo Scorpione sente il bisogno di cambiamento e sarà costretto a misurare il proprio coraggio. I meno fortunati questa settimana saranno Capricorno, costretto a ridisegnare i confini tra ciò che desidera e ciò che può concretamente ottenere.

Oroscopo: la settimana che nasce dal cuore

Ariete: la pressione amorosa è una promessa non mantenuta. In questa settimana vi muovete con la stessa impazienza di chi aspetta una nuova stagione di Stranger Things credendo possibile una svolta ogni giorno. Nei rapporti professionali lo spirito pionieristico non ammette compromessi, tuttavia è il tempo del confronto costruttivo. L’amicizia resta la vostra palestra e la verità arriva quando meno ve l’aspettate.

Il passato non deve essere un vincolo, la direzione è rivolta in avanti.

Toro: avete la possibilità di lasciar cadere questioni che pesano sulle spalle da mesi. Se in amore vi sembra di ripetere sempre la stessa scena, forse occorre cambiare copione come nei reboot dei Marvel. Riordinate il lavoro secondo nuove priorità senza paura di sacrificare l’abitudine per l’originalità. Il benessere nasce da scelte essenziali e non da complicazioni inutili.

Gemelli: settimana che vi apre a molteplici connessioni. I dialoghi possono diventare fuochi d’artificio se fate attenzione a non disperdere le energie. Tenete il ritmo di Bowie in “Let’s Dance” e rischiate l’incontro, anche laddove non ve lo aspettate.

In campo professionale siate duttili: i dettagli fanno la differenza e la leggerezza crea spazio per nuove intuizioni.

Cancro: avete bisogno di silenzio quanto di parole. In questa settimana affiorano i conti in sospeso con i sentimenti ma una confessione sincera può liberare un’intera stagione emotiva. Il lavoro richiede concentrazione. Fate come Totò in Nuovo Cinema Paradiso: non abbiate paura della nostalgia, ma scegliete cosa tenere e cosa lasciar andare. Trovate il vostro rifugio senza chiudere la porta agli altri.

Leone: c’è un attimo in cui tornare a brillare significa diventare protagonisti della propria narrazione, come Don Draper davanti all’ultimo pitch. Non abbiate paura dello sguardo degli altri, ascoltate la vostra voce e guidate chi cerca la propria stella.

In amore desiderate qualcosa che profuma di verità anche se mette in discussione le vostre certezze. Nel lavoro si apre la possibilità di un salto creativo che riscrive le regole. La fortuna segue chi osa.

Vergine: la tendenza a voler sistemare tutto può diventare un’ossessione. Questa settimana l’oroscopo consiglia di fare un passo indietro e ammettere che non tutto dipende dal controllo. Amore e lavoro rispondono meglio se lasciate agire la spontaneità. Accettare piccoli imprevisti può trasformare ogni difetto in un’opportunità nascosta. Chi vi sta accanto avrà bisogno della vostra chiarezza (ma non della vostra perfezione).

Bilancia: siete chiamati a equilibrare spinte opposte, un po’ come Neo in The Matrix tra realtà e illusione.

L’amore si nutre di pause consapevoli più che di grandi dichiarazioni. Nel lavoro la soluzione sta in una mediazione. Riconoscere ciò che davvero conta vi prepara alla ricompensa più autentica: un’armonia interiore che si riflette anche esternamente.

Scorpione: energia inquieta e desiderio di rinnovamento si alternano come sequenze di Fight Club. Svelate le vostre priorità senza timore. Chi vi ama imparerà a rispettare la vostra esigenza di verità ruvida. Nel lavoro siete chiamati a una decisione senza ritorno; fatevi guidare dalla vostra intelligenza emotiva. L’oroscopo vi suggerisce di non temere le trasformazioni.

Sagittario: questa settimana profuma di autostrade aperte verso mete nuove.

In amore l’inaspettato potrebbe sorprendervi, proprio come un cameo di Quentin Tarantino dentro una commedia romantica. Sperimentate e lasciatevi attraversare da ciò che non conoscete. Sul lavoro abbandonate l’ovvio, i vostri risultati verranno premiati dalla capacità di rischiare. Non frenate la curiosità.

Capricorno: l’energia si disperde se restate su un binario predefinito. È la settimana dove disegnare nuovi orizzonti anche quando la fatica sembra avere la meglio. In amore la rigidità non premia. Nel lavoro cercate alleanze e trovate il coraggio di chiedere aiuto se serve. Siate sinceri con chi vi sta vicino, anche a rischio di cambiare le vostre abitudini.

Acquario: originalità e spirito visionario si esprimono nel quotidiano, non nei proclami astratti.

Questa settimana l’oroscopo suggerisce di coltivare la coerenza: i vostri sogni devono diventare parte della realtà come i protagonisti di Inception. Amore e amicizia sorprendono con nuove prospettive. Nel lavoro una scintilla può accendere un progetto interrotto da tempo.

Pesci: siete la colonna sonora segreta di questa settimana, la nota che arriva quando nessuno se l’aspetta. I sentimenti oscillano ma non perdono profondità. In amore lasciate che siano i gesti a parlare per voi; nel lavoro un’intuizione può rivoluzionare la routine. Attenzione ai dettagli quotidiani: la fortuna abita nelle piccole cose.